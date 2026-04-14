Lesy ČR: ZŠ Liběšice, škola, která sází stromy, a chce v tom pokračovat

Letošní termín zalesňování připadl na pátek 10. dubna, kdy bylo mimořádně nepříznivé počasí. I přesto vysadilo 90 žáků čtvrtého až osmého ročníku 400 dubů a 350 borovic. „Třídy se střídaly, takže všichni pracovali a taky se na našich stanovištích dozvěděli o vzniku a složení půdy, fungování ekosystému lesa, myslivosti, entomologii a dalších oblastech, kterým věnujeme pozornost,“ řekl litoměřický lesní správce Petr Chvála z Lesů ČR. Škola nechce tradici sázení přerušit ani poté, co svůj vytyčený cíl splní.
