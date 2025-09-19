Lesy ČR: Den lesů nové generace

Návštěvníky čeká celodenní akce v režii lesníků. „Navazujeme na předchozí ročníky programem orientovaným na les jako zdroj dřeva. Chceme ukázat, že je to materiál budoucnosti,“ říká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.
V čem bude letošní DEN jiný? Především ve větší edukaci. „Na všech třech místech připravíme infostánky s odborníky, kteří vysvětlí a poradí ve všem, co se týká stavění ze dřeva. Představíme moderní technologie, s jejichž pomocí se dá během několika dnů nebo týdnů postavit za velmi přijatelné ceny dům, chata nebo útulna,“ pokračuje Šafařík.
Na místě budou stálí i noví partneři, jako například Česká zemědělská univerzita v Praze, Český svaz ochránců přírody, Asociace dodavatelů montovaných domků nebo Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.
Zábavný den pro rodiny s dětmi zpestří ukázky lesních prací včetně přibližování dříví s koňmi a jeho zpracování nejmodernější technikou, oblíbená mykologická poradna, ochutnávky čerstvé zvěřiny a řada dalších zajímavostí.
DEN se poprvé konal v roce 2019 s obrovským úspěchem. Veřejnost vítala možnost pomoci krajině poznamenané kůrovcovou kalamitou a společně s lesníky zakládala lesy nové generace. Dnes je kalamita za námi a většinu holin už zarůstá nový porost. „S podporou veřejnosti jsme založili druhově a věkově pestré lesy, tedy lesy nové generace. Pečovat o ně, vychovávat je a odborně hospodařit, být architekty krajiny, ochránci přírody a partnery státu, obcí a občanů je naším úkolem, který se podaří jedině s veřejnou důvěrou v naši práci. I tomu chceme 18. říjen věnovat,“ dodává generální ředitel Šafařík.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva