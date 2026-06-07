Turek smetl Pavla: Je voják. To neznamená, že rozhodne o stamiliardách

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Hřib hned v úvodu odmítl, že by brzdil Sněmovnu.
„To, čím je brzděná ta Sněmovna, tak to si myslím, že tam vnáší vládní poslanci. Třeba toto téma, které tam vneslo SPD,“ poznamenal Hřib v narážce na sjezd potomků sudetských Němců v Brně. Tato debata proběhla z vůle vládních poslanců a ti podle Hřiba udělali Česku ostudu.
„Já jsem tam novej, upřímně řečeno. Pamětníci říkají, že se ta situace zhoršuje každé volební období. Ale nemyslím si, že já jsem ten, kdo by přispíval ke zhoršení situace ve Sněmovně,“ pravil Zdeněk Hřib.
„Já jsem milovník bizáru, já si vás občas rád poslechnu,“ pousmál se Turek. S vážnou tváří dodal, že Sněmovna díky projevům opozice stojí. „Sněmovna je zablokovaná díky Pirátům. Je potřeba změnit jednací řád. Jinak se nepohneme,“ vysvětloval posléze Turek.
Později doplnil, že za půl roku ve Sněmovně připravil šest pozměňovacích návrhů a ty teď chce prezentovat. „Až se dostanu ke slovu. Ale můj čas je drahý,“ vysvětloval Turek s tím, že se snaží zapojovat do jednání Sněmovny. Má ostatně účast 68 procent.
Podle Hřiba je jasné, proč Turek ještě ke stavebnímu zákonu nepromluvil.
„To je dáno tím, že ta schůze je přerušována nějakými dalšími nesmysly,“ poznamenal Hřib.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Tady se Turek ohradil.
„Jediné, čemu pomohou Piráti, kteří říkají, že chtějí lidem pomoct s bydlením, tak to ve skutečnosti blokují,“ zlobil se Turek.
Terezie Tománková Turka žádala, aby se vrátil od bydlení k situaci ve Sněmovně. A Turek se znovu rozzlobil. „Hřiba necháte říct kritiku ke stavebnímu zákonu a mě nenecháte říct kritiku opozice,“ kroutil hlavou Turek.
A Hřib vyrazil k dalšímu slovnímu útoku.
„Vláda chodí do Sněmovny se špatně připraveným legislativním paskvilem, který jim tam kritizuje kdekdo,“ podotkl.
Filip Turek okamžitě kontroval.
„Rok práce Sněmovny stojí 1,5 miliardy. Ta vaše hodina stála asi 160 tisíc. My prostě musíme změnit jednací řád. … Ty vaše projevy přeci jsou blokováním. Vy jste ještě schválně mluvil pomalu. Tak to řekněte, že to blokujete schválně. … Já jsem si myslel, že Evropský parlament je parodie na parlament, ale český parlament je mnohem horší a bude se to muset změnit,“ rozpovídal se Turek.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k pondělní návštěvě prezidenta Pavla na vládě.
Turek zdůrazňoval, že ještě nebyla stanovena agenda summitu. „A pan prezident už dal rozhovor spřátelenému Deníku N, že má připravený projev. Ale jak může mít připravený projev, když ještě nebyla stanovena celá agenda,“ upozorňoval Turek s tím, že o složení delegací bývá rozhodnuto až krátce před summitem. „Důležitost tomu summitu dává z nějakých dětinských důvodů pan prezident,“ nešetřil hlavu státu Turek s tím, že Česko nemá prezidentský ani poloprezidentský systém, a je tedy na vládě, jak se rozhodne. „Že bychom my dělali nějaké scény, tak jediný, kdo je dělá, je pan prezident a jeho tým,“ konstatoval Turek, který zopakoval, že ho děsí, pokud už má připravený projev na summit, kde ještě není jasná celá agenda.
„Pan Turek tady potvrdil, že oni se snaží blokovat pana prezidenta ve výkonu jeho pravomocí. A je to kvůli tomu uraženému egu Filipa Turka,“ shrnul svůj pohled na celou situaci Hřib. Podle Hřiba je také jasné, že prezident USA Donald Trump bude chtít slyšet, že lídři NATO nakoupí zbraně od USA. V tomto jednoduchém kroku žádné mávání červenou čepicí nepomůže.
„Pan prezident už kolikrát udělal tu chybu, že nemluví o vládě hezky, když je v zahraničí. Tohle prostě nedělá ani ministr zahraničí Petr Macinka, protože v zahraničí máme držet spolu. Ten jiný přístup superliberálů je daný i třeba Piráty, kteří jezdí do Bruselu a tam si stěžují,“ zlobil se Turek s tím, že vláda bude mít dost práce, aby vyřešila složité věci, které jim zanechala předchozí vláda Petra Fialy.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„A my blokujeme pana prezidenta? Vždyť on byl nedávno v Chile, v Argentině. To je v podstatě cestovní kancelář. … Pan prezident se také několikrát s touto vládou pustil do politického boje a … to, že se v něčem vyzná a je voják, tak to ještě neznamená, že může rozhodovat o tom, za co utratíme stamiliardy,“ kroutil hlavou Turek.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
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Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Moderátorka Terezie Tománková poté diskusní výhybku přehodila k větrným elektrárnám a akceleračním zónám.
Podle Turka opět jde o velký problém, který stávající vládě zanechala předchozí vláda Petra Fialy, ale Turek diváky ujišťoval, že situaci řeší.
„Podobu akceleračních zón bude předkládat MMR. A to, že ty zóny jsou vymezeny, to neznamená, že se tam opravdu postaví. Bohužel jsme nedostali ve volbách 51 procent. Kdyby bylo na mně, tak bych tady ten větrník nepostavil ani jeden. Možná jeden na nějaké skládce,“ poznamenal Turek, který si postěžoval, že je pod velkým tlakem z Bruselu. „Nějaké dámy z Bruselu nám bohužel radí, jakou máme mít energetickou strategii,“ kroutil hlavou Turek.
Hřib kontroval, že ekologické zdroje energie jsou pro nás levným zdrojem energie dostupným přímo na našem území. Hřib také připomínal, že ministerstvo průmyslu volalo už letos v únoru po budování zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. A pokud výstavbu těchto zdrojů Filip Turek brzdí, tak podle Hřiba jednoznačně poškozuje zájmy České republiky. „Vy vlastně budujete spíš retardační zóny. To je vaším cílem,“ nešetřil kritickými slovy Hřib.
To uhlí je náš jediný čistě domácí zdroj a vychází ekonomicky nejlépe. „Ono i to uhlí je také obnovitelný zdroj. Jen to chce pár milionů let navíc,“ pousmál se Turek. „Pardon, to byl nevhodný vtip,“ dodal po chvilce. „Evropská unie nás chce donutit k tomu, abychom čerpali z něčeho, co zabírá mnohem víc místa,“ pokračoval Turek.
Následně dodal, že v Česku máme 260 větrníků. „To je nic,“ pokračoval a nabídl srovnání s Německem, kde stojí 30 tisíc větrníků.
„Vy bojujete proti nižším cenám elektrické energie pro české občany,“ vmetl na to konto Hřib Turkovi.
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