Vondráček (Svobodní): Vyzvete Padevěta, aby odstoupil z Rady ČT?

05.06.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 5. června 2026 k návrhu na volbu členů Rady České televize.

Vondráček (Svobodní): Vyzvete Padevěta, aby odstoupil z Rady ČT?
Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Dobrý den. Děkuji za tady tento projev, ale zdálo se mi, že jste vynechal reakci na to, co tady předtím zaznělo od pana poslance Nerušila, tedy, že váš kandidát, kandidát hnutí STAN pan Padevět, bude chtít být členem Senátu, bude za vás kandidovat, je aktuálně součástí aktivní kampaně, tak by mě zajímalo, jestli ho vyzvete, aby opustil svoji pozici a podobně, jako kluby, které ho unisono podporují a které unisono hlasovaly pro odvolání Hany Lipovské, když kandidovala do Poslanecké sněmovny, to znamená STAN, Piráti, TOP 09 a ODS. To jsou ty čtyři strany, které už ho podporují, tak tehdy hlasovali všichni jako jeden muž pro odvolání Hany Lipovské, tak by mě zajímalo, jak se k této otázce postavíte. (Potlesk poslanců SPD.)

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
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Svobodní , Vondráček

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