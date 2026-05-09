Ministerstvo kultury: Česko-slovenská expozice na světové přehlídce současného umění

09.05.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká a slovenská expozice zahájily 61. ročník benátského Bienále.

Foto: Ministerstvo kultury
Popisek: Ministerstvo kultury

V rámci Memoranda o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky v oblasti společného představování kultury a umění v zahraničí včera česká a slovenská expozice zahájily účast na 61. ročníku La Biennale di Venezia. Festival patří k nejvýznamnějším světovým přehlídkám současného umění a každoročně přiláká statisíce návštěvníků z celého světa.

Letošní ročník má pro Českou republiku i Slovenskou republiku mimořádný význam také proto, že připomíná 100 let od otevření československého pavilonu v roce 1926. Po první etapě rekonstrukce se historická budova znovu otevírá veřejnosti. Pavilon vznikl v období první republiky podle návrhu Otakara Novotného a dodnes patří k výrazným ukázkám funkcionalistické architektury v areálu bienále.

Česká republika a Slovenská republika letos ve společném pavilonu představují projekt The Silence of the Mole, za nímž stojí český umělec Jakub Jansa a slovenské duo Selmeci Kocka Jusko, tvořené Alexem Selmecim a Tomášem Kockou Juskem, spolu s kurátorem Peterem Sitem.

Projekt kombinuje film, instalaci a performativní prvky a vrací se k tématům identity, kulturní reprezentace a společné česko-slovenské zkušenosti. Ústřední postavou je performer pan M., který po desetiletí ztvárňoval fiktivní postavu krtka. Dílo zkoumá, co se stane s imaginací ve chvíli, kdy se promění v nástroj kulturní reprezentace a „měkké moci“. Motiv krtka a nory funguje jako metafora malých států a jejich sebevnímání. Instalace sleduje proces, v němž se poetický jazyk empatie a péče postupně vyčerpává a stává se veřejnou maskou.

V souvislosti se zahájením Bienále jsme zaznamenali také protestní vystoupení členek skupiny Pussy Riot, které se podle dostupných informací před akcí krátce pohybovaly v okolí československého pavilonu. Skupina následně zamířila k ruskému pavilonu.

Veřejnosti se 61. ročník Biennale di Venezia otevře 9. května a potrvá do 23. listopadu 2026.

