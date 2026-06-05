Opozice se může zbláznit. Xaver opět v Radě ČT

Poslanci v pátek zvolili šest nových členů Rady České televize. Mandát mezi nimi obhájil také moderátor a spoluzakladatel internetové televize XTV Lubomír Xaver Veselý, který získal podporu 93 poslanců.
Lubomír Xaver Veselý dlouhodobě patří k nejviditelnějším a zároveň nejdiskutovanějším členům rady. Při svém slyšení před poslanci zopakoval, že Českou televizi považuje za jednu z nejdůležitějších institucí v zemi. Hovořil také o potřebě většího zapojení českých tvůrců, přizpůsobení vysílání internetové době a znovu otevřel téma návratu zrušeného programu ČT3.
Po oznámení výsledků se Veselý obrátil na své příznivce prostřednictvím sociální sítě Facebook. „Děkuji všem, kteří mě podpořili, čeká nás v Radě ČT hodně práce. Dnešním dnem začíná můj boj o návrat ČT3,“ uvedl.
Vedle Xavera Veselého uspěli také Martin Chalupský, Lucie Plíšková, Stanislav Berkovec, Jiří Šlégr a Petr Brozda. Naopak neuspěli například Pavel Matocha, Roman Bradáč či bývalý ministr kultury Daniel Herman.
Právě setrvání Xavera Veselého v Radě České televize okamžitě vyvolalo vlnu kritických reakcí jeho dlouhodobých odpůrců.
Mezi prvními se proti jeho znovuzvolení ozvala europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová „Zvolení Xavera do Rady ČT je výsměch všem slušným lidem. Vláda proruské sebranky bez hodnot a morálky, likvidující postupně všechny základní pilíře demokracie,“ napsala na sociální síti X.
Zvolení Xavera do Rady ČT je výsměch všem slušným lidem. Vláda proruské sebranky bez hodnot a morálky, likvidující postupně všechny základní pilíře demokracie.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 5, 2026
Kriticky se vyjádřil také bývalý premiér Petr Fiala z ODS, setrvání Xavera Veselého v Radě ČT nazval ostudou. „Nevolil jsem Matochu a Bradáče do Rady ČT. Je dobře, že se do Rady nedostali. Tlak opozice a občanské společnosti alespoň u těchto dvou zafungoval. Ostudou však je, že byl do Rady znovu zvolen například Xaver Veselý. Není co dodat. Jeho zvolení je vizitkou vládní koalice,“ uvedl.
Nevolil jsem Matochu a Bradáče do Rady ČT. Je dobře, že se do Rady nedostali. Tlak opozice a občanské společnosti alespoň u těchto dvou zafungoval.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 5, 2026
Ostudou však je, že byl do Rady znovu zvolen například Xaver Veselý. Není co dodat. Jeho zvolení je vizitkou vládní koalice.
Svou nespokojenost vyjádřil rovněž poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. A to slovy, že „Lubomír Xaver Veselý nemá v Radě České televize co dělat“.
„Rada ČT má chránit nezávislost, důvěryhodnost a důstojnost veřejnoprávní televize. Ne být odkladištěm pro lidi, kteří veřejný prostor zaměňují za hospodskou rvačku plnou hulvátských výpadů. Jeho opakované urážky, vulgarity a útoky na novinářky, ženy ve veřejném prostoru i další osobnosti nejsou ‚jiný názor‘. Jsou to projevy člověka, který dlouhodobě poškozuje důstojnost funkce,“ nešetřil Xavera Veselého pro jeho kontroverze.
A k jeho osobě Válek závěrem dodal: „Nehledě na jeho střet zájmů, spojený s jeho bizarním projektem, ze kterého své urážky deklamuje. To, že byl zvolen, je vizitka každého z poslanců, kteří pro něj hlasovali a činí je to odpovědnými za všechny jeho další skandály, které nevyhnutelně přijdou,“ napsal.
Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě České televize co dělat. Rada ČT má chránit nezávislost, důvěryhodnost a důstojnost veřejnoprávní televize. Ne být odkladištěm pro lidi, kteří veřejný prostor zaměňují za hospodskou rvačku plnou hulvátských výpadů. Jeho opakované urážky,… pic.twitter.com/4TO0zojbaz— Vlastimil Válek (@vlvalek) June 5, 2026
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib spojil neúspěch Pavla Matochy a Romana Bradáče s posudky k pravosti nahrávek a tlakem na veřejnou volbu. Zároveň kritizoval, že veřejné hlasování podle něj ukázalo i politiky, kteří nadále podporují Lubomíra Xavera Veselého: „Díky našim posudkům o pravosti nahrávek a tlaku na veřejnou volbu v Radě ČT neusednou lidé spojení s podezřením z úplatkářství. Matocha a Bradáč jsou venku. Veřejné hlasování navíc odhalilo ty, kteří i přes zjevné škody dál kryjí postavy jako Xaver Veselý,“ napsal.
„My stojíme na straně nezávislých médií a nedovolíme, aby si z nich kdokoli dělal svou politickou kořist,“ doplnil závěrem Zdeněk Hřib.
Díky našim posudkům o pravosti nahrávek a tlaku na veřejnou volbu v Radě ČT neusednou lidé spojení s podezřením z úplatkářství.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 5, 2026
Matocha a Bradáč jsou venku. Veřejné hlasování navíc odhalilo ty, kteří i přes zjevné škody dál kryjí postavy jako Xaver Veselý.
My stojíme na straně…
Rada České televize má celkem 18 členů. Prostřednictvím rady veřejnost kontroluje fungování České televize. Do její působnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.
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