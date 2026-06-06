Babiš se bojí Bruselu. Noveský odhalil mnohem větší průšvih

V Profimedia jsem četl, že „Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek byl se svým návrhem, aby si obce mohly vymínit vzdálenost větrníků od svých hranic aspoň 900 metrů, vykázán do patřičných mezí samotným premiérem Babišem. Ten mu vysvětlil, že Brusel by kvůli tomu mohl České republice na dotacích stopnout 10 až 20 miliard korun.“ Jak to vidíte vy jako energetik a 1. generální ředitel ÚZSVM?
Pan premiér má pravdu, že hrozí, že Brusel by kvůli tomu mohl České republice na dotacích stopnout 10 až 20 miliard korun. Ale nikoliv z důvodu změny minimální vzdálenosti z neuvěřitelných 500 metrů na trochu přijatelných 900 metrů. Problém, který České republice hrozí, je totiž mnohem vážnější.
Jak to myslíte? Když se jedná pouze o pár set metrů, to přece nemůže být tak vážné?
V momentě, kdy se některý z osvědčených a Bruselem oblíbených českých udavačů dozví, jak se to opravdu má s těmi akceleračními oblastmi, lidově zvanými zónami, pak má Česká republika obrovský problém. A těch 10 až 20 mld. bude možná jednou z posledních částek, o které přijdeme, a až pak se začnou hledat viníci této obrovské škody.
Je totiž zcela nepochopitelné, proč Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a spolu s externími firmami za mnoho desítek milionů korun vytýčily akcelerační oblasti pro větrné elektrárny (AOV) a akcelerační oblasti pro solární elektrárny (AOS) v zásadním rozporu s českým zákonem č. 249/2025 Sb.
V čem byl porušen český zákon? Ale v tom zákonu nejsou sankce, tak jaképak škody?
Nerespektování českých zákonů i Ústavy ČR je v ČR bohužel časté. Máte pravdu, že ten zákon nemá sankce, je vůbec tak trochu nepovedený. Ale je v něm jasně stanoveno, že AOS a AOV mají být vytyčeny především na nezemědělských plochách (střechy, doly, skládky, brownfieldy apod.). A MMR ve své veřejné vyhlášce ze dne 14. 4. 2026 zveřejnilo návrh vytýčení AOS a AOV přesně naopak, tj. především na úrodných zemědělských plochách, dokonce i na vzácných černozemích.
Z celkem 14 AOS (na výkon 1 500 MW) je 9 vytýčeno na zemědělské půdě a pouze 5 na brownfieldech. A drtivá většina z 80 AOV (na výkon 1 500 MW) je vytýčena na zemědělské půdě, dokonce i na černozemi.
Ta škoda vznikne, až některý český udavač „napráská“ do Bruselu, že to vytýčení AOS a AOV je v zásadním rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023 (RED III) a dalšími směrnicemi EU na ochranu zemědělské půdy.
Co když se do Bruselu obrátí čeští občané nebo přímo zemědělci, že se nemá ničit zemědělská půda?
To bude také průšvih, protože EU má speciální politiku „Společná zemědělská politika (SZP) na období 2023–2027“ na zajištění potravinové bezpečnosti a přechod k udržitelnějšímu, odolnějšímu a spravedlivějšímu zemědělství, kterou evidentně návrh MMR a MŽP porušuje.
V tom článku je ale napsáno, že „Bitva svedená o rozsah a konkrétní umístění zón se v těchto týdnech chýlí ke konci. Evropská komise se brutálními výhrůžkami už skoro postarala o vítězství zelené lobby.“
Upřímně řečeno, až se EU od udavačů dozví, že MMR a MŽP v České republice použily jejich směrnici RED III, obrazně řečeno, namísto toaletního papíru, mohou se začít dít věci. Vždyť dle české Ústavy je unijní právo nadřazeno českým zákonům. A poškozování zájmů EU je také trestný čin.
Takže avizované vítězství zelených ekoteroristů se může velmi lehce změnit v totální prohru. A až začnou padat tresty za ztrátu desítek miliard korun, pak i odpovědní úředníci začnou litovat nedodržování směrnic EU. Pominu, že někteří zasvěcenci hovoří o slibovaných či již poskytnutých, snad až miliardových, úplatcích za to, aby AOV a AOS byly vytýčeny v rozporu se zákonem č. 249/2025 Sb. a směrnicí EU RED III.
Pak už nebude podstatné, že při tom vytýčování AOS a AOV byly i další podvody. Např. při vytýčování AOV16 Trhový Štěpánov na katastru obcí v regionu Podblanicko autoři popřeli existenci hory Blaník, včetně blanických rytířů, tím, že napsali, že tam není žádná krajinná dominanta. Nebo že autoři návrhem AOV doslova obkroužili památky UNESCO v Kroměříži a další a tím ohrozili jejich statut památek UNESCO.
V článku se ale píše, že „Původní plán byl, že akcelerační zóny k nainstalované kapacitě přidají dalších 2,5 GW. Ovšem Fialův kabinet loni počátkem listopadu svůj návrh Národního plánu obnovy upravil na 3 GW a ten poslal do Bruselu. Byl to návrh skandální obsahem i okolnostmi. V tu chvíli Fialova vláda byla už měsíc v demisi.“ Co se s tím dalo dělat?
Většina problémů je řešitelná, musí se chtít. Když mi před rokem 1989 tvrdili soudruzi, že nemohu dokázat dostavět v termínu podzemní zásobník Dolní Dunajovice, ukázal jsem jim, že to jde. Nebo když mi v roce 2002 uložil tehdejší ministr financí Rusnok, abych jako generální ředitel vybudoval „na zelené louce“ funkční celostátní ÚZSVM. K tomu mi ale Poslanecká sněmovna „nadělila“ všechny provozní a finanční problémy spojené s ukončováním činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002. Sehnal jsem si odborníky a povedlo se a ÚZSVM funguje dodnes atd.
Fialova vláda nechala z roku 2025 neblahé dědictví, ale bylo to řešitelné v souladu s českými zákony i evropskou směrnicí RED III. Ten Fialův zvýšený závazek ploch AOS a AOV celkem pro 3 000 MW nespecifikoval, kolik MW má být pro solární elektrárny a kolik MW má být pro větrné elektrárny.
Ale již od konce roku 2024 chodili různí „prodavači hrnců“ s oficiálně neexistujícími návrhy map akceleračních oblastí AOV a doslova vydírali starosty slovy: „Podepište výhodnou smlouvu a budete mít vy a obec spoustu peněz. Když nepodepíšete a bude tady zóna, už se vás nikdo ptát nebude a bude se stavět, i kdybyste se stavěl na hlavu.“
Nechtěli jsme to starostům věřit, protože to nedávalo smysl, když jim „prodavači hrnců“ ukazovali plochy zón na zemědělských půdách v zásadním rozporu s českým zákonem i RED III.
Ale starostů bylo více a protože se navzájem neznali, začali jsme i z uniklých ministerských materiálů tušit, že MMR a MŽP opravdu mohou chystat velmi závažné porušení českých i unijních zákonů, které může způsobit miliardové škody České republice a českým spotřebitelům.
A co jste s tím udělali?
Upozornili jsme dopisem ze dne 10. 4. t. r. MMR a MŽP na nutnost postupovat podle zákona č. 249/2025 Sb., a tedy podle směrnice EU RED III. Nedostali jsme odpověď, a tedy jsme nevěděli, zda MMR a MŽP začnou postupovat dle zákonů.
Pro jistotu jsme ve skupině 30 odborníků z energetiky, životního prostředí, financí a dalších oborů začali připravovat náhradní variantu vytýčení AOS a AOV dle zákona č. 249/2025 Sb. a evropské směrnice RED III.
To není možné, vždyť ty návrhy AOS a AOV chystaly týmy úředníků a najatých firem od podzimu 2023 a vy jste to chtěli udělat za několik týdnů? To je šílené, to jste nemohli stihnout. Jak to dopadlo, zvládli jste to?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Můžeme mít tisíce výhrad vůči Green Dealu a Bruselu, ale v tomto případě tam někdo přemýšlel hlavou a pochopil, že není třeba likvidovat tisíce hektarů kvalitních zemědělských půd a investovat stovky miliard korun do nových připojení k elektrizační síti a k silniční síti. Proto RED III i český zákon č. 249/2025 Sb. stanovily umístění nových AOS a AOV především na stávající nezemědělské plochy.
A jak jste to tedy zvládli?
Povedlo se. Po dlouhých diskuzích jsme identifikovali, striktně v souladu se zákonem č. 249/2025 Sb. a evropskou směrnicí RED III, celkem nové AOS a AOV pro 9 200 MW výkonu, čili třikrát více, než je závazek Fialovy vlády (3 000 MW – pozn. redakce). Navíc náš návrh je bez likvidace zemědělské půdy, bez ohrožování zdraví lidí, bez likvidace budoucích stavebních pozemků, bez likvidace přírody a živočichů, bez likvidace krajinných rázů a bez ohrožování památek UNESCO atd.
Navíc námi navržené řešení šetří stovky miliard korun, které by ve finále museli zaplatit čeští spotřebitelé v regulované složce či v daních. Proto jsme ho poslali na MMR, aby úředníci mohli uvést do souladu navrhované AOS a AOV se zákonem č. 249/2025 Sb. a směrnicí RED III. Dodržení českého zákona i směrnice RED III by zajistilo klid i panu premiérovi Babišovi, který by se vůbec nemusel obávat, že Brusel nevyplatí ČR těch 10 či 20 mld. Kč.
Takže problém byl vyřešen? Ale proč se tedy 15. 5. v Radiopaláci projednával ten návrh, který je v rozporu se zákonem č. 249/2025 Sb., se směrnicí RED III i se zdravým rozumem?
Velmi dobrá otázka, ale bohužel ne na mě. Nejenom mě asi zajímá otázka, proč si nová vláda nevzala k vytýčování AOS a AOV odborníky a nechala v tom pokračovat šílené aktivisty, či spíše ekoteroristy nenávidějící českou přírodu a českou krajinu. Proč si na MMR nezkontrolovali před vydáním návrhu veřejné vyhlášky soulad návrhů AOS a AOV se zákonem č. 249/2025 Sb. a směrnicí RED III?
Poslední pokus jsem učinil právě 15. 5. při veřejném projednávání toho nesmyslného návrhu veřejné vyhlášky MMR. Když mi na můj přímý dotaz: „Do kdy je MMR schopno uvést návrhy AOS a AOV do souladu se zákonem č. 249/2025 Sb. a evropskou směrnicí RED III?“ bylo veřejně zodpovězeno, že vše je v souladu se zákony a nařízením vlády č. 507/2025 Sb. z listopadu 2025, pochopil jsem, že vše jest marné.
Pokud opravdu nějaký centrální úřad státní správy žije v domnění, že nařízením Fialovy vlády v demisi klidně může „přebít“ evropskou směrnici RED III a český zákon č. 249/2025 Sb., pak nelze než slovy básníka zavzdychat: „Daleká cesta má, marné volání.“
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