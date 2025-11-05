Okamura (SPD): Chápu, že nejsem kandidátem všech

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané,
dovolte mi poděkovat nově vznikající vládní koalici za čest být jejím kandidátem na funkci předsedy Poslanecké sněmovny. Chápu také, že nejsem kandidátem všech, ale slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech bez ohledu, zda jsem jejich hlasy dostal, či nedostal.
Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi a před námi naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět najít společnou řeč i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám hodně sil, zdraví a vše dobré v nové Sněmovně.
Děkuji za pozornost.
Tomio Okamura
