Jubilejní 100. sezóna Národního divadla moravskoslezského

„Tato 100. sezóna završuje prvních sto let historie našeho divadla, které je nejstarší a největší kulturní institucí v Ostravě, působící kontinuálně (přes několik změn svého názvu) od roku 1919! Dramaturgie všech čtyř našich uměleckých souborů dostala při přípravě sezóny jednoznačné zadání: připravit tituly nových premiér pouze z děl, která se na našem jevišti v předcházejících 99. sezónách dosud nehrála,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil. Pro diváky je tedy připraven pozoruhodný výběr děl zejména klasických autorů, pocházejících převážně z 19. a 20. století, nechybí ale ani tvorba novější, vzniklá v jedenadvacátém století.

OPERA

První operní premiérou, kterou divadlo představí ostravskému publiku, bude opera Osud Leoše Janáčka. „Uvedením této opery se stane NDM teprve druhým divadlem na světě, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka, a to navíc v roce, kdy proběhnou oslavy životního jubilea tohoto významného českého skladatele v rámci celoročního projektu Janáček Ostrava 2018,“ říká hudební ředitel opery NDM Jakub Klecker.

Výročí 100 let od vzniku republiky oslaví soubor opery Prvorepublikovým galakoncertem a prostřednictvím československé koprodukce NDM se Slovenským národním divadlem uvede inscenaci Pucciniho Triptychu.

Na linii Operních hitů 20. století navazuje soubor nejslavnějším surrealistickým dílem Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář v režii tandemu SKUTR.

„Poslední premiérou naší operní sezóny bude velká francouzská opera Robert ďábel z pera Giacoma Meyerbeera s mohutnými sbory i baletními výstupy. V čele inscenačního týmu se představí dva mladí umělci, dirigent Robert Kružík a režisér Dominik Beneš, který s operou i baletem NDM bude spolupracovat poprvé,“ dodává Klecker.

V plánu je také několik projektů ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity, které budou realizovány v nově vzniklém Divadle „12“. Nový projekt dostal název Operní akademie Ostrava.

ČINOHRA

Jubilejní 100. sezóna NDM je zároveň první, kterou se svým dramaturgickým týmem připravil nový šéf činohry Vojtěch Štěpánek, jenž se své funkce ujal 1. ledna tohoto roku. „Osu sezóny tvoří čtveřice titulů, které vyprávějí velké příběhy běžných lidí, podávají zprávu o našem světě a společně tvoří obraz lidstva. Prvním z nich je dramatizace Roku na vsi bratří Mrštíků, která je příběhem nás, naší rodiny, našeho města, naší země. Kde končí Rok na vsi, začíná Naše třída, drama Tadeusze Słobodzianka o spolužácích jedné školy, kteří spolu prožili celé 20. století, stále spolu, přestože byli rozeseti na různých stranách dobových barikád. Katarzi těmto příběhům přinese Bůh, jenž promlouvá skrze pod obraz zpité hrdiny nádherné ruské tragikomedie Opilí. A všechno směšné i tragické z našich životů dokonale vystihl Ionesco ve své absurdní komedii Král umírá,“ přibližuje premiéry Vojtěch Štěpánek.

Na repertoáru se také objeví současná britská situační komedie Dokonalá svatba, klasická satirická komedie Výnosné místo a úspěšná černá komedie Rádce, v níž si slavný spisovatel Bulgakov a diktátor Stalin na čas vymění svá povolání.

BALET

„Naše dramaturgie tentokrát klade zvýšený důraz na neoklasický repertoár, přitom ovšem dbáme na tematickou pestrost i formálně bohatou podobu představení,“ uvádí šéfka baletu Lenka Dřímalová. Jedním z klíčových počinů je komponovaný taneční večer Vzlety a pády nazvaný podle choreografie Křídla z vosku Jiřího Kyliána. V druhé části večera bude uvedena choreografie mladého českého choreografa Jiřího Pokorného Humpback Runner (Běžící hrbáč), která zaujme svou symbolicky laděnou atmosférou.

Dalším titulem nadcházející sezóny bude balet na hudbu současného lotyšského skladatele Arturse Maskatse Nebezpečné známosti podle románu Choderlose de Laclose, známého především díky filmovému zpracování Miloše Formana. Baletní inscenace je dílem polského tvůrce Krzysztofa Pastora, který je ředitelem a choreografem Polského národního baletu ve Varšavě a zároveň působí jako rezidentní choreograf prestižní scény Národní balet v Amsterodamu a Lotyšské národní opery a baletu v Rize.

OPERETA/MUZIKÁL

Sezóna v NDM bude zahájena světovým muzikálovým hitem Kočky! „Kočky jsou dalším titulem krále světového muzikálu skladatele Andrewa Lloyda Webbera, od něhož jsme v posledních pěti letech uvedli již čtyři muzikály. Divadlo tak drží oficiální světový rekord v počtu nastudovaných a uváděných děl tohoto skladatele a Kočkami jej dále navýší,“ prozrazuje šéfka souboru Gabriela Petráková.

V rámci koncertní řady divadlo oslaví 70. narozeniny blízkého spolupracovníka, textaře, libretisty, rozhlasového novináře a producenta Michaela Prostějovského. Muzikálové písně v jeho překladu zazní v interpretaci předních sólistů a orchestru souboru opereta/muzikál.

Duben roku 2019 přinese ostravskou premiéru slavného revuálního muzikálu Colea Portera Děj se co děj (Anything Goes) a v Divadle „12“ uvede soubor muzikál Thrill Me, ve kterém se představí mladí interpreti.

Větší část 100. sezóny Národního divadla moravskoslezského připomene svými extra projekty také výročí již zmíněného Leoše Janáčka (Janáček Ostrava 2018) a divadlo se značnou měrou bude také podílet na oslavách výročí republiky. Na programu zůstávají rovněž již tradiční akce – Galavečer k zahájení sezóny, Noc divadel, Noc s Andersenem, oblíbené debaty a besedy a také festivaly Ostrava v Praze, OST-RA-VAR a řada dalších projektů.

Se začátkem 100. sezóny otvírá divadlo také část revitalizovaných prostor Divadla Jiřího Myrona. Novou divadelní pasáží budou diváci procházet do nového předprodeje vstupenek a na druhé straně do nové divadelní kavárny. Ve foyeru v 1. patře vznikne také společenský sál. Se 100. sezónou se otevře Divadlo „12“ pro 60 diváků, které bude prostorem nejen pro typ komorních činoherních projektů doteď hraných v prostorách zkušebny Divadla Antonína Dvořáka, ale i zajímavou inspirativní platformou pro ostatní soubory. Součástí otevření budou taktéž nové prostory pro práci Ateliéru pro děti a mládež při NDM.

Prodej nového předplatného bude zahájen 23. dubna 2018.

Psali jsme: Šanci na Cenu Thálie mají všechny soubory Národního divadla moravskoslezského NDM: Šťastni ve třech – rozverná komedie plná skvělých ostravských herců NDM: Slavnostní odhalení pamětní desky manželům Šecovým Poprvé za 98letou historii uvede činohra NDM Ibsenova Peera Gynta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva