MHMP: Dvorecký - název mostu mezi Zlíchovem a Podolím

24.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada schválila finální název mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Podle předpokladů se bude jmenovat oficiálně Dvorecký most.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Rozhodnutí bylo podpořeno i veřejnou anketou, ve které se Pražané téměř 78 % hlasů vyjádřili pro tento název. Slavnostní otevření mostu se uskuteční 17. dubna 2026. Ačkoli bylo v minulých letech zvažováno několik názvů pro nově vzniklý most, postupně se debata o pojmenování mostu zúžila na dvě varianty: Dvorecký most a most Anežky České. Obyvatelé metropole, místopisná komise a nyní i radní hl. m. Prahy rozhodli o finálním názvu, kterým bude i jeho dříve pracovní název – Dvorecký most.

„Jsem rád, že finální název nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem odpovídá jak doporučení místopisné komise, tak jasnému názoru veřejnosti. Dvorecký most je přirozený a srozumitelný název, který vychází z místní tradice a dobře zapadá do pražského prostředí. Nový most navíc nebude jen důležitým dopravním propojením Prahy 4 a Prahy 5, ale stane se i výraznou součástí městské identity,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Historie nového mostu, který se stane součástí tramvajového okruhu, se od dnešního dne začíná psát pod finálním názvem, a to Dvorecký most. Název mostu potvrdila Místopisná komise hl. m. Prahy, veřejnost v online hlasování prostřednictvím Portálu Pražana a svým usnesením také pražští radní. Název Dvorce připomíná historickou středověkou osadu, která se nacházela na pravém břehu Vltavy nedaleko pravobřežního podmostí. Místopisné cedule s novým názvem budou na obou stranách k vidění v rámci slavnostního otevření mostu, které je naplánováno už na 17. dubna,“ upřesňuje Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Dvorecký most není jen dopravní stavbou, ale i kvalitním veřejným prostorem. Architektonické řešení s kubistickými prvky a navazující světelný park od Krištofa Kintery dávají místu jedinečný charakter. Jsem rád, že pražští radní potvrdili název mostu, který má oporu u veřejnosti,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Tomáš Slabihoudek.

I výsledky ankety ze strany veřejnosti byly zcela jednoznačné, z celkem 7595 hlasů jich patřilo Dvoreckému mostu 5914, tedy 77,87 %. Celkem 1680 Pražanů zvolilo most Anežky České, v jednom případě byl lístek neplatný. Místopisná komise se vyjádřila pro název Dvorecký most také a finální rozhodnutí padlo na pondělním jednání Rady hl. m. Prahy, kdy zástupci metropole potvrdili toto doporučení. Most se otevře veřejnosti již v pátek 17. dubna 2026.

Nový most představuje nejen významné dopravní propojení Prahy 4 a Prahy 5, ale také architektonický a urbanistický prvek, který se stane součástí městské identity. Po dokončení se stane významnou spojnicí pro obyvatele metropole. Sloužit bude pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i chodce. Celkové náklady na výstavbu včetně světelného parku a úprav okolí se odhadují na přibližně 1,62 miliardy korun bez DPH. S dalšími pracemi včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí jsou náklady předpokládány ve výši asi 1,97 miliardy korun bez DPH. Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu, jeho autory jsou architekti ze studií Atelier 6 a TUBES.

