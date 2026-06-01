Ministr Zůna: Bezpečnostní vývoj ve světě nás musí zajímat

01.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Jako historicky první ministr obrany ČR se zúčastnil Jaromír Zůna prestižního mezinárodního bezpečnostního summitu IISS Shangri-La Dialogue 2026 v Singapuru.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany

Absolvoval zde několik bilaterálních jednání se svými protějšky i se zástupci světových společností obranného průmyslu. Hlavními tématy jednání byly bezpečnostní situace nejen v indopacifickém regionu, rozvoj obranné spolupráce a podpora českého obranného průmyslu.

„V současné době, cokoliv se ve světě děje, může mít dopady na Českou republiku. Podívejme se, co pro naši ekonomiku znamená například krize v Hormuzském průlivu. Proto nás musí zajímat, jaký je bezpečnostní vývoj ve světě,“ řekl ke své účasti na asijském summitu ministr obrany Jaromír Zůna a dodal: „Hovořil jsem s ministry obrany Singapuru, Malajsie, Spojených států a mnoha dalších zemí. Setkal jsem se s některými zástupci světově významných firem. Snažil jsem se podporovat zájmy našeho obranného průmyslu a prohlubovat spolupráci v této oblasti.“

Klíčová jednání s Malajsií a Singapurem

Jedním z hlavních bodů programu ministra Zůny bylo jednání s ministrem obrany Malajsie Mohamedem Khaledem Nordinem. Obě strany během jednání potvrdily zájem o posílení vzájemných vztahů. Ty by se mohly v budoucnu stvrdit podpisem memoranda o porozumění v Praze, kam svého malajsijského kolegu ministr Zůna pozval na návštěvu. Na jednání probrali ministři také potenciální nákup produktů českých firem z oblasti protivzdušné obrany, ručních palných zbraní a munice, o které projevila malajsijská strana zájem.

Český ministr obrany se bilaterálně setkal také se svým singapurským protějškem Chan Chun Singem. Během jednání spolu hovořili jak o bezpečnostní situaci v Evropě, tak ve světě a dotkli se také témat jako je kyberbezpečnost a bezpečnost dodavatelských řetězců. Během IISS pak měl ministr Zůna díky svému programu vzácnou příležitost krátce hovořit osobně také s ministrem obrany USA Petem Hegsethem a s dalšími představiteli asijských států, ať už to byli zástupci Mongolska, Filipín či Japonska.

Setkání se zbrojaři

V programu ministra bylo rovněž jednání s představiteli průmyslu. Mezi ně patřilo také setkání s vedením singapurské obranné technologické firmy ST Engineering. Ti ministrovi představili své schopnosti v oblasti bezpečnosti, civilní obrany či kyberbezpečnosti. Zároveň projevili zájem o užší spolupráci s českým obranným průmyslem a budování společných projektů.

Další z řady pracovních schůzek pak bylo setkání s představiteli společnosti Embraer, s kterými ministr hovořil nejen o blížícím se předání nového letounu C-390 Millennium pro českou armádu, ale také o spolupráci mezi brazilskou firmou a českým obranným průmyslem, kterou brazilská strana hodnotí jako vysoce nadstandardní.

Důraz na spolupráci v Indo-Pacifiku

Osobní účast představitele vlády na akci IISS Shangri-La Dialogue potvrdila rostoucí význam indopacifického regionu pro globální bezpečnost i pro Českou republiku. Region představuje více než polovinu světové populace, ekonomiky i námořního obchodu, a je proto klíčový pro stabilitu mezinárodního prostředí. Česká republika aktivně podporuje spolupráci s partnery v Indo-Pacifiku, zejména v oblasti bezpečnostních konzultací, kybernetické obrany a podpory obranného průmyslu, stejně jako podporuje prohlubování spolupráce NATO s indo-pacifickými partnery.

