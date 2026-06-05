Okamura (SPD): Zpravodajství České televize porušilo zákon

Zpravodajství České televize porušilo zákon v reportáži o stejnopohlavních párech, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosazujeme konec povinných koncesionářských poplatků.
Stěžovatel Aliance pro rodinu byl úspěšný v další stížnost na zpravodajství České televize, které podle něho nesplňovalo základní standardy novinařiny a Kodexu ČT. Alianci se nelíbilo, že v reportáži „Uznávání stejnopohlavních svazků v EU“ v pořadu Události ze dne 30. listopadu 2025 nedostali slovo zástupci veřejnosti a odborníci, kteří zastávají jiné postoje, než jaké byly prezentovány v reportáži. To je podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušení zákona 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vyplývá to z rozhodnutí RRTV, o kterém informoval server Borovan.
Podle RRTV v reportáži „nebyl poskytnut prostor pro vyjádření zástupcům veřejnosti a odborníkům, kteří zastávají odlišné postoje v otázce zápisu manželství stejnopohlavních párů uzavřených v zahraničí do české matriky na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, než jaké byly prezentovány v reportáži. Provozovatel tím porušil povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti vysílání“.
Jedná se již o několikeré porušení zákona ve zpravodajství ČT, na které neziskovka Aliance pro rodinu upozornila. ČT například v minulosti zvýhodnila názory ve prospěch genderistické Istanbulské úmluvy.
Poté, co naše vláda již podala zákon na úplné zrušení poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1.1.2027 a již běží legislativní proces, jsme předložili do Sněmovny další návrh zákona ještě během letoška osvobodit od poplatků seniory starší 75 let, držitele průkazů osob se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a rovněž malé firmy s méně než 50 zaměstnanci, což podle našeho názoru neohrozí letošní smluvní závazky a hospodaření ČT a ČRo, takže lze k těmto krokům přistoupit již letos.
Tomio Okamura
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