Letiště Praha: Provoz na letišti posiluje. Tento týden se obnoví spojení na 43 linkách

Na Letišti Václava Havla Praha pokračuje návrat pravidelných leteckých linek do provozu. První červencový týden dojde k obnovení leteckých spojení do celkem 34 destinací. Na dalších již dříve obnovených destinacích bude spojení posíleno.

reklama

V následujícím týdnu se tak provoz letiště rozšíří o 43 obnovených linek. V letovém řádu se znovu objeví také první pravidelné dálkové linky. Na linku do katarského Dauhá se vrací letecká společnost Qatar Airways, do Dubaje bude létat společnost flydubai. Do konce tohoto týdne tak bude mít letiště v provozu přímá letecká spojení do celkem 57 destinací provozovaná 20 leteckými společnostmi.

„Se začátkem července bude mít Letiště Václava Havla Praha obnovený provoz do celkem 57 destinací. Mezi nimi jsou také dvě dálkové destinace, 29 vytipovaných klíčových destinací, jako je Londýn, Paříž, Amsterdam, Barcelona nebo Frankfurt a nově také několik dovolenkových destinací, jako Rhodos, Kos, Korfu, Mallorka nebo Tenerife,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

V týdnu od 29. června do 5. července 2020 by mělo dojít k obnovení přímých pravidelných linek například do Burgasu, Dauhá, Dubaje, Edinburghu, Göteborgu, Heraklionu, Malagy, Oděsy, Osla, Varšavy, na Korfu a do řady dalších míst. Jen první červencový týden se tak počet destinací na pražském letišti zvýší v porovnání se stavem v předchozím červnovém týdnu o přibližně 50 %. Provoz do dalších destinací dopravci budou obnovovat podle očekávání také v průběhu července, kdy by mělo dojít například k obnovení linek do Benátek, Milána, Neapole, Rigy nebo Varny.

Nově se tento týden na pražské letiště vrátí celkem šest leteckých společností: Air Malta, flydubai, LOT Polish Airlines, Norwegian, Qatar Airways a Tarom.

„V souvislosti s nadcházejícím létem sledujeme nárůst obnovených leteckých spojení do typicky dovolenkových destinací, jako jsou například řecké ostrovy nebo také Kanárské ostrovy, kde je rovněž příznivá epidemiologická situace. Důležitý je však také návrat leteckých společností do 45 vytipovaných tzv. klíčových destinací. Z těchto destinací máme v tuto chvíli od leteckých společností potvrzený návrat do 32 z nich. Do 29 klíčových destinací se již létá, zbylé tři budou velmi brzy následovat,“ říká Václav Řehoř.

Kompletní a pravidelně aktualizovaný seznam obnovených přímých leteckých spojení naleznete ZDE.

Psali jsme: Agentura Moody´s potvrdila Letišti Praha rating Aa3 s výhledem stabilní Letiště Praha: Na letišti je nově možné absolvovat test na přítomnost koronaviru Letiště Praha otevírá Runway Park přímo na letištní ploše Letiště Praha má potvrzené obnovené letecké spojení do 55 destinací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.