Lochman (STAN): Premiér snil, ministr ho probudil

10.07.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vysokorychlostním tratím.

Lochman (STAN): Premiér snil, ministr ho probudil
Foto: Archiv OL
Popisek: Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman (SNK Žijeme pro Hradiště)

Tolik kritiky premiéra Babiše bych od ministra dopravy Bednárika ani nečekal.

Babiš v roce 2017 ve své knize „O čem sním, když náhodou spím” mimo jiné sliboval vysokorychlostní vlak z Prahy do Brna za 40 minut, do Plzně za 20 a do Hradce za 24.

Realita dnes? Jeho vlastní ministr dopravy říká, že VRT by zadlužily stát na desítky let. V programovém prohlášení vlády se VRT ani neobjevují jako priorita.

Premiér snil, ministr ho probudil. A rychlejší vlaky zůstávají v nedohlednu. Železnice musí být prioritou naší infrastruktury, jinak zmizíme z dopravní mapy Evropy.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD.

  • STAN
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

STAN , Lochman

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Dočkáme se vůbec někdy vysokorychlostní tratě?


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Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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11:05 Lochman (STAN): Premiér snil, ministr ho probudil

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vysokorychlostním tratím.