První vystoupení 21leté poslankyně. Bylo plné nadávání na Okamuru

Smejkalová jako místopředsedkyně mladých Starostů ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala na devátém místě kandidátní listiny hnutí STAN v Praze, ale vlivem preferenčních hlasů skončila první a stala se poslankyní. Pouhé dva měsíce po dovršení 21 let se stala historicky nejmladším zvoleným zástupcem ve Sněmovně.
A hned na první schůzi nové Poslanecké sněmovny přednesla svůj první projev za řečnickým pultíkem. Podobně jako její kolegové z pětikoalice se rozhodla ke kritice šéfa SPD Tomia Okamury, který by se podle ní neměl stát předsedou Sněmovny.
„Tohle je moje první vystoupení v tomto sále a věřte mi, že fakt nemám radost z toho, že jeho obsahem bude můj apel na to, jak budeme nejen my tady, ale i naše země vypadat v očích našich partnerů ze zahraničí,“ uvedla Smejkalová hned v úvodu. „Jde o to, kdo bude tváří české demokracie a parlamentarismu.“
Podle poslankyně je role předsedy Sněmovny klíčová nejen pro chod Parlamentu, ale i pro mezinárodní obraz České republiky. „Předseda Sněmovny má být symbolem důvěry, respektu a politické kultury, má být tím, kdo chrání debatu, ne, kdo ji ničí, tím, kdo spojuje, ne, kdo rozděluje,“ řekla. „A proto se musím ptát: opravdu chceme, aby funkci předsedy Sněmovny zastával Tomio Okamura, člověk, který je pravomocně uznán soudem za lháře, který je trestně stíhán za šíření nenávisti z rasových důvodů a který opakovaně útočí na menšiny, na novináře, na neziskové organizace?“
Smejkalová zdůraznila, že nejde o osobní animozitu, ale o zásadní hodnotový střet. „Dnes jde o to, jestli budeme bránit samotný princip slušné a otevřené demokracie,“ upozornila. „Připomínám, že předseda Poslanecké sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel v České republice. Jaký signál tedy pošleme světu, pokud do této role postavíme člověka, který je obžalovaný za rasovou nenávist?“
V další části projevu se poslankyně ostře vymezila vůči chování lídra SPD v uplynulém volebním období. „Chceme, aby schůze vedl člověk, který rozděluje společnost a chod Sněmovny v posledním volebním období především destruoval? Proto říkám jasně: trestně stíhaný člověk za šíření nenávisti nemá v čele českého Parlamentu co dělat. Sněmovna není místo pro komerční fašismus a pro obchodníky se strachem,“ prohlásila.
Podle Smejkalové je nutné, aby poslanci zůstali věrní základním demokratickým hodnotám, i když to může být politicky nepopulární. „Víte, někdy mám pocit, že se část společnosti už unavila, že si lidi řekli, že to už nemá cenu, politika je špinavá a všichni jsou v ní stejní. Ale není to pravda,“ uvedla. „Každý z nás tady má možnost volbou a postojem ukázat, že demokracie a slušnost stále něco znamenají.“
V závěru svého projevu Smejkalová vyzvala kolegy k odpovědnému rozhodnutí:
„Dneska nehlasujeme jenom o Tomiu Okamurovi, hlasujeme o tom, jaký standard nastavíme pro budoucnost – zda přijmeme, že šíření nenávisti a strachu se mohou stát normou, nebo zda řekneme dost. A proto apeluji na všechny kolegy a kolegyně, aby při hlasování mysleli na naši zemi, aby mysleli na to, jaký signál vysíláme našim občanům a jaký obraz budeme mít v zahraničí,“ dodala na závěr svého prvního veřejného vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny.
autor: Jakub Makarovič