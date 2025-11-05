Okamura (SPD): Chápu, že nejsem kandidátem všech

05.11.2025 20:07 | Monitoring

Projev na 1. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. listopadu 2025 – volba předsedy Poslanecké sněmovny

Okamura (SPD): Chápu, že nejsem kandidátem všech
Foto: ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané,

dovolte mi poděkovat nově vznikající vládní koalici za čest být jejím kandidátem na funkci předsedy Poslanecké sněmovny. Chápu také, že nejsem kandidátem všech, ale slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech bez ohledu, zda jsem jejich hlasy dostal, či nedostal.

Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi a před námi naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět najít společnou řeč i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám hodně sil, zdraví a vše dobré v nové Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Článek obsahuje štítky

Okamura , předseda , sněmovna , volba , SPD , 1. schůze , 5.11

autor: PV

