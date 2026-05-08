Dobrý důvod, proč se Babiš Pavlovi neomluvil

Jak málo stačí dnes na skandál. Celá opozice má důvod se rozhořčit, protože se Andrej Babiš neomluvil, když přišel pozdě o 15 minut na setkání s prezidentem. Přitom sami aktéři z toho vědu nedělali. „Měl jsem za to, že jsme byli domluveni na 8:30.“ „Tak mi to nevyšlo, no.“ „Tak pojďme na to.“
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Krátká epizoda, ale co je kolem ní křiku. Už byl vytažen „král etikety“ Ladislav Špaček, který prohlásil, že je to závažný, neomluvitelný prohřešek. Poněkud sarkastický pozorovatel by k tomu mohl dodat, že pokud je to neomluvitelné, tak nemělo smysl, aby se Babiš omlouval. A celá opozice, která se naoko tváří, že ji Petr Pavel nevede, se do Babiše pustila, jaký je buran a nezdvořák.
Přitom jsou Babišova slova v podstatě taková zlatá střední cesta. Premiérovo pozdější vyjádření naznačuje, co si v situaci myslel, což by se dalo shrnout slovy: „Nebudeš mě mistrovat před kamerou, fakt že ne.“ Přesto Babiš ani neodsekl, situaci de facto diplomaticky zahrál do autu. Což, nutno dodat, mohlo být také tím, že takovou výtku nečekal, zvláště když žádal o posunutí schůzky.
Jak pak Andrej Babiš později poznamenal, premiér není prezidentův podřízený. Chce-li prezident premiéra peskovat, může. Ale ne z titulu své funkce. A premiér nemá žádnou povinnost si to nechat líbit. Jistě, Babiš mohl říci něco na způsob „pardon“. Ale těžko říct, zda by i za to nebyl popotahován. Ale hlavně, proč by to dělal? Opozice se z něj při každém kroku snaží udělat „slabého premiéra“. A jaký je premiér, který se nechá vypeskovat jako školák za pozdní příchod?
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku