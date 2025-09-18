Lesy ČR: Bobří soutěska v CHKO České středohoří

19.09.2025 19:28 | Tisková zpráva

V Bobří soutěsce (GPS souřadnice: 50.6576353N, 14.3454919E) právě dokončily Lesy České republiky s Povodím Ohře bezpečnostní projekt. Od října se kaňon otevře veřejnosti.

Lesy ČR: Bobří soutěska v CHKO České středohoří
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Na tříkilometrovém úseku kolem Bobřího potoka se od července zpracovávaly smrkové souše a odumírající jasany napadené houbou voskovičkou. Dříví odvážel speciální traktor s širokoprofilovými pneumatikami. Šest set metrů krychlových zůstalo kvůli podpoře rostlin a živočichů vázaných na mrtvé dřevo v porostu. K popadaným kmenům v korytě toku se těžaři dostali díky dvěma “kráčejícím“ bagrům, které šetrně uvolňovaly přístup k vodě.

„Podařilo se nám plně využít léto, kdy je hladina toku nízká. Kdyby se na podzim o něco zvedla, ke korytu se už nedostaneme,“ řekl litoměřický lesní správce Petr Chvála a dodal: „Věřili jsme, že se to dá zvládnout během tří měsíců, a vyšlo to dokonce se čtrnáctidenní rezervou. Teď se ještě odklízí dříví“. 

Až na krátký úsek, který ovšem nespravují Lesy ČR, je turistická stezka kolem potoka vyčištěná a bezpečná. Na příští rok ještě lesní správa naplánovala výměnu tří dřevěných můstků.

Bobří soutěska je od roku 1968 přírodní památkou v chráněné krajinné oblasti České středohoří a patří do evropsky významné lokality Binov.

