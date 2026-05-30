„Pěstní souboj.“ Kvůli pocákanému domu začala od hradního Koláře znít silná slova

30.05.2026 16:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poradce prezidenta Pavla Petr Kolář a jeho partnerka Světlana Witowská zažili nepěkný moment. Jakýsi vandal jim pocákal dům barvou. Jak Witowská, tak Kolář se k útoku vyjádřili. „Odsuzuji, ale zamyslete se proč,“ zaznělo v diskusi pod příspěvkem. Petr Kolář sáhl ke hrubému výrazu.

Foto: screen X Světlany Witowské
Popisek: Dům Petra Koláře a Světlany Witowské poničený vandalem

Pár Petr Kolář a Světlana Witowská zažili nepěkný moment, kvůli kterému se obrátili na policii. Jakýsi vandal jim pocákal dům barvou. Witowská na sociální síti X zdůraznila, že si bude ráda s lidmi povídat, ale ničení majetku považuje za nepřijatelné.

„Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký problém, může nám ho přijít říct a pobavíme se, tuhle formu frustrace předáme Policii ČR. Děkujeme,“ napsala novinářka Českého rozhlasu.

Pod příspěvkem Witowské se na sociální síti X rozjela diskuse.

„Odsuzuji, ale zamyslete se proč,“ napsal jeden z voličů.

„Proč?“ zeptala se na to konto Witowská.

„Odpověď je na vás. A ani ne pro mne, ale znovu pro vás,“ dostalo se novinářce odpovědi.

Důvodů k zamyšlení má prý Witowská mnoho.

Petr Kolář se o vandalovi vyjádřil sprostě.

„Kdyby ten výtvarný hrdina třeba zazvonil, slušně se představil a řekl mi, že má se mnou problém a potřebuje si to vyříkat, případně si to rozdat na férovku v pěstním souboji, tak bych to i ocenil. Ale tohle… Je to ubožák a zbabělec. Sráč, s prominutím,“ poznamenal.

Politický geograf Michael Romancov podotkl, že Kolář se vlastně nemá za co omlouvat.

„Za tak přiléhavé označení není třeba žádat prominutí. Věci je třeba pojmenovávat srozumitelně a přesně!“ zdůraznil.

Také novinář Ondřej Kundra z Respektu nazval vandala „zbabělcem“.

