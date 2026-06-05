Opozice se může zbláznit. Xaver opět v Radě ČT

05.06.2026 18:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Lubomír Xaver Veselý obhájil mandát v Radě České televize a okamžitě se stal terčem kritiky. Zatímco on sám poděkoval za podporu a oznámil boj za návrat ČT3, politici z řad STAN, ODS, TOP 09 i Pirátů jeho znovuzvolení označují za ostudu či výsměch. Připomínají jeho kontroverzní vystupování s tím, že do rady takový člověk nepatří.

Opozice se může zbláznit. Xaver opět v Radě ČT
Foto: Repro XTV
Popisek: Moderátor Luboš Xaver Veselý

Poslanci v pátek zvolili šest nových členů Rady České televize. Mandát mezi nimi obhájil také moderátor a spoluzakladatel internetové televize XTV Lubomír Xaver Veselý, který získal podporu 93 poslanců.

Lubomír Xaver Veselý dlouhodobě patří k nejviditelnějším a zároveň nejdiskutovanějším členům rady. Při svém slyšení před poslanci zopakoval, že Českou televizi považuje za jednu z nejdůležitějších institucí v zemi. Hovořil také o potřebě většího zapojení českých tvůrců, přizpůsobení vysílání internetové době a znovu otevřel téma návratu zrušeného programu ČT3.

Po oznámení výsledků se Veselý obrátil na své příznivce prostřednictvím sociální sítě Facebook. „Děkuji všem, kteří mě podpořili, čeká nás v Radě ČT hodně práce. Dnešním dnem začíná můj boj o návrat ČT3,“ uvedl.

Vedle Xavera Veselého uspěli také Martin Chalupský, Lucie Plíšková, Stanislav Berkovec, Jiří Šlégr a Petr Brozda. Naopak neuspěli například Pavel Matocha, Roman Bradáč či bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Právě setrvání Xavera Veselého v Radě České televize okamžitě vyvolalo vlnu kritických reakcí jeho dlouhodobých odpůrců.

Mezi prvními se proti jeho znovuzvolení ozvala europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová „Zvolení Xavera do Rady ČT je výsměch všem slušným lidem. Vláda proruské sebranky bez hodnot a morálky, likvidující postupně všechny základní pilíře demokracie,“ napsala na sociální síti X.

Kriticky se vyjádřil také bývalý premiér Petr Fiala z ODS, setrvání Xavera Veselého v Radě ČT nazval ostudou. „Nevolil jsem Matochu a Bradáče do Rady ČT. Je dobře, že se do Rady nedostali. Tlak opozice a občanské společnosti alespoň u těchto dvou zafungoval. Ostudou však je, že byl do Rady znovu zvolen například Xaver Veselý. Není co dodat. Jeho zvolení je vizitkou vládní koalice,“ uvedl.

Svou nespokojenost vyjádřil rovněž poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. A to slovy, že „Lubomír Xaver Veselý nemá v Radě České televize co dělat“.

„Rada ČT má chránit nezávislost, důvěryhodnost a důstojnost veřejnoprávní televize. Ne být odkladištěm pro lidi, kteří veřejný prostor zaměňují za hospodskou rvačku plnou hulvátských výpadů. Jeho opakované urážky, vulgarity a útoky na novinářky, ženy ve veřejném prostoru i další osobnosti nejsou ‚jiný názor‘. Jsou to projevy člověka, který dlouhodobě poškozuje důstojnost funkce,“ nešetřil Xavera Veselého pro jeho kontroverze.

A k jeho osobě Válek závěrem dodal: „Nehledě na jeho střet zájmů, spojený s jeho bizarním projektem, ze kterého své urážky deklamuje. To, že byl zvolen, je vizitka každého z poslanců, kteří pro něj hlasovali a činí je to odpovědnými za všechny jeho další skandály, které nevyhnutelně přijdou,“ napsal.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib spojil neúspěch Pavla Matochy a Romana Bradáče s posudky k pravosti nahrávek a tlakem na veřejnou volbu. Zároveň kritizoval, že veřejné hlasování podle něj ukázalo i politiky, kteří nadále podporují Lubomíra Xavera Veselého: „Díky našim posudkům o pravosti nahrávek a tlaku na veřejnou volbu v Radě ČT neusednou lidé spojení s podezřením z úplatkářství. Matocha a Bradáč jsou venku. Veřejné hlasování navíc odhalilo ty, kteří i přes zjevné škody dál kryjí postavy jako Xaver Veselý,“ napsal.

„My stojíme na straně nezávislých médií a nedovolíme, aby si z nich kdokoli dělal svou politickou kořist,“ doplnil závěrem Zdeněk Hřib.

Rada České televize má celkem 18 členů. Prostřednictvím rady veřejnost kontroluje fungování České televize. Do její působnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.

Psali jsme:

Peníze létají tam a zpět. Moravec rozjel přestřelku s ČT
„Tohle vám vyrobím za pár hodin.“ Nahrávka Matochy s Bradáčem zpochybněna
Kde může shořet „zákon o rušení poplatků ČT”. Jde i o Brusel
„Jak bych vojensky pomáhal Ukrajině? Nepomáhal.“ Miroslav Ševčík dal jasnou odpověď

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Rada ČT , x , lubomír Xaver Veselý

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Je dobře, že Lubomír Xaver Veselý zůstává v Radě České televize?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poplatky

Podle mě je to zrušeni podivné, když to budeme stejné platit my. S tím, že by měli byt od placeni osvobozeni senioři nad 75 už mam vetší problém. Proč jen oni? Navíc teda nechápu, jak to vláda myslí, když je chce vlastně zrušit, ale to není tak úplně dotaz na Vás (nebo mi dokážete odpovědět?), vás s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce

19:35 Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce

Student Henry Nowak zemřel poté, co ho ve Velké Británii pobodal útočník. V tragickém případu mnozí …