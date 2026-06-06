Úder USA na íránské pobřeží. V Perském zálivu znovu hoří

Americké síly provedly údery na íránské radarové a sledovací stanice na pobřeží poté, co íránské drony ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Incident představuje nejnovější eskalaci v Perském zálivu uprostřed pokračujícího konfliktu mezi USA a Íránem.
Podle prohlášení amerického Ústředního velitelství (CENTCOM) íránské Revoluční gardy odpálily útočné drony směrem k Hormuzskému průlivu. „Americké síly zachytily několik íránských balistických raket a dronů vypuštěných Íránem směrem k Hormuzskému průlivu a sousedním zemím v Perském zálivu. Írán odpálil sedm balistických raket směrem k Kuvajtu a Bahrajnu jen několik hodin poté, co americké Ústřední velitelství sestřelilo čtyři íránské útočné drony vypuštěné směrem k Hormuzskému průlivu. Útočné drony představovaly bezprostřední hrozbu pro regionální námořní dopravu. Americké síly následně zaútočily na íránské pobřežní pozorovací radarové stanoviště v Goruku a na ostrově Kešm, aby se bránily dalším námořním útokům,“ uvádí CENTCOM.
June 6, 2026
Počáteční odhady naznačují, že šest raket vypuštěných Íránem bylo zachyceno a sedmá nedosáhla zamýšleného cíle. „V současné době neexistují žádné zprávy o zranění amerického personálu a íránská tvrzení o poškození velitelství 5. flotily USA v Bahrajnu jsou nepravdivá. Síly CENTCOM zůstávají ostražité a připraveny i nadále reagovat v sebeobraně na neoprávněnou íránskou agresi,“ zveřejnil CENTCOM na síti X.
Íránci zaútočili na Kuvajt a na Bahrajn
Íránská strana reagovala tvrzením, že zaútočila na americké základny v regionu včetně těch, které jsou umístěny v Kuvajtu a Bahrajnu, balistickými střelami a drony. Kuvajtská protivzdušná obrana zachytila útoky neznámého původu, v Bahrajnu se spustily sirény a obyvatelé byli vyzváni k odchodu do krytů.
US forces said Iran launched seven ballistic missiles towards neighbouring Gulf states Kuwait and Bahrain on Friday, hours after reporting that four Iranian 'one-way attack' drones had been shot down and that they had struck coastal sites in Iran— The National (@TheNationalNews) June 6, 2026
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Tento incident se odehrává v průběhu tříměsíčního konfliktu, který začal koncem února společnými údery USA a Izraele proti íránským cílům. Přestože bylo v dubnu vyhlášeno křehké příměří, dochází k opakovaným potyčkám, zejména kolem strategického Hormuzského průlivu, kterým před válkou procházela pětina světové ropy. Írán blokuje úžinu a požaduje zrušení sankcí, uvolnění zmrazených aktiv a přístup k příjmům z ropy.
Podle Trumpa Írán nemá jinou možnost než přistoupit na dohodu
Prezident Donald Trump uvedl, že po zničení většiny výrobních zařízení Íránu zbylo přibližně 21–22 % původních raketových zásob. Teherán podle něj protahuje jednání.
Trump řekl, že Írán dosud neuzavřel dohodu, protože je „silný“ a „hrdý“, ale nemá jinou možnost než na ni nakonec přistoupit.
Konflikt má širší regionální dopady. Írán nadále podporuje Hizballáh v Libanonu a požaduje stažení izraelské armády z jižního Libanonu jako podmínku pro širší příměří. Navzdory dílčím dohodám o příměří pokračují boje v Libanonu, Gaze a dalších oblastech. Konflikt také způsobil růst cen ropy, narušení dodavatelských řetězců a zhoršení potravinové krize v regionu.
Podle vysoce postaveného představitele Íránu Mohsena Rezáího závisí mírová dohoda na tom, zda Trumpova administrativa bude souhlasit s uvolněním zmrazených íránských aktiv ve výši 24 miliard dolarů. USA by podle něj v případě obnovení bojů „vstoupily do temného koridoru“.
„Jednání jsou v patové situaci a americký prezident Donald Trump musí tuto patovou situaci prolomit,“ řekl Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chámeneího. Dodal, že „míč je na Trumpově straně hřiště“.
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