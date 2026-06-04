ČEZ: Studenti ostrovské průmyslovky převzali ceny Prokopa Diviše a Digiše

Studenti spolu s plaketami obdrželi také finanční odměnu 16, 11 a 7 tisíc korun. ČEZ Distribuce program Prokopa Diviše pro partnerské střední školy elektrotechnické po celé ČR vyhlásila ve školním roce 2025/26 již podesáté, mladšího Prokopa Digiše potřetí. Ve společenském sále „Vejškovky“ v Ostrově mezi třeťáky veskrze chlapecké třídy vévodila dívka – Nikola Shrbená.
Učitel Střední průmyslové školy Ostrov Vlastimil Sachl, který je garantem motivačního projektu, byl letos po přechozích sedmi ročnících, jichž se škola účastnila, mile zaskočen jednou novou skutečností: „Překvapil velký zájem o účast v této soutěži u prvního a druhého ročníku. A hlavně prváci byli navíc hodně šikovní,“ pochválil „novou krev“ pedagog. Do digitální verze Prokopa Digiše se letos v Ostrově zapojilo 65 žáků, do klasického programu celkem 90. Jediná dáma mezi vítězi, Nikola Shrbená, sice svůj triumf mezi prakticky samými chlapci s úsměvem zlehčovala „asi větší přízní učitelů“, ale pak přiznala, že nic zadarmo nedostala a motivací pro ni bylo to spolužákům i trochu ukázat, protože to s nimi ve třídě moc lehké zrovna není. „U profese chci po škole určitě zůstat, hodně mě to baví, i když zatím nemám vybráno nic konkrétního,“ potvrdila po převzetí ceny sympatická slečna. Nejen jí patřil vždy po každém vyhlášení prvních třech v pořadí bouřlivý potlesk spolužáků zcela zaplněného sálu, což patří už léta ke zdejšímu dekorování vítězů.
Společnost ČEZ Distribuce měla na místě reprezentativní zastoupení a netajila se tím, že o absolventy ostrovské průmyslovky hodně stojí. „Cest k nám a pracovních míst k dispozici je u nás celá řada. Ať už práce v terénu, na sítích. Nebo já se nyní kupříkladu starám o tým, který spravuje elektroměry, jichž máme 3,5 milionu od domácích zákazníků až po ty na hladině velmi vysokého napětí,“ sděloval studentům František Stříska manažer útvaru Měření a odečty ČEZ Distribuce. Martin Klacián, HR specialista náboru ČEZ, a.s., který výsledky vyhlašoval, si program pochvaloval: „Nejen ti, co se umístili o nás díky němu vědí. Zúčastňují se i dalších našich aktivit jako např. distribuční maturity nebo „roadshow“, s níž jezdíme s praktickými ukázkami naší techniky po školách. Studenti taky ví, že u nás najdou uplatnění, což je důležité pro ně i pro nás.“
Společnost ČEZ Distribuce spolupracuje se školami, které vychovávají elektro odborníky dlouhodobě. Poprvé byl Motivační program Prokopa Digiše vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Jak v klasické, tak mladší verzí v podobě programu Prokopa Digiše studenti po celý školní rok sbírají body za prospěch ve škole, ale i za aktivity nad rámec běžné školní docházky. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, za umístění na 1. – 3. místě). Vzájemná spolupráce podporuje technické vzdělávání a pomáhá vychovat kvalifikované pracovníky již během jejich studia. V průběhu 10 let se do něj zapojilo zhruba 12 700 středoškoláků, letos 1 400. Tři ročníky Prokopa Digiše absolvovalo 1 309 soutěžících, z toho letos 562.
Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.
Výsledky za školní rok 2025-26, Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov
Elektrotechnika 1. ročník : 1. místo – Vojtěch Nesrsta, 2. místo – Daniel Punda, 3. místo – Aleš Břečka
Elektrotechnika 2. ročník: 1. místo – Lukáš Čácha, 2. místo – Daniel Košař, 3. místo – Ivan Petko
Elektrotechnika 3. ročník: 1. místo – Nikola Shrbená, 2. místo – Jan Blažek, 3. místo – Matěj Verner
Prokop Digiš (všechny ročníky elektrotechniky): 1. místo – Rostislav Kotek, 2. místo – Daniel Košař, 3. místo – Lukáš Čácha
Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě zmíněných programů pro ně např. pořádá Distribuční maturitu (v Hradci Králové, Ostravě a Kladně). Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující fyzikální jevy, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol. ČEZ Distribuce pak má i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE.
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