Lesy ČR: Bobří soutěska v CHKO České středohoří

Na tříkilometrovém úseku kolem Bobřího potoka se od července zpracovávaly smrkové souše a odumírající jasany napadené houbou voskovičkou. Dříví odvážel speciální traktor s širokoprofilovými pneumatikami. Šest set metrů krychlových zůstalo kvůli podpoře rostlin a živočichů vázaných na mrtvé dřevo v porostu. K popadaným kmenům v korytě toku se těžaři dostali díky dvěma “kráčejícím“ bagrům, které šetrně uvolňovaly přístup k vodě.
„Podařilo se nám plně využít léto, kdy je hladina toku nízká. Kdyby se na podzim o něco zvedla, ke korytu se už nedostaneme,“ řekl litoměřický lesní správce Petr Chvála a dodal: „Věřili jsme, že se to dá zvládnout během tří měsíců, a vyšlo to dokonce se čtrnáctidenní rezervou. Teď se ještě odklízí dříví“.
Až na krátký úsek, který ovšem nespravují Lesy ČR, je turistická stezka kolem potoka vyčištěná a bezpečná. Na příští rok ještě lesní správa naplánovala výměnu tří dřevěných můstků.
Bobří soutěska je od roku 1968 přírodní památkou v chráněné krajinné oblasti České středohoří a patří do evropsky významné lokality Binov.
autor: Tisková zpráva