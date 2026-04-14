Lesy ČR: ZŠ Liběšice, škola, která sází stromy, a chce v tom pokračovat

15.04.2026 7:33
autor: Tisková zpráva

Vysadit v lese pět tisíc stromků, k tomu se před několika lety zavázala Základní škola Liběšice v rámci partnerského klimatického projektu s obdobnou školou ve Finsku.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Letošní termín zalesňování připadl na pátek 10. dubna, kdy bylo mimořádně nepříznivé počasí. I přesto vysadilo 90 žáků čtvrtého až osmého ročníku 400 dubů a 350 borovic. „Třídy se střídaly, takže všichni pracovali a taky se na našich stanovištích dozvěděli o vzniku a složení půdy, fungování ekosystému lesa, myslivosti, entomologii a dalších oblastech, kterým věnujeme pozornost,“ řekl litoměřický lesní správce Petr Chvála z Lesů ČR. Škola nechce tradici sázení přerušit ani poté, co svůj vytyčený cíl splní.

Psali jsme:

„TOP 09 a lidovce už nikdo nepotřebuje.“ Tvrdý verdikt
Merz zlevní benzín, Němci mu stejně nadávají
Žádné zkratky. Ukrajina bude na členství v EU čekat dlouho
EU už nastoupila na Magyara: Splňte 27 našich úkolů

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Svoboda slova

Kde byla vaše podpora svobody slova, když jste vypínali weby nebo když útočíte na ty, co vyjádří svůj názor a nazýváte je třeba svoločí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Denní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pasDenní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pas Trojka bez tabuTrojka bez tabu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

