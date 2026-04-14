Královéhradecký kraj: Druhá etapa modernizace náchodské nemocnice

14.04.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Stavbu druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod zajistí za 1,525 miliardy korun bez DPH sdružení Společnost Nemocnice Náchod GEOSAN + BAK. Další dva uchazeči byli z tendru vyloučeni z důvodu překročení maximální nabídkové ceny. Stavba by podle předpokladu mohla začít v nejbližších měsících. Její dokončení je odhadováno za zhruba tři roky.

Královéhradecký kraj: Druhá etapa modernizace náchodské nemocnice
Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

„Jedná se o další důležitý krok na cestě k realizaci dlouhodobě připravované druhé etapy modernizace náchodské nemocnice. Tato investice nám pomůže zefektivnit fungování celého zdravotnického zařízení a zároveň přinese modernější a kvalitnější zázemí pro pacienty i zaměstnance. Naším cílem je zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči odpovídající moderním standardům,“ uvedl hejtman Petr Koleta.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
95%
3%
hlasovalo: 4699 lidí

O výsledcích veřejné soutěže na zhotovitele stavby krajští radní rozhodli v polovině března. Ke zveřejnění výsledku kraj přistoupil po uplynutí zákonné lhůty pro podávání námitek.

„Aktuálně pracujeme na přípravě podpisu smlouvy mezi krajem a zhotovitelem, k čemuž by mělo dojít v následujících týdnech. Vedle toho ještě musíme dokončit veřejnou soutěž na zajištění technického dozoru této náročné stavby. Začít stavět chceme co nejdříve, předpokládáme, že k zahájení by mohlo dojít na přelomu května a června,“ informoval krajský radní pro investice Zdeněk Praus.

V rámci druhé etapy modernizace náchodské nemocnice vznikne na místě současných pavilonů D a E nový objekt. Současně se počítá s vybudováním centrální haly a dalšími stavebními úpravami v trojici sousedních pavilonů. Stavební práce budou probíhat v etapách za plného provozu nemocnice.

„V novém pavilonu vznikne například oddělení onkologie, rozšíří se zde prostory pro ambulance, interní lůžkové oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných a vznikne zde také celé laboratorní patro. Součástí bude také rozšíření dětského lůžkového oddělení. Jde o další z několika důležitých investičních akcí, které pomáhají zlepšovat krajské zdravotnictví,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jan Kříž.

Královéhradecký kraj již v roce 2020 dokončil první etapu modernizace náchodské nemocnice, stavební náklady na vybudování dvojice nových pavilonu dosáhly 1,4 miliardy korun.

Oblastní nemocnice Náchod je největším zdravotnickým zařízením v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Nemocnice v základních oborech zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

EU

Dobrý den, vím, že dost kritizujete EU. Ale jste pro naše vystoupení z ní nebo myslíte, že je EU dobrá, jen v ní rozhodují špatní politici a podle mě bohužel mnohdy hlavně ti, které vlastně nikdo nevolil. Je podle vás EU reformovatelná nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Královéhradecký kraj: Druhá etapa modernizace náchodské nemocnice

22:31 Královéhradecký kraj: Druhá etapa modernizace náchodské nemocnice

Stavbu druhé etapy modernizace Oblastní nemocnice Náchod zajistí za 1,525 miliardy korun bez DPH sdr…