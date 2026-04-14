Královéhradecký kraj: Druhá etapa modernizace náchodské nemocnice

„Jedná se o další důležitý krok na cestě k realizaci dlouhodobě připravované druhé etapy modernizace náchodské nemocnice. Tato investice nám pomůže zefektivnit fungování celého zdravotnického zařízení a zároveň přinese modernější a kvalitnější zázemí pro pacienty i zaměstnance. Naším cílem je zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči odpovídající moderním standardům,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
O výsledcích veřejné soutěže na zhotovitele stavby krajští radní rozhodli v polovině března. Ke zveřejnění výsledku kraj přistoupil po uplynutí zákonné lhůty pro podávání námitek.
„Aktuálně pracujeme na přípravě podpisu smlouvy mezi krajem a zhotovitelem, k čemuž by mělo dojít v následujících týdnech. Vedle toho ještě musíme dokončit veřejnou soutěž na zajištění technického dozoru této náročné stavby. Začít stavět chceme co nejdříve, předpokládáme, že k zahájení by mohlo dojít na přelomu května a června,“ informoval krajský radní pro investice Zdeněk Praus.
V rámci druhé etapy modernizace náchodské nemocnice vznikne na místě současných pavilonů D a E nový objekt. Současně se počítá s vybudováním centrální haly a dalšími stavebními úpravami v trojici sousedních pavilonů. Stavební práce budou probíhat v etapách za plného provozu nemocnice.
„V novém pavilonu vznikne například oddělení onkologie, rozšíří se zde prostory pro ambulance, interní lůžkové oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných a vznikne zde také celé laboratorní patro. Součástí bude také rozšíření dětského lůžkového oddělení. Jde o další z několika důležitých investičních akcí, které pomáhají zlepšovat krajské zdravotnictví,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jan Kříž.
Královéhradecký kraj již v roce 2020 dokončil první etapu modernizace náchodské nemocnice, stavební náklady na vybudování dvojice nových pavilonu dosáhly 1,4 miliardy korun.
Oblastní nemocnice Náchod je největším zdravotnickým zařízením v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Nemocnice v základních oborech zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.
