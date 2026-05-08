Správa železnic: Troleje mezi Prahou a Berounem prochází speciální kontrolou

K těmto událostem došlo několikrát v průběhu posledních dnů a měly přímý dopad na plynulost provozu. K poškození docházelo nejčastěji u jednotek CityElefant, ale i u lokomotiv řad 162 a 362. Na místě pracují technické čety Správy železnic společně s dopravcem a dělají maximum pro to, aby se podařilo příčinu co nejdříve odhalit a odstranit. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.
Na stejné trati ve stanici Praha-Smíchov již Správa železnic zavedla speciální monitoring trakčního vedení. Kvůli probíhající přestavbě a nutnosti udržet provoz se využívají drony s termokamerou, které včas odhalí místa, kde se vedení přehřívá a pomáhají tak předcházet mimořádnostem.
