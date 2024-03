Letiště Praha: Letecká společnost Georgian Wings nově nabízí přímé lety do Tbilisi

reklama

Přímá linka z Prahy do Tbilisi bude od 7. května létat dvakrát týdně, vždy v úterý a sobotu. Linku bude obsluhovat Boeing 737-300 s kapacitou pro 148 cestujících.

„Jsme rádi, že se nám podařilo obnovit přímé spojení s Tbilisi. Jde již o druhou linku do Gruzie, což je pozitivní z několika pohledů. Jedním z nich je posílení turistického ruchu v obou směrech. Pro cestovatele z obou zemí platí bezvízový styk. A nejen to. Vzhledem k tomu, že Gruzie patří k nejvíce se rozvíjejícím ekonomikám Kavkazské oblasti, jsme nadšeni, že toto spojení přináší také zajímavé možnosti po stránce ekonomické, kdy se otevřela další cesta, jak posílit mezinárodní obchod mezi oběma zeměmi. Věříme, že si linka získá popularitu u velkého počtu cestujících a naváže tak na svůj úspěšný provoz z minulosti,“ říká Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

Hlavní město Gruzie se nachází na úpatí hor a přezdívá se mu Perla Kavkazu. Nabízí překvapivě hodně možností tradičního i netradičního vyžití. V centru města mohou cestovatelé navštívit náměstí Svobody se sochou svatého Jiří nebo třídu Rustaveli, kde se nachází například Národní muzeum. Dále se ve městě nachází neobvyklá Katedrála Nejsvětější Trojice, které se v gruzínštině říká Sameba. Za zmínku stojí také pevnost Narikala s kostelem sv. Mikuláše, odkud je nejlepší výhled na město a řeku Mtkvari. Určitě nelze opomenout ani zábavní park Mtatsminda, ve kterém návštěvníci naleznou bezpočet atrakcí. Relax po náročném dni pak nabízí pobyt v tradičních sirných lázních. Mezi nejznámější z nich patří Sulfur Bath nebo Royal Bath.

„Těší mě, že mohu oznámit novinku o přímých letech společnosti Georgian Wings z Prahy do Tbilisi, které budou zahájeny 7. května. Tato nová linka přinese nejen pohodlné spojení mezi dvěma krásnými destinacemi, ale také významný krok k posílení užších vazeb mezi Českou republikou a Gruzií. Nová linka bude v provozu dvakrát týdně vždy v úterý a v sobotu na palubě letadel Boeing 737-300 s kapacitou pro 148 cestujících. Naším cílem je usnadnit bezproblémové cestování mezi oběma metropolemi pro byznysmeny i turisty. Přímá linka do Prahy je pro nás v Georgian Wings milníkem. Vzhledem k tomu, že se Gruzie stává jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik kavkazského regionu, jsme nadšeni, že můžeme přispět k rozšíření mezinárodního obchodu a spolupráce. Jsme přesvědčeni, že naše přímé lety do Tbilisi si získají popularitu mezi cestujícími a naváží na úspěch našich stávajících linek. Těšíme se, až přivítáme cestující na palubě Georgian Wings a poskytneme jim výjimečné služby, až se vydají na cestu za dobrodružstvím do živého hlavního města Gruzie,“ řekl prezident společnosti Geo Sky Shako Kiknadze.

Letecká společnost Geo Sky LLC, založená v roce 2017 v Gruzii, se zpočátku specializovala na nákladní dopravu, čímž si vydobyla místo na místním i mezinárodním trhu. Díky úspěšným výsledkům se za šest let společnost Geosky rozhodla rozšířit své obzory a pustit se do osobních letů pod značkou Georgian Wings. Od července 2023 provozuje společnost Georgian Wings s úspěchem vnitrostátní i mezinárodní linky. Touto expanzí si chce letecká společnost upevnit svou pozici v oblasti Kavkazu a prosadit se jako klíčový hráč v oblasti osobní letecké dopravy.

