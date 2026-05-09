Pravicová vlna v Británii. Ve volbách uspěl i patriot Lowe a jeho kontroverzní kandidát

„Chci, aby bylo naprosto jasno ohledně našeho cíle po včerejším historickém vítězství. Vyhrát příští všeobecné volby a nikdy jsem nebyl více přesvědčen, že to dokážeme,“ napsal poslanec.
I want to be really clear about what our aim is following yesterday’s historic victory.— Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) May 9, 2026
Win the next general election, and I have never been more confident we are going to do exactly that.
What happening in Great Yarmouth was seismic.
Turnout soared. We brought thousands of…
Podle Loweho strana Great Yarmouth First (místní pobočka Restore Britain) získala všech 10 křesel, která obhajovala – devět v radě hrabství Norfolk a jedno v místní radě Great Yarmouth. „Decimovali jsme Reform v každém jediném obvodu,“ zdůraznil a dodal, že Nigel Farage jim prorokoval méně než jedno procento hlasů, zatímco oni získali téměř 50 %. Klíčem byla podle něj rekordní účast: „Přivedli jsme tisíce lidí k urnám, kteří nikdy předtím nevolili. Získali jsme více hlasů než já v posledních všeobecných volbách.“
James Graham Lowe (*31. října 1957 v Oxfordu) není žádný nováček v byznysu ani v politice. Vzdělání získal na prestižní Dragon School, Radley College a University of Reading. Kariéru zahájil v londýnské City u Morgan Grenfell, Deutsche Bank a Barings Bank, kde byl i členem představenstva London International Financial Futures Exchange. Založil úspěšné firmy v pojišťovnictví, realitách a investicích, mimo jiné společnost Secure Retirements, která se zabývala péčí o seniory. Jako farmář a podnikatel v zemědělství a investicích přináší podle vlastních slov do politiky pragmatický pohled „obyčejného Brita“, který vidí, jak establishment posledních 30 let ničí zemi.
Pod korouhví úspěšného manažera překročily další výrazné a někdy kontroverzní osobnosti jako Ben Rowe. Zatímco Lowe buduje Restore Britain jako radikální alternativu, v Plymouthu ukázal podobný pravicový impuls sílu i uvnitř Reform UK – přesně u kandidáta, který se stal terčem intenzivního předvolebního útoku. Ben David Rowe, rodák z Plymouthu, který v Ham Ward žije celý život, zvítězil s 1 649 hlasy a získal mandát pro Reform UK. Reform jako celek v Plymouthu získal 14 křesel z 19 a stala se druhou nejsilnější frakcí v místní radě.
Britský deník The Times (a následně BBC a další média) zveřejnil screeny a citace z Roweova veřejného profilu, „zbavte se té špinavé budovy“, během nepokojů v Southportu v srpnu 2024 Rowe tak údajně glosoval, že hotely, které slouží ubytování imigrantů za peníze daňových poplatníků mají být srovnány se zemí. Přestože strana formálně spustila vnitřní šetření, tak sám Lowe se dříve jasně vyjádřil, že podmínkou k plné obnově Británie je zastavení migrace. „Byl jsem vždy upřímný k britskému lidu… to, co je nutné, bude nesmírně bolestivé.“ Jako cíl deklaroval očistu Británie postižené masovou imigrací, ekonomickým kolapsem a „woke ideologií“.
Lowe byl v březnu 2025 suspendován a vyloučen z Reform UK kvůli údajnému „šikanování“ zaměstnanců, obvinění, která popřel. Skutečným důvodem měly být hlubší neshody s vedením partaje Nigela Farage, především nedostatečně tvrdý postoj k nelegální migraci a politickému islámu. Až v červnu 2025 založil Restore Britain, v březnu 2026 ji zaregistroval jako stranu. Na webu ji popisuje jako „demokratickou revoluci“ proti establishmentu, který ignoruje obyčejné Brity. I přes rozchod Reform UK také zaznamenala masivní zisky, přes 1300 nových radních. Naopak vládnoucí Labour Keira Starmera ztratila přes 1100–1300 křesel. Great Yarmouth však zvítězila Loweho Restore Britain čistě na mobilizaci dosud nevolících Britů. „Pokud dokážeme získat svou stranu nevoliče ve všech typech obvodů od venkova po město, můžeme vyhrát kdekoli,“ prohlásil Lowe. Zůstává nejasné, jak se budou dál vyvíjet vztahy mezi bývalými kolegy z Reform a Restore.
Britští voliči začínají být odolní vůči antikampaním a neváhají podpořit své kandidáty i přes mediální bouři. Reform UK se tu v budoucnu může opřít o rostoucí základnu lidí, kteří se establishmentem cítí přehlíženi či zrazeni. Osud nepopulární vlády Keira Starmera může nyní více záviset na neshodách mezi opozičními předáky, než jejími vlastními úspěchy.
