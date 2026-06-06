Úder USA na íránské pobřeží. V Perském zálivu znovu hoří

06.06.2026 7:44 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Napětí v Perském zálivu opět roste. Americké síly (CENTCOM) podnikly odvetné údery na íránské radarové stanice poté, co Teherán zaútočil balistickými raketami a drony v oblasti Hormuzského průlivu. Terčem se staly i základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Zatímco prezident Donald Trump tvrdí, že Írán nemá kvůli kritickému úbytku raketových zásob jinou možnost než přistoupit na dohodu, Teherán podmiňuje odblokování strategické úžiny uvolněním zmrazených aktiv ve výši 24 miliard dolarů.

Úder USA na íránské pobřeží. V Perském zálivu znovu hoří
Foto: CENTCOM, X
Popisek: Americké síly provedly údery na íránské radarové a sledovací stanice

Americké síly provedly údery na íránské radarové a sledovací stanice na pobřeží poté, co íránské drony ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Incident představuje nejnovější eskalaci v Perském zálivu uprostřed pokračujícího konfliktu mezi USA a Íránem.

Podle prohlášení amerického Ústředního velitelství (CENTCOM) íránské Revoluční gardy odpálily útočné drony směrem k Hormuzskému průlivu. „Americké síly zachytily několik íránských balistických raket a dronů vypuštěných Íránem směrem k Hormuzskému průlivu a sousedním zemím v Perském zálivu. Írán odpálil sedm balistických raket směrem k Kuvajtu a Bahrajnu jen několik hodin poté, co americké Ústřední velitelství sestřelilo čtyři íránské útočné drony vypuštěné směrem k Hormuzskému průlivu. Útočné drony představovaly bezprostřední hrozbu pro regionální námořní dopravu. Americké síly následně zaútočily na íránské pobřežní pozorovací radarové stanoviště v Goruku a na ostrově Kešm, aby se bránily dalším námořním útokům,“ uvádí CENTCOM.

 

 

Počáteční odhady naznačují, že šest raket vypuštěných Íránem bylo zachyceno a sedmá nedosáhla zamýšleného cíle. „V současné době neexistují žádné zprávy o zranění amerického personálu a íránská tvrzení o poškození velitelství 5. flotily USA v Bahrajnu jsou nepravdivá. Síly CENTCOM zůstávají ostražité a připraveny i nadále reagovat v sebeobraně na neoprávněnou íránskou agresi,“ zveřejnil CENTCOM na síti X.

Íránci zaútočili na Kuvajt a na Bahrajn

Íránská strana reagovala tvrzením, že zaútočila na americké základny v regionu včetně těch, které jsou umístěny v Kuvajtu a Bahrajnu, balistickými střelami a drony. Kuvajtská protivzdušná obrana zachytila útoky neznámého původu, v Bahrajnu se spustily sirény a obyvatelé byli vyzváni k odchodu do krytů.

 

 

Tento incident se odehrává v průběhu tříměsíčního konfliktu, který začal koncem února společnými údery USA a Izraele proti íránským cílům. Přestože bylo v dubnu vyhlášeno křehké příměří, dochází k opakovaným potyčkám, zejména kolem strategického Hormuzského průlivu, kterým před válkou procházela pětina světové ropy. Írán blokuje úžinu a požaduje zrušení sankcí, uvolnění zmrazených aktiv a přístup k příjmům z ropy.

Podle Trumpa Írán nemá jinou možnost než přistoupit na dohodu

Prezident Donald Trump uvedl, že po zničení většiny výrobních zařízení Íránu zbylo přibližně 21–22 % původních raketových zásob. Teherán podle něj protahuje jednání.

Trump řekl, že Írán dosud neuzavřel dohodu, protože je „silný“ a „hrdý“, ale nemá jinou možnost než na ni nakonec přistoupit.

Konflikt má širší regionální dopady. Írán nadále podporuje Hizballáh v Libanonu a požaduje stažení izraelské armády z jižního Libanonu jako podmínku pro širší příměří. Navzdory dílčím dohodám o příměří pokračují boje v Libanonu, Gaze a dalších oblastech. Konflikt také způsobil růst cen ropy, narušení dodavatelských řetězců a zhoršení potravinové krize v regionu.

Podle vysoce postaveného představitele Íránu Mohsena Rezáího závisí mírová dohoda na tom, zda Trumpova administrativa bude souhlasit s uvolněním zmrazených íránských aktiv ve výši 24 miliard dolarů. USA by podle něj v případě obnovení bojů „vstoupily do temného koridoru“.

„Jednání jsou v patové situaci a americký prezident Donald Trump musí tuto patovou situaci prolomit,“ řekl Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chámeneího. Dodal, že „míč je na Trumpově straně hřiště“.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://t.co

https://www.nbcnews.com

https://www.reuters.com

https://x.com

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Írán , Izrael , USA , útoky , zahraničí , Kuvajt , Bahrajn , Trump , Perský záliv , drony , Hormuzský průliv , CENTCOM

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Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Rodičovský příspěvek

Valorizace je skutečně na místě, škoda, že jste o ní víc neusilovali za vaší vlády. Co ale moc nechápu, i když je fakt, že rodiče často počítají každou korunu, jak jste dospěli k tomu, že navýšení na 400 tisíc je málo, ale 420 tisíc je dost? Vždyť když těch 20 tisíc rozpočítáte na 3 roky, tak to vyj...

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