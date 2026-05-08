Správa železnic: Troleje mezi Prahou a Berounem prochází speciální kontrolou

08.05.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správa železnic společně s Českými drahami prověřuje příčinu opakovaného poškození sběračů lokomotiv na části koridorové trati mezi Prahou a Plzní.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

K těmto událostem došlo několikrát v průběhu posledních dnů a měly přímý dopad na plynulost provozu. K poškození docházelo nejčastěji u jednotek CityElefant, ale i u lokomotiv řad 162 a 362. Na místě pracují technické čety Správy železnic společně s dopravcem a dělají maximum pro to, aby se podařilo příčinu co nejdříve odhalit a odstranit. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.

Na stejné trati ve stanici Praha-Smíchov již Správa železnic zavedla speciální monitoring trakčního vedení. Kvůli probíhající přestavbě a nutnosti udržet provoz se využívají drony s termokamerou, které včas odhalí místa, kde se vedení přehřívá a pomáhají tak předcházet mimořádnostem.

Článek obsahuje štítky

doprava , kontrola , monitoring , železnice , poškození , TZ , Spráa železnic

