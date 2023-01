Letiště Praha: Nejlepší aerolinky za rok 2022

reklama

„Potvrdilo se nám, že rozhodnutí z minulého roku, ocenit nejlepší aerolinky, bylo správné. Jde o standardní postup ze strany mezinárodních letišť vůči svým partnerům. Věříme, že i tímto oceněním dopravce motivujeme k dalšímu rozvoji na Letišti Václava Havla Praha. Zároveň dopravce prostřednictvím kategorie Top Sustainable Airline motivujeme také k udržitelnému a transparentnímu podnikání, což je součástí naší přijaté ESG strategie“ říká k ocenění Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Kritéria kategorií

Ocenění v kategorii s největším meziročním nárůstem počtu cestujících „Fastest Growing Airline at Prague Airport 2022“ udělilo Letiště Praha leteckému dopravci, který v předchozím kalendářním roce dosáhl nejvyššího meziročního nárůstu v celkovém počtu přepravených cestujících ve srovnání s rokem 2021, a nejvíce tak přispěl k obnově a rozvoji leteckých spojení na Letišti Václava Havla Praha.

„Těší nás, že se nám toto ocenění podařilo získat druhý rok po sobě. Loni jsme zdvojnásobili počty přepravených cestujících na 5,2 milionu a dosáhli 93 % předkovidové úrovně. Považuji to za velký úspěch a chci za to upřímně poděkovat všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům. Věřím, že i nadále zůstaneme na Letišti Václava Havla Praha největším leteckým dopravcem a budeme stále významným hráčem a přispěvatelem do sektoru cestovního ruchu,“ říká Roman Vik, člen představenstva a generální ředitel Smartwings, a.s.

Titul nejefektivnější dopravce s ohledem na provoz „Best Performing Airline at Prague Airport 2022” zohledňuje plnění klíčových provozních ukazatelů, ale také objemové výkony dopravců. Hodnoceni jsou pouze dopravci, kteří od července do prosince loňského roku splnili minimálně sto pohybů letadel. To odpovídá provozu zhruba dvou letů týdně za sledované období.

„Jsme hrdí a poctěni, že jsme obdrželi toto ocenění. Rok 2022, zejména léto, byl provozně náročný, ale Finnair byl dobře připraven na nárůst poptávky po cestování. Díky spolupráci s našimi partnery, jako je Letiště Praha, se nám podařilo být jednou z nejdochvilnějších leteckých společností v Evropě. Praha je důležitou součástí naší sítě a během nadcházející letní sezóny budeme tuto linku provozovat s vyšším počtem frekvencí,“ říká Gabriela Hiitola, viceprezidentka pro řízení provozu společnosti Finnair.

Environmentálně nejzodpovědnější

„Top Sustainable Airline at Prague Airport 2022“ má k hodnocení tři kritéria: hluk a emise letadel provozovaných na Letišti Václava Havla Praha a přístup, závazky a aktivity aerolinek celkově v oblasti udržitelnosti.

Jane Ashton, ředitelka pro udržitelnost ve společnosti easyJet, k ocenění uvedla: „Jsme velmi potěšeni, že jsme získali titul ‚Top Sustainable Airline at Prague Airport 2022‘ a oceňujeme Letiště Praha za podrobná a transparentní kritéria. Ve společnosti easyJet velmi tvrdě pracujeme na tom, aby byl náš provoz stále udržitelnější, což zahrnuje snižování emisí uhlíku – aktuálně obnovou letadlové flotily a efektivním provozem i zveřejněním našeho ambiciózního a podrobného plánu dosažení čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. To vše je podpořeno také pokračující eliminací plastových předmětů na jedno použití (11,5 milionu položek jen ve fiskálním roce 2022) a recyklací, která zahrnuje zavádění nových uniforem posádky vyrobených z recyklovaných plastových lahví.“

V rámci posouzení nejlepší formy využití marketingové podpory ve spolupráci s Letištěm Praha a udělení titulu “Best Airline Marketing Campaign with Prague Airport 2022” byla nezávislou odbornou komisí hodnocena kvalita společně realizovaných kampaní v uplynulém roce. V odborné komisi zasedlo 5 členů, kteří jsou marketingovými profesionály v partnerských agenturách cestovního ruchu CzechTourism a Prague City Tourism, reklamní agentuře Etnetera/Motion a korporátním marketingu i Airline Marketingu Letiště Praha. Do hodnocení bylo zahrnuto 27 kampaní leteckých dopravců, kteří efektivně využili možnosti marketingové spolupráce. Mezi hlavní kritéria hodnocení kampaní patřilo zviditelnění značky Letiště Praha, atraktivita vizuálu a srozumitelnost sdělení.

„Jsme potěšeni, že jsme získali toto ocenění za naši kampaň na podporu Dubaje z podzimu loňského roku a vážíme si podpory našich komunikačních aktivit a promo kampaní mezi českým publikem ze strany našeho dlouhodobého partnera Letiště Praha. Dubaj je neustále se měnící destinace, která nabízí nekonečné možnosti pro všechny typy cestovatelů, a my jsme rádi, že je pro české turisty jednou z nejoblíbenějších destinací," řekl Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates Czech Republic.

Rok 2022 z pohledu počtu cestujících

Letiště Praha v loňském roce odbavilo 10 734 880 cestujících. V roce 2021 to bylo za celý rok téměř 4,4 milionu lidí. Počet vzletů a přistání se vyšplhal přes 100 tisíc, což je o 35 procent méně než v předkovidovém roce 2019.

Podle výkonného ředitele rozvoje leteckého obchodu Jiřího Vyskoče byl nejsilnějším dnem z pohledu počtu odbavených cestujících první červenec. „Letištěm ten den prošlo přes 51 tisíc pasažérů, přičemž jejich průměrný denní počet byl přes 29 tisíc. Ve stejný den letiště zaznamenalo také nejvíce pohybů, tedy vzletů a přistání, kterých bylo 409. Nejsilnějším měsícem byl červenec. V tomto roce očekáváme 12,5 milionu přepravených cestujících.“

Výhled na rok 2023

V tomto roce Letiště Praha očekává prodloužení provozu Delta Air Lines v rámci letní sezony. Společnost Icelandair zahájí linku do Keflavíku, která cestujícím nabídne další alternativu ke spojení se Severní Amerikou. V plánu je také otevření linky do populárního města Bilbao ve Španělsku.

Psali jsme: Celní správa: Neohlášenou hotovost za více než 1,5 mil. EUR zajistili od začátku roku celníci na Letišti Praha Letiště Praha: Stavba tramvajové trati na Evropské ulici může zkomplikovat dopravu na letiště Letiště Praha: Korean Air opět nabídne spojení z Prahy do Soulu Letiště Praha: Vojta Kotek si vyzkoušel odbavení letadla, směnu měl i u ostrahy letiště

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.