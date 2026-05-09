Pravicová vlna v Británii. Ve volbách uspěl i patriot Lowe a jeho kontroverzní kandidát

09.05.2026 17:13 | Monitoring
autor: Martin Huml

Pravicová vlna mobilizovala nevoliče. Rupert Lowe, poslanec za Great Yarmouth a lídr nové pravicové strany Restore Britain, v sobotu 9. května 2026 na platformě X oslavil výsledky britských voleb z 8. května jako „historický první krok k národní obnově“.

Pravicová vlna v Británii. Ve volbách uspěl i patriot Lowe a jeho kontroverzní kandidát
Foto: depositphotos.com
Popisek: Rupert Lowe

„Chci, aby bylo naprosto jasno ohledně našeho cíle po včerejším historickém vítězství. Vyhrát příští všeobecné volby a nikdy jsem nebyl více přesvědčen, že to dokážeme,“ napsal poslanec.



Podle Loweho strana Great Yarmouth First (místní pobočka Restore Britain) získala všech 10 křesel, která obhajovala – devět v radě hrabství Norfolk a jedno v místní radě Great Yarmouth. „Decimovali jsme Reform v každém jediném obvodu,“ zdůraznil a dodal, že Nigel Farage jim prorokoval méně než jedno procento hlasů, zatímco oni získali téměř 50 %. Klíčem byla podle něj rekordní účast: „Přivedli jsme tisíce lidí k urnám, kteří nikdy předtím nevolili. Získali jsme více hlasů než já v posledních všeobecných volbách.“ 

James Graham Lowe (*31. října 1957 v Oxfordu) není žádný nováček v byznysu ani v politice. Vzdělání získal na prestižní Dragon School, Radley College a University of Reading. Kariéru zahájil v londýnské City u Morgan Grenfell, Deutsche Bank a Barings Bank, kde byl i členem představenstva London International Financial Futures Exchange. Založil úspěšné firmy v pojišťovnictví, realitách a investicích, mimo jiné společnost Secure Retirements, která se zabývala péčí o seniory. Jako farmář a podnikatel v zemědělství a investicích přináší podle vlastních slov do politiky pragmatický pohled „obyčejného Brita“, který vidí, jak establishment posledních 30 let ničí zemi. 

Tvrdost při vyjednávání připisuje zkušenostem s vedením fotbalového klubu. V letech 1996–2006 a krátce 2008–2009 byl předsedou Southampton FC, kdy klub úspěšně čelil tlaku fanoušků i věřitelů a udržel se v Premier League. V roce 2019 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu za Brexit Party (West Midlands). Po brexitu se přidal k Reform UK Nigela Farage, a v červenci 2024 zvítězil v Great Yarmouth a stal se mluvčím této strany pro business a zemědělství.

Pod korouhví úspěšného manažera překročily další výrazné a někdy kontroverzní osobnosti jako Ben Rowe. Zatímco Lowe buduje Restore Britain jako radikální alternativu, v Plymouthu ukázal podobný pravicový impuls sílu i uvnitř Reform UK – přesně u kandidáta, který se stal terčem intenzivního předvolebního útoku. Ben David Rowe, rodák z Plymouthu, který v Ham Ward žije celý život, zvítězil s 1 649 hlasy a získal mandát pro Reform UK. Reform jako celek v Plymouthu získal 14 křesel z 19 a stala se druhou nejsilnější frakcí v místní radě.

Britský deník The Times (a následně BBC a další média) zveřejnil screeny a citace z Roweova veřejného profilu, „zbavte se té špinavé budovy“, během nepokojů v Southportu v srpnu 2024 Rowe tak údajně glosoval, že hotely, které slouží ubytování imigrantů za peníze daňových poplatníků mají být srovnány se zemí. Přestože strana formálně spustila vnitřní šetření, tak sám Lowe se dříve jasně vyjádřil, že podmínkou k plné obnově Británie je zastavení migrace. „Byl jsem vždy upřímný k britskému lidu… to, co je nutné, bude nesmírně bolestivé.“ Jako cíl deklaroval očistu Británie postižené masovou imigrací, ekonomickým kolapsem a „woke ideologií“.

Co je nejdůležitější, Rowe zůstal na kandidátce, a voliči v Ham Ward mu dali silný mandát. Pozorovatelé vidí v jeho úspěchu důkaz, že Britové začali odmítat mediální nálepky a soustředí se na skutečné problémy: migraci, daně a dvojí metr v přístupu policie a soudů k podezřelým z trestné činnosti. Reform letos ukázala, že i kontroverzní, ale autenticky pravicoví kandidáti dokážou vyhrát.

Lowe byl v březnu 2025 suspendován a vyloučen z Reform UK kvůli údajnému „šikanování“ zaměstnanců, obvinění, která popřel. Skutečným důvodem měly být hlubší neshody s vedením partaje Nigela Farage, především nedostatečně tvrdý postoj k nelegální migraci a politickému islámu. Až v červnu 2025 založil Restore Britain, v březnu 2026 ji zaregistroval jako stranu. Na webu ji popisuje jako „demokratickou revoluci“ proti establishmentu, který ignoruje obyčejné Brity. I přes rozchod Reform UK také zaznamenala masivní zisky, přes 1300 nových radních. Naopak vládnoucí Labour Keira Starmera ztratila přes 1100–1300 křesel. Great Yarmouth však zvítězila Loweho Restore Britain čistě na mobilizaci dosud nevolících Britů. „Pokud dokážeme získat svou stranu nevoliče ve všech typech obvodů od venkova po město, můžeme vyhrát kdekoli,“ prohlásil Lowe. Zůstává nejasné, jak se budou dál vyvíjet vztahy mezi bývalými kolegy z Reform a Restore.

Představitelé vlády neskrývají rozčarování. Premiér Starmer připustil, že „Jsou to opravdu tvrdé výsledky… ale já neodejdu.“ Pravice obviňuje jeho vládu ze škrtů v příspěvcích na topení pro nejchudší občany, a také zvyšování daní, neúspěchu v migraci a „two-tier policingu“, kdy soudy přihlížejí k potírání kriminality na základě rasy a náboženství podezřelých.

Britští voliči začínají být odolní vůči antikampaním a neváhají podpořit své kandidáty i přes mediální bouři. Reform UK se tu v budoucnu může opřít o rostoucí základnu lidí, kteří se establishmentem cítí přehlíženi či zrazeni. Osud nepopulární vlády Keira Starmera může nyní více záviset na neshodách mezi opozičními předáky, než jejími vlastními úspěchy.

 

Zdroje:

https://twitter.com/RupertLowe10/status/2053000964580266361?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/c4g51jl2zzno

https://www.rupertlowefacts.co.uk/business-career/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Farage , UK , Restore Britain , Lowe

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Keir Starmer dobrý premiér?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

Zrádci ve sněmovně

Smutníte, že jsou ve sněmovně zrádci. Proč jste jim ale umožnili, aby tam byli? Proč jste se nepokusili vyjednat třeba s Babišem koalici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů Našel se mužský bod GNašel se mužský bod G

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pravicová vlna v Británii. Ve volbách uspěl i patriot Lowe a jeho kontroverzní kandidát

17:13 Pravicová vlna v Británii. Ve volbách uspěl i patriot Lowe a jeho kontroverzní kandidát

Pravicová vlna mobilizovala nevoliče. Rupert Lowe, poslanec za Great Yarmouth a lídr nové pravicové …