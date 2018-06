Jihomoravský kraj: Projekt „Čisté povodí Svratky“ pokračuje další etapou

V září 2017 se zástupci města Brna, Jihomoravského kraje a Povodí Moravy dohodli na další spolupráci, která bude probíhat v letech 2018–2022. Na jaře 2018 Povodí Moravy požádalo město a kraj o poskytnutí dotace na projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018-2022“. Předpokládané celkové uznatelné náklady projektu ve III. etapě jsou 50 milionů korun, přičemž dotace z krajského a městského rozpočtu nepřesáhne 50 % celkových uznatelných nákladů projektu. Jedná se o pokračování již ověřených činností na Brněnské údolní nádrži, které podporují v nádrži dobrou kvalitu vody po celou koupací sezónu. Povodí Moravy bude zajišťovat celý projekt personálně a provozně.

„S Jihomoravským krajem jsme se dohodli na tom, že v opatřeních, která se v posledních deseti letech aplikovala na Brněnské přehradě směrem k vyčištění vody, budeme pokračovat i v dalších pěti letech. Budeme je hradit napůl město Brno a Jihomoravský kraj. Jejich cílem je udržet kvalitu vody v Brněnské přehradě tak, aby přehrada byla nadále atraktivní pro koupání. V posledních osmi sezónách enormně vzrostl počet lidí, kteří sem jezdí za rekreací. Toto bychom chtěli udržet a město paralelně k tomuto projektu investuje do zlepšování infrastruktury pro návštěvníky přehrady. Jedná se o sprchy, převlékárny, dětská hřiště, grilovací místa i nové koupací molo,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Kromě opatření na samotné přehradě je důležité odkanalizování obcí nad přehradou. „Ty největší obce nad přehradou už mají čištění odpadních vod vyřešené, zbývají nejmenší obce do pěti set obyvatel, které mají problémy dosáhnout na finanční prostředky. Snahou kraje je nastavit takovou dotační politiku, aby to bylo možné. Obce mohou požádat o dotace jak na odkanalizování, tak na vodovod nebo na projektovou dokumentaci. Pokud jde o částky, obce mohou dosáhnout u odkanalizování až na 5 milionů, u vodovodů na 3 miliony a u projektové dokumentace jde o částku půl milionu korun. Rozhodující část nákladů pokryjí dotace z ministerstva životního prostředí nebo Operačního programu životní prostředí. Celkové částky na pořízení čističek odpadních vod jsou samozřejmě vyšší, je to individuální, jedná se většinou řádově o desítky milionů korun. Dotace z krajského rozpočtu ale mohou obce použít na kofinancování těchto projektů,“ zdůraznil krajský radní Vít Rajtšlégr.

„Projekt Čisté povodí Svratky je mnohaletý projekt, který se snažil identifikovat vlivy, které na tu nádrž mají. Snahou bylo udělat jeden velký projekt včetně čističek odpadních vod, ale neumožňoval to dotační titul. Potom vznikl projekt, který se týkal samotné nádrže – tedy Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Fosfor na přítoku do nádrže se sráží síranem železitým a rovnováha na nádrži se udržuje díky aeračním věžím. Zbývající část opatření jsou realizovány z jiných dotačních titulů, zejména z Operačního programu životní prostředí na výstavbu čističek nebo na odkanalizování,“ uvedl ředitel pro správu povodí s.p. Povodí Moravy Antonín Tůma.

Projekt má své počátky již v roce 2002, kdy se stal pilotním projektem v rámci řešení příčin a důsledků přemnožených sinic ve vodním prostředí. V letech 2002–2009 bylo provedeno zhodnocení celého zájmového povodí nad Brněnskou údolní nádrží a práce vyústily ve zpracování „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“, která řešila možné okruhy opatření. Na jejich uskutečnění byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí (dále jen: OPŽP) na projekt s názvem „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Finanční prostředky dotace z OPŽP byly kofinancovány Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Povodím Moravy, s. p. Projekt probíhá zatím ve třech etapách (2010–2012, 2013–2017 a nyní 2018–2022). Tato činnost se uskutečňuje ve spolupráci statutárního města Brno, Jihomoravského kraje, Povodí Moravy, s.p. Dále probíhá spolupráce s Krajem Vysočina, Pardubickým krajem, s vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností, Českou inspekcí životního prostředí a s celou řadou dalších úřadů a institucí. Opatření na Brněnské údolní nádrži ve všech etapách spočívají především v zajištění aerace (provzdušňování) vodního sloupce, srážení fosforu na přítoku, odstraňování biomasy z hladiny a zajištění monitoringu kvality vody a sledování zdravotního stavu vodních živočichů. Od roku 2010 přehradní nádrž Brno využívá široká veřejnost v průběhu celé koupací sezony a kvalita vody dosahuje velmi dobrých výsledků.

Potřeby povodí jsou – omezení vnosu živinového znečištění do povrchových vod výstavbou ČOV nad Brněnskou údolní nádrží, dostavba třetích stupňů čištění k odstraňování fosforu a motivace obcí k používání již realizovaných třetích stupňů čištění, protierozní opatření, zadržení vody v krajině a vytváření sedimentačních prostor.

Tisková zpráva