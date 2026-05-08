Nadace ČEZ: U přístupových cest v zahradě MŠ v Březové roste 17 nových stromů

08.05.2026 14:19 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V Mateřské škole Březová nedaleko Karlových Varů vysázeli o víkendu zaměstnanci, rodiče i jejich ratolesti za pomoci zahradnické firmy 17 listnatých stromů.

Nadace ČEZ: U přístupových cest v zahradě MŠ v Březové roste 17 nových stromů
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Celkem se během dne při sázení vystřídalo úctyhodných 63 pomocníků všech generací, dětí i dospělých. Výsadbu pomáhající ke zkulturnění prostředí i zlepšení mikroklimatu předškolního zařízení v malé obci na Karlovarsku podpořila částkou více než 75 tisíc korun Nadace ČEZ ze svého grantu Stromy.

Osm jabloní na příkrých svazích hlavní přístupové cesty do školky je základem nově budovaného ovocného sadu. Devět dalších listnáčů, jako duby, javory nebo jírovce, se stalo součástí zahrady a jednostranné aleje druhé, západní přístupové cesty. „Nově vysázené stromy časem vytvoří přirozený stín, zmírní přehřívání ploch v okolí i vliv zdejšího větrného počasí a sníží prašnost,“ říká ředitelka Mateřské školy Březová Hedvika Divković.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 8546 lidí

Ovocné i jiné druhy stromů pedagogové zároveň využijí k názorným ukázkám a výkladu dětem k různým vegetačním obdobím, kterými během roku flora v našich zeměpisných šířkách prochází. Od kvetení, opylení, vývoje plodů, jejich sklizeň až po zimní klid. „Naším cílem je vytvořit funkční, ekologicky stabilní a dlouhodobě udržitelnou zeleň, která bude plnit nejen estetickou, ale i ekologickou a vzdělávací funkci. Svahy lemující přístupovou cestu jsou v současnosti spásány ovečkami a pro děti nemají praktické využití. Proto se do této oplocené části skvěle hodí varianta jabloňového sadu,“ pokračuje ředitelka.

„Herní prostor školní zahrady doplňuje klidová zóna s ohništěm. Zde jsme vysadili duby, kaštany a jírovce, které v budoucnu vytvoří stinný hájek. Plody pak mohou děti využívat při tvoření i v rámci environmentálního vzdělávání a stromy se tak stanou přirozenou součástí her, učení i každodenního pobytu venku. Poděkování patří i všem podporovatelům a dobrovolníkům, kteří se na projektu podíleli. Společně tak sázíme budoucnost,“ uvedla H. Divković.

V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré druhy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, šlo loni dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Letos byly zatím v první jarním kole grantu Stromy podpořeny 3 projekty (z toho dva v Karlovarském kraji) za téměř 400 tisíc korun. Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.

Cílem projektu je vytvořit funkční, ekologicky stabilní a dlouhodobě udržitelnou zeleň, která bude plnit nejen estetickou, ale především environmentální, vzdělávací a komunitní funkci.

Psali jsme:

Nadace ČEZ pomáhá České Čermné obnovit odpočinková místa
Nadace ČEZ: Okrašlovací spolek pustil i do první realizace cyklostezky
Nadace ČEZ a pamětní deska Marii Treben v Žatci
Nadace ČEZ: Trutnov vysází na Kryblici novou alej ovocných stromů

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Karlovarský , zeleň , grant , nadace ČEZ , TZ

Ivana Váňová, MBA byl položen dotaz

Strana

Proč jste změnili logo, ale název strany ne? Nemyslíte, že je tak trochu zastaralý a třeba slovo křesťanská může řadu voličů odradit? I to lidová je takové zvláštní. Mě jako první napadne lidové milice

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: U přístupových cest v zahradě MŠ v Březové roste 17 nových stromů

14:19 Nadace ČEZ: U přístupových cest v zahradě MŠ v Březové roste 17 nových stromů

V Mateřské škole Březová nedaleko Karlových Varů vysázeli o víkendu zaměstnanci, rodiče i jejich rat…