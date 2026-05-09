Kupka (ODS): Tohle je prohra Tomia Okamury

09.05.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář předsedy ODS Martina Kupky k jednání Sněmovny o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně

Nejdřív si vyrobíte kulturní spor. Zabijete jím celý jednací den. A pak to ani nedotáhnete do konce. Po veškeré tupé a hulvátské rétorice.

A teď to nejlepší: Kdo tohle celé rozjel? Strana, jejíž lídr Tomio Okamura relativizoval koncentrační tábor v Letech. Strana, jejíž poslanci pravidelně produkují výroky, které nebezpečně připomínají rétoriku Německa třicátých let, od xenofobie přes otevřené flirty s fašistickými hesly. A právě tihle lidé budou národ školit o ‚sudetoněmeckém nebezpečí‘? Vážně?

Tohle je prohra Tomia Okamury.

A ukázala se tu jedna věc: I z opozice dokážeme zastavit zhůvěřilosti z vládní dílny. A taky to, že Okamura a Rajchl se nezmůžou na nic jiného než velkohubé halekání u mikrofonu nebo na sociálních sítích.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
