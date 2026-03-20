Lesy ČR: V lesnické týmové soutěži středoškoláků zvítězili studenti z Hranic

21.03.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Střední lesnická škola v Hranicích získala na letošním ročníku odborné soutěže Lesů ČR nazvané “ŘEŠ LES“ první i druhé místo. Během židlochovického finále zaujaly odbornou porotu projekty obou týmů, které této školy 19. března představily své projekty. Blahopřejeme!

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Do aktuálního třetího ročníku soutěže, která propojuje školní výuku s provozem, se přihlásilo celkem sedm týmů. Do březnového finále postoupily čtyři.

Společným tématem bylo vyznačení úmyslné předmýtní těžby v porostu mladším 40 let s cílem posílit jeho stabilitu a zdravotní stav.

Kromě zpracování projektu měly všechny finálové týmy navrhovaný postup představit a obhájit. „Hodnotili jsme odborný teoretický a praktický postup. Důležité ale byly i prezentační schopnosti všech studentů, a ty se ročník od ročníku zlepšují,“ řekl za porotu Libor Strakoš, výrobně-technický ředitel Lesů ČR.

Nejvíce zaujal tým hranických studentů Anety Popkové, Tomáše Jurčeka a Vojtěcha Koláře. Stejné školní chodby znají druzí v pořadí, Michal Havelka, Hynek Fait, Michal Starzyk a Jiří Hudec. Třetí skončili Oliver Špaček, Jakub Tydrych, Matyáš Hrozek a Štěpán Kosnar ze Střední lesnické školy a středního odborného učiliště ve Šluknově. Čtvrté místo obsadili Daniel Lukeš, Vojtěch Kulhánek, Ondřej Myslivec a Vojtěch Čížek z České lesnické akademie v Trutnově.

Lesy ČR tři nejlepší týmy i školy tradičně finančně ocení. Hraničtí tady získali šestnáct a dvanáct tisíc korun, škola pak sponzorský dar dosahující v součtu 17,5 tisíc korun. Třetí úspěšný tým dostal osm tisíc a škola pět tisíc korun. 

