Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

07.06.2026 12:52 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Já jsem milovník bizáru, já si vás občas rád poslechnu,“ pustil se Filip Turek do Zdeňka Hřiba před kamerami CNN Prima News. Hřib konstatoval, že Sněmovna stojí, protože vláda špatně připravuje své zákony. Filip Turek poté vyrazil k dalšímu slovnímu útoku. Na prezidenta Petra Pavla. „Pan prezident už kolikrát udělal tu chybu, že nemluví o vládě hezky, když je v zahraničí.“ Prezidentovi také vyčetl, že si z Hradu dělá cestovní kancelář. Došlo i na větrníky.

Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách
Foto: PL
Popisek: Filip Turek

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 22165 lidí
V první hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Hřib hned v úvodu odmítl, že by brzdil Sněmovnu.

„To, čím je brzděná ta Sněmovna, tak to si myslím, že tam vnáší vládní poslanci. Třeba toto téma, které tam vneslo SPD,“ poznamenal Hřib v narážce na sjezd potomků sudetských Němců v Brně. Tato debata proběhla z vůle vládních poslanců a ti podle Hřiba udělali Česku ostudu.

„Já jsem tam novej, upřímně řečeno. Pamětníci říkají, že se ta situace zhoršuje každé volební období. Ale nemyslím si, že já jsem ten, kdo by přispíval ke zhoršení situace ve Sněmovně,“ pravil Zdeněk Hřib.

„Já jsem milovník bizáru, já si vás občas rád poslechnu,“ pousmál se Turek. S vážnou tváří dodal, že Sněmovna díky projevům opozice stojí. „Sněmovna je zablokovaná díky Pirátům. Je potřeba změnit jednací řád. Jinak se nepohneme,“ vysvětloval posléze Turek.

Později doplnil, že za půl roku ve Sněmovně připravil šest pozměňovacích návrhů a ty teď chce prezentovat. „Až se dostanu ke slovu. Ale můj čas je drahý,“ vysvětloval Turek s tím, že se snaží zapojovat do jednání Sněmovny. Má ostatně účast 68 procent.

Podle Hřiba je jasné, proč Turek ještě ke stavebnímu zákonu nepromluvil.

„To je dáno tím, že ta schůze je přerušována nějakými dalšími nesmysly,“ poznamenal Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 9991 lidí
Zákon označil za paskvil, který navíc vyvolá chaos. Chaos způsobený vládou, která nenechala zákon připomínkovat v klasickém legislativním procesu.

Tady se Turek ohradil.

„Jediné, čemu pomohou Piráti, kteří říkají, že chtějí lidem pomoct s bydlením, tak to ve skutečnosti blokují,“ zlobil se Turek.

Terezie Tománková Turka žádala, aby se vrátil od bydlení k situaci ve Sněmovně. A Turek se znovu rozzlobil. „Hřiba necháte říct kritiku ke stavebnímu zákonu a mě nenecháte říct kritiku opozice,“ kroutil hlavou Turek.

A Hřib vyrazil k dalšímu slovnímu útoku.

„Vláda chodí do Sněmovny se špatně připraveným legislativním paskvilem, který jim tam kritizuje kdekdo,“ podotkl.

Filip Turek okamžitě kontroval.

„Rok práce Sněmovny stojí 1,5 miliardy. Ta vaše hodina stála asi 160 tisíc. My prostě musíme změnit jednací řád. … Ty vaše projevy přeci jsou blokováním. Vy jste ještě schválně mluvil pomalu. Tak to řekněte, že to blokujete schválně. … Já jsem si myslel, že Evropský parlament je parodie na parlament, ale český parlament je mnohem horší a bude se to muset změnit,“ rozpovídal se Turek.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 13765 lidí
Hřib mu připomínal, že ve druhém čtení zákona poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy. A Hřib prý předložil pozměňovací návrhy ke stavebnímu zákonu, „aby to nebyl takový paskvil“. Zdůraznil, že parlament je k tomu, aby legislativu vylepšil, pokud je to třeba. Vláda by podle Hřiba všechno zjednodušila, kdyby zákony připravovala a projednávala v lepší kvalitě.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k pondělní návštěvě prezidenta Pavla na vládě.

Turek zdůrazňoval, že ještě nebyla stanovena agenda summitu. „A pan prezident už dal rozhovor spřátelenému Deníku N, že má připravený projev. Ale jak může mít připravený projev, když ještě nebyla stanovena celá agenda,“ upozorňoval Turek s tím, že o složení delegací bývá rozhodnuto až krátce před summitem. „Důležitost tomu summitu dává z nějakých dětinských důvodů pan prezident,“ nešetřil hlavu státu Turek s tím, že Česko nemá prezidentský ani poloprezidentský systém, a je tedy na vládě, jak se rozhodne. „Že bychom my dělali nějaké scény, tak jediný, kdo je dělá, je pan prezident a jeho tým,“ konstatoval Turek, který zopakoval, že ho děsí, pokud už má připravený projev na summit, kde ještě není jasná celá agenda.

„Pan Turek tady potvrdil, že oni se snaží blokovat pana prezidenta ve výkonu jeho pravomocí. A je to kvůli tomu uraženému egu Filipa Turka,“ shrnul svůj pohled na celou situaci Hřib. Podle Hřiba je také jasné, že prezident USA Donald Trump bude chtít slyšet, že lídři NATO nakoupí zbraně od USA. V tomto jednoduchém kroku žádné mávání červenou čepicí nepomůže.

„Pan prezident už kolikrát udělal tu chybu, že nemluví o vládě hezky, když je v zahraničí. Tohle prostě nedělá ani ministr zahraničí Petr Macinka, protože v zahraničí máme držet spolu. Ten jiný přístup superliberálů je daný i třeba Piráty, kteří jezdí do Bruselu a tam si stěžují,“ zlobil se Turek s tím, že vláda bude mít dost práce, aby vyřešila složité věci, které jim zanechala předchozí vláda Petra Fialy.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A my blokujeme pana prezidenta? Vždyť on byl nedávno v Chile, v Argentině. To je v podstatě cestovní kancelář. … Pan prezident se také několikrát s touto vládou pustil do politického boje a … to, že se v něčem vyzná a je voják, tak to ještě neznamená, že může rozhodovat o tom, za co utratíme stamiliardy,“ kroutil hlavou Turek.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
93%
2%
hlasovalo: 15877 lidí
Připomínal také, že Petr Pavel označil prezidenta USA Donalda Trumpa za „odpudivou lidskou bytost“.

Moderátorka Terezie Tománková poté diskusní výhybku přehodila k větrným elektrárnám a akceleračním zónám.

Podle Turka opět jde o velký problém, který stávající vládě zanechala předchozí vláda Petra Fialy, ale Turek diváky ujišťoval, že situaci řeší.

„Podobu akceleračních zón bude předkládat MMR. A to, že ty zóny jsou vymezeny, to neznamená, že se tam opravdu postaví. Bohužel jsme nedostali ve volbách 51 procent. Kdyby bylo na mně, tak bych tady ten větrník nepostavil ani jeden. Možná jeden na nějaké skládce,“ poznamenal Turek, který si postěžoval, že je pod velkým tlakem z Bruselu. „Nějaké dámy z Bruselu nám bohužel radí, jakou máme mít energetickou strategii,“ kroutil hlavou Turek.

Hřib kontroval, že ekologické zdroje energie jsou pro nás levným zdrojem energie dostupným přímo na našem území. Hřib také připomínal, že ministerstvo průmyslu volalo už letos v únoru po budování zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. A pokud výstavbu těchto zdrojů Filip Turek brzdí, tak podle Hřiba jednoznačně poškozuje zájmy České republiky. „Vy vlastně budujete spíš retardační zóny. To je vaším cílem,“ nešetřil kritickými slovy Hřib.

To uhlí je náš jediný čistě domácí zdroj a vychází ekonomicky nejlépe. „Ono i to uhlí je také obnovitelný zdroj. Jen to chce pár milionů let navíc,“ pousmál se Turek. „Pardon, to byl nevhodný vtip,“ dodal po chvilce. „Evropská unie nás chce donutit k tomu, abychom čerpali z něčeho, co zabírá mnohem víc místa,“ pokračoval Turek.

Následně dodal, že v Česku máme 260 větrníků. „To je nic,“ pokračoval a nabídl srovnání s Německem, kde stojí 30 tisíc větrníků.

„Vy bojujete proti nižším cenám elektrické energie pro české občany,“ vmetl na to konto Hřib Turkovi.

Psali jsme:

„Jakoba před soud.“ Xaver po zvolení natočil výbušné VIDEO
Evropská komise jde proti Turkovu návrhu. Ten svůj boj nevzdává
Vondráček (Svobodní): Média si jaksi zapomněla všimnout...
Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

 

 

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

elektřina , energetika , NATO , Partie , piráti , větrné elektrárny , vláda , Turek , Petr Pavel , motoristé , Ankara , Hřib , CNN Prima News , Prezident Pavel , větrníky , ceny enrgií

Váš názor? (Hlasovalo 8 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Filip Turek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Vy opravdu věříte v probuzení a osvětu v Bruselu?

Myslíte, že tam začnou uvažovat politici racionálně? A jak se vlastně díváte na naše členství v EU? Jste pro nebo byste raději, kdyby ČR z EU vystoupila?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Je voják., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepohodař , 07.06.2026 13:13:51
Někdo si z Hradu dělá holubník. Prezidentovi také vyčetl, že si z Hradu dělá cestovní kancelář. A ještě je nutno dodat, nejen cestovku ale i příspěvkovou organizaci pro "chudé", když bývalé politručce k důchodu 200 000 Kč vydobyl příspěvek pro "chudé" ve výši 100 000Kč.

|  14 |  0

Další články z rubriky

Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách

12:52 Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách

„Já jsem milovník bizáru, já si vás občas rád poslechnu,“ pustil se Filip Turek do Zdeňka Hřiba před…