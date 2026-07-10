Lochman (STAN): Premiér snil, ministr ho probudil

Tolik kritiky premiéra Babiše bych od ministra dopravy Bednárika ani nečekal.
Babiš v roce 2017 ve své knize „O čem sním, když náhodou spím” mimo jiné sliboval vysokorychlostní vlak z Prahy do Brna za 40 minut, do Plzně za 20 a do Hradce za 24.
Realita dnes? Jeho vlastní ministr dopravy říká, že VRT by zadlužily stát na desítky let. V programovém prohlášení vlády se VRT ani neobjevují jako priorita.
Premiér snil, ministr ho probudil. A rychlejší vlaky zůstávají v nedohlednu. Železnice musí být prioritou naší infrastruktury, jinak zmizíme z dopravní mapy Evropy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku