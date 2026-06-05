Okamura (SPD): Zpravodajství České televize porušilo zákon

06.06.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k porušení zákona zpravodajstvím České televize.

Okamura (SPD): Zpravodajství České televize porušilo zákon
Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura

Zpravodajství České televize porušilo zákon v reportáži o stejnopohlavních párech, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosazujeme konec povinných koncesionářských poplatků.

Stěžovatel Aliance pro rodinu byl úspěšný v další stížnost na zpravodajství České televize, které podle něho nesplňovalo základní standardy novinařiny a Kodexu ČT. Alianci se nelíbilo, že v reportáži „Uznávání stejnopohlavních svazků v EU“ v pořadu Události ze dne 30. listopadu 2025 nedostali slovo zástupci veřejnosti a odborníci, kteří zastávají jiné postoje, než jaké byly prezentovány v reportáži. To je podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušení zákona 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vyplývá to z rozhodnutí RRTV, o kterém informoval server Borovan.

Podle RRTV v reportáži „nebyl poskytnut prostor pro vyjádření zástupcům veřejnosti a odborníkům, kteří zastávají odlišné postoje v otázce zápisu manželství stejnopohlavních párů uzavřených v zahraničí do české matriky na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, než jaké byly prezentovány v reportáži. Provozovatel tím porušil povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti vysílání“.

Jedná se již o několikeré porušení zákona ve zpravodajství ČT, na které neziskovka Aliance pro rodinu upozornila. ČT například v minulosti zvýhodnila názory ve prospěch genderistické Istanbulské úmluvy.

Poté, co naše vláda již podala zákon na úplné zrušení poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1.1.2027 a již běží legislativní proces, jsme předložili do Sněmovny další návrh zákona ještě během letoška osvobodit od poplatků seniory starší 75 let, držitele průkazů osob se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a rovněž malé firmy s méně než 50 zaměstnanci, což podle našeho názoru neohrozí letošní smluvní závazky a hospodaření ČT a ČRo, takže lze k těmto krokům přistoupit již letos.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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7:16 Okamura (SPD): Zpravodajství České televize porušilo zákon

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k porušení zákona zpravodajstvím České televize.