Nadace ČEZ: U přístupových cest v zahradě MŠ v Březové roste 17 nových stromů

Celkem se během dne při sázení vystřídalo úctyhodných 63 pomocníků všech generací, dětí i dospělých. Výsadbu pomáhající ke zkulturnění prostředí i zlepšení mikroklimatu předškolního zařízení v malé obci na Karlovarsku podpořila částkou více než 75 tisíc korun Nadace ČEZ ze svého grantu Stromy.
Osm jabloní na příkrých svazích hlavní přístupové cesty do školky je základem nově budovaného ovocného sadu. Devět dalších listnáčů, jako duby, javory nebo jírovce, se stalo součástí zahrady a jednostranné aleje druhé, západní přístupové cesty. „Nově vysázené stromy časem vytvoří přirozený stín, zmírní přehřívání ploch v okolí i vliv zdejšího větrného počasí a sníží prašnost,“ říká ředitelka Mateřské školy Březová Hedvika Divković.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Ovocné i jiné druhy stromů pedagogové zároveň využijí k názorným ukázkám a výkladu dětem k různým vegetačním obdobím, kterými během roku flora v našich zeměpisných šířkách prochází. Od kvetení, opylení, vývoje plodů, jejich sklizeň až po zimní klid. „Naším cílem je vytvořit funkční, ekologicky stabilní a dlouhodobě udržitelnou zeleň, která bude plnit nejen estetickou, ale i ekologickou a vzdělávací funkci. Svahy lemující přístupovou cestu jsou v současnosti spásány ovečkami a pro děti nemají praktické využití. Proto se do této oplocené části skvěle hodí varianta jabloňového sadu,“ pokračuje ředitelka.
„Herní prostor školní zahrady doplňuje klidová zóna s ohništěm. Zde jsme vysadili duby, kaštany a jírovce, které v budoucnu vytvoří stinný hájek. Plody pak mohou děti využívat při tvoření i v rámci environmentálního vzdělávání a stromy se tak stanou přirozenou součástí her, učení i každodenního pobytu venku. Poděkování patří i všem podporovatelům a dobrovolníkům, kteří se na projektu podíleli. Společně tak sázíme budoucnost,“ uvedla H. Divković.
V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré druhy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, šlo loni dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Letos byly zatím v první jarním kole grantu Stromy podpořeny 3 projekty (z toho dva v Karlovarském kraji) za téměř 400 tisíc korun. Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.
Cílem projektu je vytvořit funkční, ekologicky stabilní a dlouhodobě udržitelnou zeleň, která bude plnit nejen estetickou, ale především environmentální, vzdělávací a komunitní funkci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku