Svárovská (Zelení): Tohle je služba státu a České republice?

05.11.2025 23:08 | Monitoring

Projev na 1. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. listopadu 2025 – volba předsedy Poslanecké sněmovny

Foto: Zelení
Popisek: Gabriela Svárovská

Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, poslankyně a poslanci.

Důvody, proč nemá Tomio Okamura reprezentovat tuhle Sněmovnu jako její předseda, tu byly rozebrány důkladně a na mnoho způsobů.

Chci říct něco osobního. Celý svůj profesní život pracuji pro tento stát, pro demokracii a lidská práva, pro mezinárodní renomé Česka. V týmu prezidenta Václava Havla jsem se podílela na vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Celoživotně hájím občanská a lidská práva v Česku i v zahraničí a mnoho let jsem svou zemi reprezentovala v mezinárodních organizacích a při diplomatických jednáních. S tím jsem byla zvolena do funkce poslankyně.

Většina z vás v tomto sále byla zvolena pro svou práci pro lidi a pro tuto zemi. Udiveně se proto ptám právě vás, svých nových kolegyň a kolegů. Opravdu zvolíme do třetí nejvyšší ústavní funkce člověka, který se v politice etabloval systematickým šířením lží a nenávisti a podněcováním nenávisti a na tom a na ničem jiném si vybudoval svou nechvalnou pověst. Člověka, který používá nadávky a ponižující výroky proti menšinám a zranitelným lidem a popírá holocaust.

Tohle je služba státu a České republice? Volba člověka, který si svou dikcí a svou politickou taktikou nezadá s představiteli nejhorších autoritativních režimů současného světa. Tomio Okamura čelí obžalobě pro podněcování nenávisti. Jsem sama zvědavá, zda bude možné, aby o vině a trestu Tomia Okamury rozhodl spravedlivý soud. Anebo jestli přímá demokracie v jeho podání znamená privilegium beztrestnosti. Už samotná obžaloba je pro uchazeče o třetí nejvyšší ústavní funkci závažná zátěž a žádná politická dohoda o nevydání ke stíhání na tom nic nezmění.

Skvrna na pověsti nezmizí usnesením pléna a s pověstí Tomia Okamury v roli předsedy ulpí skvrna i na celé této Sněmovně. Sněmovně, která má být pilířem zákonodárné moci a strážcem právního státu. Slib poslance a poslankyně zní, že bude svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo roky útočí proti menšinám dává najevo, že části onoho všeho lidu jejich problémy, těžkostmi a potřebami ve skutečnosti pohrdá. Nejde o to, kdo má jak silný mandát, v jaké voličské bublině. Jde o důvěryhodnost klíčové ústavní instituce.

Proto vás vyzývám, kolegyně a kolegové, napříč Sněmovnou, především ty z vás, kteří zasedli ve Sněmovně nově, nevolte Tomia Okamuru. Nenechme třetí nejvyšší ústavní funkci přerůst v tribunu nenávisti. Nenechme naši veřejnou debatu otravovat jedem lži a nenávisti přímo z čela této Sněmovny, za kterou teď neseme spoluodpovědnost. Nenechme ji obsadit politikem, který jako kandidát neobstojí morálně, odborně, politicky ani lidsky.

Děkuji vám.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
