Koalice proti palmovému oleji: „Pivaři z Bornea“, delfíni, levharti i mořské krávy mají ještě naději

Známý zpěvák, ale i „vážkař“ Dan Bárta se vypravil přímo do pralesa, aby s celým televizním štábem zdokumentoval práci primatologa Stanislava Lhoty a jeho týmu. Více ve skvělém díle dokumentu Češi zachraňují (ZDE).

Zoolog Lhota k tomu dodává: „Bohužel místo, kde nosaté opice žijí, ohrožují plantáže palmy olejné i rozšiřující se průmysl, doly, zbytečná silnice a další infrastruktura. A letošní rok mnohaletá bitva o celou zátoku vrcholí. Spolu bok po boku se místní rybáři, rolníci i ochránci přírody snaží vzdorovat slepému tlaku civilizace. Tento tlak zejména ze strany korporací působí v neprospěch místní přírody, místních obyvatel a tedy i zdejších rostlin a zvířat, kterým tak hrozí bezprostřední vyhynutí. Aby se území dalo ještě zachránit, bylo letos potřeba, aby byl ochranářský tým, který zde Češi sestavili, rozšířen o další posily. Bohužel se však stal pravý opak, zhroutilo se financování našeho projektu a ten musel být téměř celý pozastaven a stávající tým téměř rozpuštěn.“

V červenci letošního roku se situace Zátoky nosatých opic zdála být už zcela beznadějná. Celé ty roky práce a nadějí, že tento nádherný a unikátní kout přírody Češi dokážou uchovat pro další generace, se zdály být utopené v beznaději, o které pojednává článek Apokalypsa padá na Indonésii (ZDE).

„Vyzkoušeli jsme snad už úplně vše a i poslední naděje téměř vyhasla tím, jak celý náš projekt skomíral dílem na nedostatek financí, dílem kvůli katastrofické situaci přímo v terénu na Borneu,“ říká odborná bioložka a zároveň tisková mluvčí projektu Kateřina Holubová, a doplňuje: „Pak ale jeden z našich kolegů dostal poslední nápad, co by se dalo ještě udělat. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, a tak sedl za klávesnici a napsal e-mail s prosbou o podporu a pomoc několika politikům a vysokým úředníkům v ČR i na úrovni Evropské unie. Žádné velké očekávání jsme ale od tohoto kroku neměli, brali jsme to spíš jako poslední zoufalý výkřik před smrtí. Dost nás tedy překvapilo, když jen pár hodin od odeslání zprávy osobně volal Davidu Čípovi europoslanec, místopředseda výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu, RNDr. Pavel Poc. Poté, co si od něho zjistil další potřebné informace, začal poměrně rychle jednat. A nejen že tím rázně rozfoukal naši poslední umírající jiskřičku naděje snad pár hodin před definitivním zhasnutím, ale doslova zažehl požár očekávání, protože řešení, které vymyslel, znělo přímo grandiózně, přímočaře a více než nadějně,“ uzavírá Holubová.

Profesionální ochránce přírody a dlouholetý předseda Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř David Číp, který e-maily rozesílal popisuje, jak následně spolupráce s Pavlem Pocem probíhala: „Nejprve nám nabídl vysoký sponzorský dar jako záchrannou injekci pro celý projekt, pokud by to bylo třeba, ale hlavně přišel s pomocí, která se penězi nedá vyčíslit. Nabídl, že se ze své pozice pokusí zasadit o definitivní (vy)řešení našich snah o záchranu Zátoky nosatých opic tím, že zprostředkuje sérií jednání s klíčovými a vlivnými lidmi přímo v Indonésii. Dokonce tehdy prohlásil, že na základě svých zkušeností vnímá, že situace zálivu je mimořádně závažná a existuje už patrně pouze jedno poslední řešení, které by tento stav mohlo změnit. A čas ukazuje, že se příliš nemýlil.“

Zoolog Stanislav Lhota dodává: „Protože jsme s panem Pocem měli výbornou osobní zkušenost už v minulosti, když nám mj. pomohl s prosazením evropského nařízení, které přikazovalo povinnost výrobcům uvádět ve složení výrobků obsah palmového oleje, což se následně stalo hlavní rozbuškou mimořádně úspěšné kampaně za k přírodě šetrnější využívání palmového oleje v České republice, věděli jsme, že tenhle člověk nemluví do větru. A pak najednou ta pomoc závratnou rychlostí doopravdy přišla a ukázala se jako jedna ze zcela zásadních!“

Ještě stále není dobojováno, ale po zoufalé beznaději předchozích týdnů nynější stav působí doslova jako čirý zázrak. Snad tuto jedinečnou a asi už nikdy neopakovatelnou šanci dokážeme využít. Pokud by se to povedlo, byl by to jeden z historických úspěchů české ochrany přírody, na kterém intenzivně řadu let pracovali desítky a podporovali jej už tisíce lidí, a kterému naštěstí pomáhají i lidi jako Pavel Poc. Přece jen 450 km2 deštného pralesa s navazující zátokou, která je domovem vzácných sladkovodních delfínů – orcel a mořských panen – dugongů, se nezachraňuje před zničením každý den!

Projekt na záchranu Zátoky nosatých opic je možné podpořit i účastí na podzimní sérii benefičních koncertů:

2. listopadu v Hradci Králové (ZDE), kdy vystoupí jeden z předních českých raperů James Cole,

17. listopadu v Praze (ZDE), kde vystoupí fenomenální akordeonista Mário Bihári, kterého si jako první všimla již legendární Zuzana Navarová. Mário vystoupí spolu s kapelou Bachtale Apsa, Jamie Marshall a skupinou Bran,

a 22. listopadu v Kolíně (ZDE), kde půjde pro změnu o punkové kapely

Držte nám prosím palce a hlavně nám nyní pomozte resuscitovat celý projekt na záchranu Zátoky nosatých opic, protože právě teď zuří nejzásadnější bitva, ve které snad konečně začínáme mít poprvé alespoň trochu navrch. Podrobnosti jak nám, respektive Zátoce nosatých opic, místním levhartům, orangutanům, delfínům, mořským pannám i třeba endemickým bažantům můžete pomoci nejen finančně, ale i jako dobrovolníci, najdete na webových stránkách v sekci Podpořte nás (ZDE).

Zátoku nosatých opic je možné podpořit finančně vkladem přímo na účet veřejné sbírky Nadačního fondu CCBC 2865271001/5500 s variabilním symbolem 3 nebo nákupem benefičního zboží (ZDE).

Za případné příspěvky předem velmi děkujeme. Význam má teď doslova každá koruna, letošní rok se vše rozhoduje. Zachráníme pivaře a s nimi celý exotický ráj a druhově nejbohatší prales Asie? Společně máme naději. Prales, pobřeží i mořská zátoka, ale i divoká zvířata, pro které je tento kout světa domovem, za to rozhodně stojí!

Více informací ZDE a ZDE

Psali jsme: Koalice proti palmovému oleji: Zachrání Ekokaravan „pivaře z Bornea“? Koalice proti palmovému oleji: Lepší dárky si spotřebitelé nemohli přát Divoký kůň na palmovém oleji? Ochránci přírody ve Východních Čechách vytvořili netradiční kombinaci Koalice proti palmovému oleji: Češi začínají být ochranářskou velmocí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva