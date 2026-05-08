Ministerstvo vnitra: Posun spuštění vybraných informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo vnitra proto připravilo soubor opatření, které budou tuto situaci řešit. Navrhovaný odklad není zastavením digitalizace, ale odpovědným krokem, který upřednostňuje stabilitu státních agend, právní jistotu a kybernetickou bezpečnost před rizikovým nasazením nedokončených nebo nedostatečně prověřených řešení.
Jedná se o soubor systémů veřejné správy s celostátním dopadem, konkrétně Informačního systému správy voleb (ISSV), matričního informačního systému (eMatrika) a elektronického systému tvorby právních předpisů (eLegislativa). U všech těchto projektů byly identifikovány zásadní překážky, které nebyly v původních harmonogramech plně zohledněny a které mohou ovlivnit jejich bezpečné a stabilní nasazení do praxe.
Ministerstvo vnitra proto předkládá návrh úprav termínů spuštění těchto systémů. Cílem je zajistit, aby byly do ostrého provozu uvedeny až ve chvíli, kdy budou plně funkční, bezpečné a dostatečně otestované. Úpravu legislativy je nutné řešit bezodkladně. Protože vládní návrh by nestihl nabýt účinnosti včas, připravilo Ministerstvo vnitra legislativní řešení formou poslaneckých návrhů zákonů. To zaručí včasné řešení situace.
Pro ISSV se navrhuje posun z voleb v roce 2026 na celostátní volby konané po 1. lednu 2028. Poprvé by tak měl být systém využit při řádné volbě prezidenta republiky. Důvodem je zejména potřeba dokončit plošné testování, posílit kybernetickou bezpečnost a zajistit dostatečné proškolení uživatelů. Je také nutné připravit robustní postupy pro případ mimořádných událostí, jako je například blackout, se kterými původní projekt vůbec nepočítal „V tuto chvíli máme v zásadě dvě možnosti. Spustit systém v termínu a riskovat problémy, které by mohly podkopat samotný průběh voleb, nebo ho odložit a komplikace eliminovat. Zvolili jsme druhou variantu,“ uvedl vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
Odklad ISSV podle předloženého návrhu se prakticky nedotkne voličů. Volební orgány, obecní úřady a politické subjekty naopak získají čas na přípravu, metodické vedení a školení. „Odklad zároveň nepředstavuje navýšení finančních prostředků na vybudování systému,“ zdůrazňuje Klučka.
V případě eMatriky je navrhovaný posun spuštění z 1. ledna 2027 na 1. července 2028. Důvodem je zpoždění veřejné zakázky, kdy smlouva byla uzavřena až v září loňského roku, potřeba bezpečné migrace citlivých dat a nutnost důkladného testování systému, který bude využívat 1 260 matričních úřadů a určené zastupitelské úřady v zahraničí. U systému eLegislativa se navrhuje posun povinného využití pro tvorbu novel zákonů z 15. ledna 2027 na 15. ledna 2029; současně povedeme politickou diskusi o případném posunutí na začátek nového volebního období. Současná podoba systému podle předložených podkladů neumožňuje v některých situacích dostatečně spolehlivě pracovat s pozměňovacími návrhy tak, jak vyžaduje parlamentní praxe. Odklad má vytvořit prostor pro úpravu architektury systému, zlepšení uživatelského prostředí a odstranění rizik, která by mohla komplikovat legislativní proces.
Součástí návrhu je také odklad povinnosti veřejnoprávních původců vykonávat spisovou službu výhradně v atestovaných elektronických systémech spisové služby. Od 1. ledna 2027 má tato povinnost platit pro veřejnoprávní původce dokumentů, v současnosti však byl vydán pouze jeden atest eSSL a další čtyři jsou v procesu atestace. Hrozí tak, že řada úřadů nebude mít k dispozici odpovídající spisovou službu. Navrhuje se proto rozfázování povinnosti: pro ústřední správní úřady od 1. ledna 2029, pro ostatní státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností a pro ostatní veřejnoprávní původce od 1. ledna 2030. Zároveň se navrhuje trvalá výjimka z povinnosti používat atestovaný eSSL pro bezpečnostní sbory a Vojenskou policii, a to s ohledem na specifickou povahu jejich činnosti a bezpečnostní rizika.
„Zkušenosti s nefunkčními systémy v minulosti jasně ukázaly, že pokud existují pochybnosti, je odklad správným řešením. Nechceme spouštět systémy, jejichž dokončení by bylo šité horkou jehlou a pod tlakem a ohrozilo by výkon státní správy,“ uzavírá Lukáš Klučka.
