Letiště Praha vstupuje do letní sezony, nabízí více destinací i dálkových letů

Nabídne spojení do celkem 183 destinací, což je o 15 více než vloni. Své lety bude v létě na pražském letišti provozovat 77 leteckých dopravců, celková sedačková kapacita meziročně vzroste o 6 %. V Terminálu 2 letiště navýší počet CT rentgenů, které cestujícím usnadňují průchod bezpečnostní kontrolou.
„V tuto chvíli, v důsledku současné geopolitické situace, je velmi obtížné odhadnout dopady do nadcházející letní sezóny. Jsme v pravidelném kontaktu s jednotlivými dopravci, budeme průběžně vyhodnocovat jejich konkrétní provozně-ekonomické omezení a vliv na celkovou poptávku cestujících,“ vysvětluje Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha, a doplňuje: „Letošní letní letový řád, jak je aktuálně nastaven, opět potvrzuje naši výbornou konektivitu s Evropou. Vedle posílení na stávajících linkách tak cestující mohou během léta využít i nová pravidelná spojení do oblíbených dovolenkových destinací, jako je například španělská Ibiza nebo turecký Bodrum. K naší dlouhodobé strategii pak patří rozvoj dálkových spojení, proto jsme rádi, že otevíráme další dvě dálkové linky. Už 21. května zahájí společnost American Airlines novou pravidelnou linku z americké Filadelfie a v srpnu se pak těšíme na nového dálkového dopravce STARLUX Airlines, který začne provozovat pravidelné lety do Tchaj-peje.“
Celkem se z Letiště Václava Havla Praha navyšuje v rámci letní sezony počet frekvencí na více než 30 spojeních. Dopravce Etihad Airways plánuje létat denně do Abú Dhabí (původně to bylo třikrát za týden), s ohledem na současnou situaci na Blízkém východě nicméně zahájí letní sezonu s nižším počtem frekvencí. Nová linka společnosti STARLUX Airlines do Tchaj-peje bude od 1. srpna v provozu třikrát týdně. Od 1. října pak tento dopravce, pro nějž je Praha první evropskou destinací, navýší počet frekvencí na čtyři týdně. Jednu týdenní frekvenci v létě přidá rovněž Air Canada na lince do Toronta (nově lety čtyřikrát týdně) a China Airlines na lince do Tchaj-peje (nově lety třikrát týdně).
Letecká společnost Smartwings meziročně navyšuje počty letů například na tratích do Valencie (nově každodenní spojení), Malagy (nově dvakrát denně), Paříže (nově třikrát denně) a na Samos (nově čtyřikrát týdně). V porovnání s loňskou letní sezonou bude Smartwings nově létat například také do Barcelony (denně), Říma (denně), Toulouse (dvakrát týdně), Bilbaa (dvakrát týdně) a Porta (dvakrát týdně). Z nízkonákladových dopravců přidá nové frekvence na 16 svých linkách společnost Ryanair (např. na linkách z Košic, Tirany nebo Milána), Pegasus Airlines navýší počet letů na lince z Istanbulu (nově šestnáctkrát týdně) a Wizz Air nově v létě spojí Prahu se Skopje, Jasy nebo Temešvárem.
Více CT rentgenů a samoobslužných technologií
Začátkem května letiště uvede do provozu dva nové CT rentgeny v rámci centrální bezpečnostní kontroly v Terminálu 2, celkem jich zde bude již osm. „Jak vyplývá z našeho průzkumu, dosavadní provoz CT rentgenů v Terminálu 2 přinesl výrazné zvýšení spokojenosti cestujících s bezpečnostní kontrolou. Ta je díky této moderní technologii rychlejší a plynulejší,“ vysvětluje Jiří Pos.
Při kontrole skrze CT rentgen cestující nemusí vybalovat ze svého příručního zavazadla elektroniku a tekutiny. Na zbývajících trasách bezpečnostní kontroly tato povinnost zůstává. Výhodou pro cestující, kteří odlétají z Terminálu 2, je i to, že vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 mililitrů v sáčku do maximálně 1 litru si mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu dvou litrů. V Terminálu 1 zatím není využití CT rentgenů možné s ohledem na současné decentralizované uspořádání bezpečnostní kontroly. S instalací této moderní technologie se zde však do budoucna počítá v rámci plánované modernizace. Její součástí bude vybudování centrální bezpečnostní kontroly v rámci Terminálu 1, která nasazení CT rentgenů umožní. Pravidla v Terminálu 1 tak zůstávají beze změn, povoleny jsou pouze tekutiny do 100 mililitrů zabalené v jednom průhledném litrovém sáčku. Všechny tekutiny a rovněž elektroniku zde musí cestující vybalit ze zavazadla a předložit ke kontrole zvlášť.
Nová moderní technologie čeká na cestující během léta rovněž ve vybraných odletových čekárnách v Terminálu 2. Jedná se o tzv. Self-Boarding Gate, neboli automatickou branku, kterou si cestující sám otevře naskenováním své palubní vstupenky, čímž je mu umožněn následný vstup na palubu letadla. Automatizace umožní plynulejší proces nástupu cestujících do letadla, touto technologií letiště na přelomu dubna a května vybaví v Terminálu 2 čtyři odletové čekárny.
Pokračuje také rozvoj samoodbavovacích služeb. Odletová hala Terminálu 2 bude ještě před nástupem letních prázdnin, jež tradičně bývají provozně nejnáročnějším obdobím v roce, vybavena dalšími dvanácti přepážkami pro samoodbavení zavazadel. Ty jsou alternativou ke klasickým check-in přepážkám, kde se v provozních špičkách mohou tvořit fronty. Cestujícím tak na pražském letišti bude k dispozici celkem 32 samoodbavovacích přepážek. Službu samoodbavení zavazadel nyní podporuje na pražském letišti 17 leteckých společností a další by měly následovat.
Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví přes 12 milionů cestujících (meziročně o 6,6 % více). Před začátkem hlavních letních měsíců letiště spustí komunikační kampaň s praktickými radami pro cestující, jak se připravit na cestu a s čím před odletem počítat.
Vybrané zajímavosti letní sezony 2026
Vybrané nové destinace:
- Ammán (Ryanair)*
- Bordeaux (easyJet)
- Cork (Aer Lingus)
- Filadelfie (American Airlines)
- Jasy (Wizz Air)
- San-ja (SCAT Airlines)
- Skopje (Wizz Air)
- Šardžá (Air Arabia)*
- Temešvár (Wizz Air)
- Toulouse (Smartwings)
Vybraná nová spojení do oblíbených dovolenkových destinací:
- Bodrum (AJet)
- Brindisi (Eurowings)
- Faro (Eurowings)
- Ibiza (Eurowings)
Vybraná spojení s navýšenými počty letů
(oproti minulé letní provozní sezóně):
- Tchaj-pej (China Airlines +1 let týdně, celkově 3x týdně;
- STARLUX Airlines nově 3x týdně, od října 4x týdně)
- Málaga (Smartwings +7 letů týdně, celkově 14x týdně)
- Frankfurt nad Mohanem (Condor +7 letů týdně, celkově 21x týdně)
- Abú Dhabí* (Etihad Airways +4 lety týdně, celkově 7x týdně)
- Istanbul (Pegasus Airlines +3 lety týdně, celkově 16x týdně)
- Valencie (Smartwings +3 lety týdně, celkově 7x týdně)
- Košice (Ryanair +3 lety týdně, celkově 7x týdně)
- Vilnius (Air Baltic +1 let týdně, celkově 3x týdně)
TOP 5 zemí podle počtu destinací:
- Itálie (20)
- Řecko (20)
- Španělsko (18)
- Velká Británie (14)
- Francie (9)
Poznámka:
* v závislosti na vývoji situace na Blízkém východě
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.