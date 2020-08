Liberecký kraj: Nová autobusová linka propojí Trojzemí

reklama

Jedna ze zastávek je přímo pod dolní stanicí lanovky k chatě pod Stógem Izerskim, který je ideálním východiskem pro cesty do Jizerských hor a odkud je to překvapivě blízko na Smrk (3,3 km) a dále z kopce na vlak do Nového Města pod Smrkem (9,8 km) nebo do Bílého Potoka (10,8 km). Na vlak do Harrachova je to přes Velkou Jizerskou louku a Orle přijatelných 21 km. Přes Smrk, Smědavu (9,9 km) na autobus do Bedřichova je to 24,8 km.

Linka bude po skončení drážní výluky na Frýdlantsku (28. července - 23. srpna 2020) navazovat na vlaky od Liberce v Raspenavě a nabídne turistům alternativu k oblíbené autobusové lince 650 z Frýdlantu na Smědavu.

Z opačné strany linka nabídne spojení hostům z lázní Swieradów na Frýdlantský zámek, do Bogatynii a do Zittau, kde je možné pokračovat parním vlakem až do Žitavských hor.

Start linky byl původně naplánován na 6. června 2020, ale vzhledem k uzavřeným hranicím za nouzového stavu nebylo jisté, zda linka v roce 2020 vyjede. „Rozhodnutí o tom, že letos linku rozjedeme, padlo až na koci června. Velmi nám pomohl fakt, že start linky bude možné financovat z finančních prostředků projektu TRANS-BORDERS spolufinancovaného Evropskou unií z programu CENTRAL EUROPE,“ říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pod jehož rezort dopravy, investic a veřejných zakázek spadá Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje společnost KORID LK spol. s r.o.

Naštěstí se jen mírně zdrželo časově náročné řízení o vydání mezinárodní licence pro linku. Dopravce ČSAD Liberec, a.s., který bude linku provozovat, obdržel povolení začátkem července 2020. „Polské ministerstvo dopravy nám vyšlo vstříc a nakonec nám nezakázalo přepravu mezi zastávkami na území Polska, tzv. kabotáž, což je jinak běžná praxe, to bychom pak nemohli vozit cestující z Bogatynie do Swieradówa,“ prozrazuje jedno z úskalí při přípravě projektu ředitel ČSAD Liberec a.s. Martin Oumrt.

Krajský koordinátor veřejné dopravy jako jeden z 15 projektových partnerů z 5 zemí (A, CZ, D, PL, SLO) je zapojen do projektu TRANS-BORDERS. Hlavním partnerem tohoto projektu je Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy a cílem je propojit evropské příhraniční periferní oblasti s hlavními dopravními trasami. Jedním z výstupů projektu je právě autobusová linka číslo 691, kterou KORID LK připravoval společně s partnery z dopravního svazu ZVON ze sousední saské Horní Lužice, se Zemským okresem Görlitz (obdobou Libereckého kraje) a s městy Bogatynia a Świeradów Zdrój.

Víkendová linka 691 se od začátku připravovala souběžně s prodloužením stávající polské linky Bogatynia – Porajów do Zittau. Tato linka 831a polského dopravce F.H.U. Bielawa, která zahájí provoz do Zittau také 1. srpna 2020, bude zajišťovat každodenní spojení Bogatynii s Zittau s několika zastávkami na cestě. Obě linky se vzájemně doplňují, linka 691 jako víkendová expresní s minimálním počtem zastávek prodloužená přes Frýdlantsko až do Świeradówa Zdróje. Linka 831a slouží jako každodenní obslužná linka, která by mohla být v příštích letech prodloužena o 11 km z Bogatynii až do Frýdlantu. Tím by se regionu vrátilo spojení, které do doby před rokem 1945 zajišťovala úzkorozchodná železnice Frýdlant – Zittau.

„Abychom podpořili přeshraniční cestování, bude na lince 691 platit až do neděle 22. listopadu 2020 zjednodušený tarif, kdy cesta z Hrádku a ze Zittau až do Świeradówa Zdróje vyjde cestující na 2 EUR/8 PLN/50 CZK a cestující z Bogatynii, z Frýdlantu, či Raspenavy pojedou tamtéž za jednotnou cenu 1 EUR/4 PLN/25 CZK. Děti 6-18, studenti do 26 a senioři 65+ pojednou za poloviční jízdné,“ prozrazuje Jan Sviták.

„O tom, za jakých podmínek bude provoz linky 691 pokračovat od konce listopadu 2020 (po skončení projektu TRANS-BORDERS) s našimi partnery jednáme již od ledna 2020. Nouzový stav jednání na více než 3 měsíce přerušil, takže společné jednání, které mělo být v březnu v Bogatynii, se bude konat až ve čtvrtek 30. července 2020 ve Świeradówie Zdróji,“ informuje Pavel Blažek z KORIDu.

„Do neděle 23. srpna 2020 navíc linka pojede z důvodu vlakové výluky na Frýdlantsku s mírnými časovými úpravami a prodlouženými přestupy mezi náhradní autobusovou dopravou ve Frýdlantu. V Raspenavě se nebude zajíždět k nádraží, a proto do Nového Města pod Smrkem a do Swieradówa Zdróje dojedou spoje o něco dříve,“ komentuje Otto Pospíšil z KORIDu souběžné provozní potíže, s kterými se start linky musí vypořádat.

