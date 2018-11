Lesy ČR: Pětiletá obnova areálu židlochovického zámku skončila

Od října je park znovu přístupný veřejnosti. Do konce roku podnik otevře nový vchod do parku. Stávajícím vstupem poté už veřejnost kvůli bezpečnosti procházet nebude.

U židlochovického zámku se od letošního února do konce září rekonstruovaly venkovní liniové inženýrské sítě, tedy voda, kanalizace, elektřina, plyn a optické sítě. Po opravě střechy a fasády zámku se kromě infrastruktury opravily všechny zpevněné plochy. Došlo i na terénní úpravy či závlahový systém. Park s novým jezírkem je od října opět otevřený veřejnosti. Do konce roku podnik vybuduje nový vstup do parku směrem od nákupního centra Penny. Ten stávající zůstane během stavby otevřený, ale po dokončení prací se brána u zámku pro veřejnost uzavře. Využívat ji budou zaměstnanci lesního závodu Lesů ČR nebo návštěvy zámku. „V bráně se potkávají vozidla s lidmi, kteří míří do parku. Není to bezpečné. Proto bude veřejnost vstupovat do areálu jinudy,“ vysvětlil Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Lesů ČR v Židlochovicích.

Psali jsme: Lesy ČR: Bílý most u Ratibořic je po rekonstrukci Lesy ČR: Buchlovské lípy připomínají významné lesníky z regionu Lesy ČR: Němčice na Litomyšlsku chrání před povodní suchá nádrž Lesy ČR: Pietní místo vzniklo na historickém pohřebišti v Krušných horách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva