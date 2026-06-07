VIDEO z okamžiku střelby. Festival v Toledu skončil hrůzou

07.06.2026 11:57 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Nejméně dvanáct lidí utrpělo střelná zranění při střelbě na tradičním festivalu Old West End ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Policie se domnívá, že do incidentu byli zapojeni nejméně dva střelci, kteří po sobě pravděpodobně stříleli. Po pachatelích se nadále pátrá a motiv útoku zatím není znám.

VIDEO z okamžiku střelby. Festival v Toledu skončil hrůzou
Foto: Youtube
Popisek: Policisté z toledského policejního sboru

Policie zasahovala v sobotu kolem 17:37 místního času po oznámení o střelbě poblíž křižovatky Delaware Avenue a Glenwood Avenue nedaleko festivalu Old West End.

Po příjezdu na místo policisté našli několik osob se střelnými poraněními. Podle úřadů bylo zraněno nejméně dvanáct lidí, z nichž dva zůstávají v kritickém stavu. Věk obětí se pohybuje od 14 do 61 let, přičemž většina zraněných byla ve věku kolem dvaceti let, informovala stanice Fox News.

Náměstek policejního náčelníka Joseph Heffernan uvedl, že vyšetřovatelé pracují s verzí, že do střelby byli zapojeni minimálně dva ozbrojení pachatelé. „Pravděpodobně stříleli jeden na druhého,“ uvedl.

Motiv útoku ani popis podezřelých zatím policie nezveřejnila.

Vyšetřovatel Dan Gerken označil rozsah násilí za mimořádný. „Pokud jde o násilí, tohle už překračuje všechny meze,“ prohlásil na tiskové konferenci. Zároveň vyzval veřejnost ke spolupráci. „Na místě byla řada lidí, kteří nám mohou pomoci objasnit, co se stalo,“ uvedl.

Heffernan připomněl, že šlo o tradiční akci, kterou místní komunita pořádá už mnoho let. „Je smutné, že několik lidí zničilo událost, která byla po dlouhá léta oblíbenou součástí života komunity,“ řekl.

Podle něj organizátoři přijali bezpečnostní opatření, přesto se tragédii nepodařilo zabránit.

K události se vyjádřil také guvernér Ohia Mike DeWine. „Jsem hluboce znepokojen situací v Toledu. Letní festivaly by měly být bezpečným místem, kde mohou rodiny trávit čas bez obav z násilí,“ uvedl.

Dodal, že spolu s manželkou myslí na všechny zasažené a věří, že policie pachatele dopadne. „Jsme přesvědčeni, že orgány činné v trestním řízení najdou osoby odpovědné za tento nesmyslný zločin,“ napsal.

Svědek Kevin Berry agentuře AP popsal, že seděl s přáteli v arboretu a poslouchal živou hudbu, když se ozvalo několik výstřelů. „Všichni okamžitě padli k zemi,“ uvedl. Později podle svých slov viděl nejméně pět lidí se střelnými zraněními.

Na sociálních sítích se objevilo video zachycující okamžik střelby.

 

 

Většina zraněných je ve stabilizovaném stavu

Většina obětí byla převezena do okolních nemocnic. Deset zraněných bylo podle policie ve stabilizovaném stavu.

Starosta Toleda Wade Kapszukiewicz vyzval obyvatele k jednotě a ocenil práci policistů a záchranářů. „Toledo v minulosti překonalo mnoho těžkých situací a ani tentokrát tomu nebude jinak,“ uvedl.

Současně upozornil, že podobné útoky se stávají v příliš mnoha amerických městech. „Neměli bychom jen pokrčit rameny a přijmout to jako daň za život ve svobodné společnosti. Jako země musíme být lepší,“ dodal. Podle jeho informací by měli všichni zranění útok přežít.

Old West End Festival je tradiční dvoudenní akce, která letos začala v sobotu. Organizátoři lákali návštěvníky na živou hudbu, stánky s občerstvením a další doprovodný program. Vyšetřování pokračuje a policie nadále vyzývá veřejnost, aby poskytla jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatelů.

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festival , střelba , Twitter , zahraničí , Ohio , Toledo , Old West End

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