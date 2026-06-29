Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) úspěšně prošel komplexním auditem a opětovně získal certifikace systému protikorupčního řízení (Anti-bribery management systems) a systému řízení shody (Compliance management systems) podle mezinárodně uznávaných norem ISO 37001 a ISO 37301.
Získané certifikace jsou výsledkem dlouhodobého a systematického přístupu DPP k nastavování a rozvoji protikorupčních a dalších preventivních opatření. Tento proces zahrnoval zejména důkladnou analýzu korupčních a compliance rizik, implementaci nové interní regulace a zavedení plně funkčního vnitřního oznamovacího systému.
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V dubnu 2026 proběhla obnovovací certifikace, která současně zahájila nový tříletý certifikační cyklus. Audit byl dokončen bez zjištěných neshod. Certifikáty ISO 37001:2025 a ISO 37301:2021 jsou platné do 10. května 2029, přičemž jejich další udržení je podmíněno úspěšným absolvováním pravidelných každoročních dozorových auditů certifikační autority.
V rámci obnovovací certifikace byly do systému protikorupčního řízení zároveň promítnuty požadavky aktualizovaného znění normy ISO 37001:2025.
DPP tímto potvrzuje, že jeho systémy řízení odpovídají aktuálním mezinárodním standardům v oblasti compliance a protikorupčního řízení, jsou průběžně rozvíjeny a důsledně uplatňovány v praxi.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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