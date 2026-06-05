Hřib (Piráti): Xaver Veselý uráží ženy

Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dodržování zákonů naší země by asi mělo být samozřejmostí, zejména tedy v případě třeba i premiérů této země. To bylo taky fajn. Nebo třeba předsedů Sněmovny, to by všechno bylo moc fajn. Jsem rád, že to tady zaznělo od pana předsedy Rakušana, že jejich kandidát bude zákony dodržovat. Jsem rád, že i pan poslanec Nerušil se rozhodl zákony dodržovat, protože tehdy odstoupil sám z té rady, že jo. A jsem trochu smutný, že paní Lipovská se bohužel rozhodla zákony tehdy nedodržovat a byla tedy odvolána. Ale holt asi každý jsme nějaký, někdo pravidla dodržovat chce, někdo zase ne.
Co se týče toho, co před námi teď tady je, tak já bych byl vlastně úplně nejraději, kdyby tedy sem předstoupili ideálně předsedové jednotlivých koaličních klubů a jasně deklarovali svůj postoj k věcem, co tady zaznívají. To znamená jednak jejich postoj k tomu, zdali ta volba má být veřejná nebo tajná. Za nás asi to není nějak překvapující. My jsme tady opakovaně navrhovali, aby volba do Rady ČT byla veřejná. Takže i teď se samozřejmě připojujeme k tomu, aby ta volba byla skutečně veřejná, to asi nikoho nepřekvapí. Ale také bych byl rád, aby se zde představitelé, reprezentanti vládní koalice, jednotlivých klubů vyjádřili k těm kontroverzním jménům, která tady jsou opakovaně zmiňována z nejrůznějších stran. Aby tedy bylo jasné a transparentní, jak se stavíte k těm jednotlivým osobám, které jsou podezřelé z nejrůznějšího jednání, které je třeba v rozporu se zákonem, ať už tedy s trestním zákoníkem nebo s řekněme zákonem o tedy těch veřejnoprávních médiích.
A já se pokusím jít tady příkladem a vyjádřím se naprosto jasně k těm jednotlivým jménům, o která tady jde. Ještě předtím ale bych chtěl říct, že je dobře, že se o tom tady takhle teď důkladně bavíme, protože přece jenom ta Rada České televize má obrovské kompetence, má obrovský vliv na nezávislost České televize. Nejde jenom o to, že tedy volí a odvolává ředitele České televize, ale zabývá se i hospodařením České televize, hodnocením podnětů a podobně. A my jsme na to upozorňovali od prvopočátku, už když se tady objevila ta kouřová clona od pana ministra Oty Klempíře s těmi novelami nebo s tou novelou zákona o České televizi a Českém rozhlase, která tedy nakonec zaplaťpánbůh spadla pod stůl. Doufám, že se to skutečně potvrdí, že to, co je možná ještě důležitější z hlediska nezávislosti České televize, je právě volba do Rady České televize. Proto ostatně jsme vyzvali subjekty nevládní, ať už neziskové organizace, nebo profesní komory, spolky a další, aby nominovaly své nominanty tak, jak je to podle zákona. Naše poslankyně Andrea Hoffmannová obeslala tuším tři sta subjektů tohoto typu a ty organizace skutečně nominovaly kvalitní kandidáty.
Bohužel velká část těch kvalitních kandidátů se nedostala přes první síto, to znamená přes hlasování mediálního výboru. Bohužel, protože naopak prošly tím sítem nejrůznější prapodivné existence, které jednak jsou podezřelé z porušování zákonů této země, anebo prostě nesplňují nějaký etický standard, který by měl splňovat člen Rady České televize.
Já připomenu, že ta aktuální volba, ke které se teď dostáváme, byla také dlouho zablokovaná, a to potom, co na portálu Fórum 24 byla zveřejněna nahrávka, na které tedy hlas Pavla Matochy a hlas Romana Bradáče probíral úplatky za nějaké volby. Je asi otázkou, za které volby to bylo. Nabízí se, jestli to nebylo za volbu generálního ředitele České televize, ale myslím si, že to je v tuto chvíli vlastně zcela podružné. Úplatky jsou špatné, ať jsou za cokoliv.
Na té nahrávce zaznělo, že je tedy nutné doplatit 500 000 za volbu. A základní otázkou tedy bylo a stále je, zdali ta nahrávka je autentická, tedy pravá, anebo zdali se jednalo o nějaký podvrh, tedy ten takzvaný deep fake. My jsme se tedy rozhodli získat expertní posudky, které by přinesly na tuto otázku odpověď. Dokonce tedy naše poslankyně Andrea Hoffmannová byla oficiálně pověřená výborem pro mediální záležitosti, aby tyto posudky zajistila. Takže celkově jsme získali osm posudků od expertů a institucí z USA, ze Švýcarska, z Polska, také z Česka, které tedy se v tom výsledku kloní k tomu, že nahrávka je autentická. Ostatně tady například (Ukazuje časopis.) se to propsalo i do médií, tady v podcastu Nory Fridrichové. Analýzy potvrzují, že Matochova nahrávka je pravá. A to je výsledek ne nějaké politické diskuse, ale je to výsledek expertního zhodnocení těch nahrávek lidmi a institucemi, které se tím dlouhodobě zabývají.
Jeden z těch posudků byl získán od brněnské společnosti Fonexia, která zpracovává posudky pro českou či německou policii v téhle oblasti. A máme také rovněž znalecký posudek od respektovaného soudního znalce z polské společnosti Digila, který konstatoval, že výše uvedená nahrávka je akusticky koherentní, expert nezjistil žádné znaky naznačující činnost algoritmů umělé inteligence ani žádné narušení kontinuity zvukové stopy. Zaznamenaný rozhovor a zvuky na pozadí vykazují zachovanou souvislost a kontinuitu a působí přirozeně bez známek anomálií. To je tedy jeden z těch posudků, (Ukazuje list papíru.) který jsme zajistili. Mám tady i další posudky, (Opět ukazuje list papíru.) například posudek od americké společnosti Resemble, která konstatovala, že nebyly zjištěny žádné známky digitálního spojování nebo umělé manipulace, řečové vzorce včetně přirozených výplňových slov a tempa jsou v souladu s lidskou řečí. Nejsou zde žádné slyšitelné známky asistence umělé inteligence, jako je robotická intonace nebo nepřirozené pauzy. Kdyžtak to tady mám tedy i v originále, ty zahraniční posudky, kdyby někdo chtěl se podívat, zdali můj překlad tady těch citací z rozsudků skutečně odpovídá, tak je to tady k dispozici u mě.
Připomenu, že všechny posudky jsme předali kriminalistům, také všem poslancům z výboru pro mediální záležitosti. A já bych proto chtěl apelovat na všechny poslance, aby nevolili Pavla Matochu a Romana Bradáče do Rady České televize a nejlíp tedy vůbec nikdy vůbec nikam, protože to podezření v souvislosti se zveřejněnou korupční nahrávkou je velmi vysoké.
To ale nejsou jediné osoby, které by rozhodně neměly zasednout v radě České televize. Já také považuji za zcela vyloučené prosazovat do Rady České televize osoby, které dle pravomocných rozsudků způsobily České televizi škodu. To je ta známá kauza nezákonného odvolání dozorčí komise, kdy tedy České televizi vznikla škoda ve výši 4 milionů korun a zde tedy kromě již zmíněného Pavla Matochy se jedná také o Lubomíra Veselého či také Jiřího Šlégra. Připomenu, že včera jsme hlasovali o návrhu na vyznamenání posledně jmenovaného. Já jsem tedy rád, že dotyčný nebyl jmenován, protože už ten pouhý fakt, že tito lidé způsobili škodu dle tedy dostupných informací České televizi, tak by měl stačit vlastně k jejich odvolání a rozhodně by měl také znamenat definitivní stopku pro jakékoliv další znovuzvolení.
Já připomenu, že Lubomír Veselý nejen tedy dle dostupných informací způsobil škodu České televizi, ale v červnu 2024, jak zde bylo zmíněno panem předsedou Jakobem, v červnu 2024 přijal Výbor pro mediální záležitosti také usnesení, ve kterém vyzýval k jeho odvolání, a to z toho důvodu, že se velmi vulgárně, agresivně a urážlivě vyjadřoval o ženách, zejména tedy novinářkách. O některých ženách veřejně říkal, že jsou zrůdy či svině. A myslím si, že je opravdu ostudné, že by tento člověk měl být znovu zvolen do Rady České televize. Myslím, že můžete se i všichni podívat třeba na jeho článek na Wikipedii nebo případně je k tomu takový souhrnný článek na Seznam zprávách, kde jsou ty urážky, které plodil pan Veselý vůči ženám, pěkně shrnuté. Není to hezké čtení. Používal slova jako svazácká úderka, zrůda, lhářka, svině, nosnice a já to tady nechci ani celé číst. Nicméně považuji za velkou chybu, že tato osoba nebyla odvolána vlastně už v rámci toho minulého volebního období. Přijde mi to opravdu velice zvláštní, že takovýto člověk byl ponechán v Radě České televize. Připomenu, že pan Veselý se v minulosti v tom svém pořadu navážel také třeba do tehdejší reportérky Seznam zpráv Zdislavy Pokorné. Z toho byla taková trapná epizoda, kdy on vlastně v momentě, kdy s ní byl konfrontován, tak před ní tak jako zbaběle utíkal. Potom také urážel tehdejší redaktorku Českého rozhlasu Veroniku Sedláčkovou či novinářku z Fóra 24, to byla tedy Johana Hovorková, té dokonce na základě Veselého vyjadřování začaly chodit výhrůžky. Potom se pan Veselý musel omluvit paní Johaně Hovorkové, takže o téhle záležitosti dokonce také rozhodl i soud.
A co se týče konkrétně toho, co tedy říkal pan Veselý za výroky vůči paní Johaně Hovorkové? No tak konkrétně v roce 2020 ji v tom svém pořadu na internetu častoval výrazy lhářka, manipulátorka, blbec, zrůda, svině, vyzýval lidi, aby ji hnali svinským krokem. Na základě tohoto začaly chodit paní Hovorkové různé výhrůžky, a proto tedy byl pan Veselý odsouzen k tomu, aby se omluvil, dokonce dostal pokutu. Bohužel přestože novinářská reprezentace opět tedy žádala o to odvolání Veselého z Rady ČT, tak tehdejší složení Poslanecké sněmovny tomu bohužel nevyhovělo. Považuji to skutečně za velkou chybu.
No potom jsou tam bohužel ještě další osoby, ale možná ještě chvíli zůstaneme u pana Veselého, protože zákon nám celkem jasně tady říká v § 5, takže člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo, teď pozor, působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v radě, což si troufnu tvrdit, že tedy pan Veselý tomuto nevyhoví, protože sice Motoristé sobě se teď nedávno pochlubili, že dělají úplně první tiskovku od svého zvolení ve Sněmovně, ale to přece není pravda. Pánové, vždyť vy děláte svoje tiskovky, akorát je neděláte ve Sněmovně, ale děláte je u toho Xavera Veselého na XTV. To jsou vaše tiskovky. To znamená, že tady si nemyslím, ani že je splněná litera zákona.
Kromě toho ten zákon ještě pokračuje. Člen Rady ČT tedy dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost anebo nestrannost rady. Tak troufnu si tvrdit, že pokud tedy pan Veselý je zakladatelem té XTV, no tak asi zcela zjevně není možné že by vyhověl tady tomuto ustanovení v zákoně. Podílet na podnikání, nesmí se podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. To mi přijde poměrně zjevné, že tedy se podílí na nějakém podnikání v oblasti sdělovacích prostředků, zejména pokud tedy dává zcela disproporční prostor ve svých kanálech, a myslím si, že slovo kanál je tady opravdu na místě, tedy pokud dává ve svých kanálech disproporční prostor nějakým konkrétním stranám, tak si troufnu tvrdit, že lze konstatovat, i že působí v jejich prospěch. Tedy opět je to o tom, že není splněna litera zákona o České televizi.
Kromě toho tedy to bohužel stále ještě není konec, protože kromě tedy těch pochybností o té nestrannosti a střetu rolí jsou tady ještě ty vulgarity, nedůstojné veřejné vystupování. A znovu připomínám, je tady i ta kauza s tím nezákonným odvoláním dozorčí komise a škodě způsobené České televizi. Takže pan Luboš Xaver Veselý tedy není kontroverzní jen kvůli svému stylu vystupování. Byl to prostě jeden z radních, kteří hlasovali pro to nezákonné odvolání dozorčí komise České televize, což podle dostupných informací vedlo k milionové škodě, kterou tedy nakonec nese sama Česká televize. Připomenu, že mediální výbor Sněmovny udělal usnesení o tom, že se to vymáhat má. Bohužel potom si vládní koalice znovu prosadila, se to vymáhat nemá. Vedle toho je pan Luboš Xaver Veselý spojen s těmi vulgárními útoky na novinářky, s výroky nedůstojnými veřejné funkce i s dlouhodobými pochybnostmi o své nestrannosti. A protože ta veřejná služba se má opírat nikoliv o hulvátství, osobní vendetu nebo politické služby, ale primárně o odpovědnost, profesionalitu a důvěru občanů, tak je zcela zjevné, že Luboš Xaver Veselý do Rady České televize rozhodně nepatří.
Co se týče dalších lidí, kteří tady teď jsou na tom hlasovacím lístku do Rady České televize, tak za pozornost nepochybně stojí ještě pan Stanislav Berkovec. Ten tady otevřeně hlásal ruskou propagandu, protože když Rusko anektovalo Krym, tak se tedy Stanislav Berkovec vydal na Krym coby pozorovatel krymského referenda. Připomenu, že tu samotnou cestu měl hrazenou mimo jiné ze soukromých darů z Ruska. Tu pozorovatelskou misi organizoval extremistický politik Luc Michel, který veřejně oznámil, že pro pozorování referenda bylo nutné nesouhlasit s oficiální pozicí Evropské unie a NATO. A pan Berkovec po návratu z Krymu neváhal hlásat, že hlasování v referendu proběhlo svobodně navzdory tomu, že opak byl pravdou. Prostě pan Berkovec tady hlásal to, co chtělo Putinovo Rusko.
Asi by bylo dobré si připomenout, že mimochodem ani pan Xaver Veselý není v téhle oblasti zcela bez historie, protože ve svém XTV opakovaně zpochybňoval ruské pozadí teroristického útoku ve Vrběticích.
Takže to je tedy seznam osob, které podle mě v Radě České televize zasednout nemají. Jednak tedy Putinův hlas pan Stanislav Berkovec, je to také pan Roman Bradáč a pan Matocha, kteří figurují v té nahrávce. Dále potom pan Pavel Matocha, znovu pan Šlégr a pan Veselý z toho důvodu, že podle dostupných informací tím nezákonným odvoláním dozorčí komise způsobili České televizi škodu. Naproti tomu mezi těmi kandidáty lze stále najít i důvěryhodné osobnosti. Já osobně bych chtěl doporučit volbu právničky Anny Koller, která právě skvěle kombinuje to právnické povědomí s dlouhodobým protikorupčním bojem a také s podporou občanské společnosti. Já připomenu znovu, že tady nemá jít o nominanty politických stran. Podle zákona tam mají být voleni nominanti občanské společnosti. Z dobrých důvodů. Tady je přitom zcela zjevné, že někteří z těch kandidátů mají zjevnou náklonnost k některým konkrétním politickým stranám, což je přesný opak toho, jak by to mělo fungovat.
Každopádně je tedy jasné, že v té volbě jsou i osoby, které by měly zasednout v Radě České televize kvůli tomu, že to jsou renomovaní odborníci, kvůli tomu, že to jsou osobnosti s nezpochybnitelnou integritou, takže rozhodně si lze vybrat, i když celá řada těch respektovaných osobností byla vyřazena už v prvním kole a v tom užším výběru je teď mnoho osob s velice problematickou minulostí.
Takže, vážení kolegové a kolegyně, já věřím, že velmi pečlivě zvážíte tady tuto volbu, která je důležitá nejenom pro budoucnost České televize, ale troufnu si tvrdit, že také pro budoucnost naší země. Děkuji.
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