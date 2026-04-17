Letiště Praha: Dopravce easyJet rozšiřuje svou síť

„Spolupráce se společností easyJet má pro Letiště Praha dlouhodobě velmi pozitivní výsledky a její další rozvoj nás velmi těší. V loňském roce se easyJet stal nejrychleji rostoucím dopravcem na našem letišti a nyní svou nabídku rozšiřuje také o první mimoevropskou destinaci z Prahy. Nová linka do Marrákeše představuje další důležitý krok v rozšiřování naší sítě a přispěje k posílení odjezdové turistiky do regionu severní Afriky. Očekáváme, že si nové spojení už během prvního roku provozu najde mezi cestujícími silnou odezvu,“ říká Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.
Nová linka bude v provozu dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli, první let je naplánován na letošního 25. října. „Nové spojení mezi Prahou a Marrákeší nabídne našim zákazníkům novou destinaci pro kratší městské pobyty, a to s možností poznat místní kulturu nebo prozkoumat úchvatnou marockou krajinu i mimo město. Zároveň tímto doplňujeme naši síť 22 evropských měst, kam létáme z Prahy, a která nabízí kombinaci městských, rekreačních a plážových destinací,“ přibližuje Thomas Haagensen, Group Markets Director společnosti easyJet.
Srdcem Marrákeše, jednoho z nejživějších měst v Maroku, je zdejší Staré město (Medina) zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Toto historické centrum tvoří rozsáhlý labyrint úzkých uliček, trhů a mešit. Na jeho okraji se nachází náměstí Jemaa el-Fnaa plné stánků s tradičními pochutinami, řemesly a textilem. Rušnou atmosféru zde dokreslují místní umělci v čele s dudáky, kteří svým hraním ovládají tanec kobry. Klidný kontrast k rušnému centru nabízejí rozsáhlé botanické zahrady, jež založil francouzský malíř Jacques Majorelle – zahrady tak nesou jeho jméno. Později je obnovil módní návrhář Yves Saint Laurent a dnes patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě. Nad Marrákeší se tyčí pohoří Vysoký Atlas, které je silným lákadlem pro příznivce vysokohorské turistiky.
Prodej letenek na lety do Marrákeše společnost easyJet otevírá na svých webových stránkách.
|
Den
|
Přílet
|
Odlet
|
Středa
|
11:25
|
12:05
|
Neděle
|
11:40
|
12:20
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku