Ministryně Schillerová: Válka zůstává nepochopitelná

09.05.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí konce druhé světové války

Ministryně Schillerová: Válka zůstává nepochopitelná
Foto: Repro ČT
Popisek: Alena Schillerová

Vážení přátelé, když se dítě poprvé doslechne, že se někde válčí, zeptá se okamžitě: „Proč?“ Ještě jsem nezažila, že by to bylo jinak. Vykulené oči a kroucení hlavou je přirozená reakce na fakt, že si lidé ve velkém ubližují. Tohle nevinné dětské „proč“ pokaždé staví dospělého do prekérní situace. Neradi přiznáváme před dětmi bezradnost. Měli bychom přece mít v kapse odpověď na každou jejich otázku.

Pravdou ale je, že jsem dobrou odpověď po důvodu válek za celý svůj relativně dlouhý a bohatý život neslyšela. Mám pocit, že si na moudré vždycky jen hrajeme. „Kvůli území,“ říkáme třeba. Jindy zase: „Protože se pohádali.“ Přitom sami moc dobře vidíme dětem na očích, že jim tyhle „odpovědi“ absolutně nestačí.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 10177 lidí

Válka zůstává nepochopitelná. Pokaždé, když skončí, kroutí přeživší hlavou, co se to vlastně stalo. Viděla jsem nahrávky s veterány první světové války, kteří v šestnácti letech předstírali plnoletost, jen aby mohli do boje. Jako dědečkové se pak všichni shodli, že válka je ta nejzbytečnější věc na světě. Pak přišla válka druhá, jejíž konec oslavujeme právě teď. Uběhlo 81 let od chvíle, kdy skončila, a za tu dobu vypukla spousta jiných válek, z nichž ta současná na Ukrajině patří k nejstrašnějším.

Tohle jsou věci, které mi běžely hlavou, když jsme kladli věnce na Vítkově. Vzpomínali jsme na ty, kteří padli se zbraní v ruce, i ty, kteří se nijak bránit nemohli. Mimochodem, civilistů zemřelo ve druhé světové válce dvakrát víc než vojáků.

Jak vůbec můžeme válkám zabránit, když nevíme, proč začínají? Říkám si, jestli právě to dětské tázání, o kterém jsem psala na začátku, není zároveň i odpovědí. Přála bych si, aby až příště nějaký mocipán ze svého bunkru nařídí útok na jinou zemi, podíval se mu voják do očí a zeptal se: „Proč?“

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Schillerová čtenářům PL: Bez našeho zásahu byste za plnou nádrž platili stokoruny navíc
Ministryně Schillerová: Chci opozici osvěžit paměť, přestože nevěřím, že ji mají tak krátkou
Vláda schválila novou EET. Moderní a bez byrokracie, ujistila Schillerová
Ministryně Schillerová: EET 2.0 proto jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

historie , MF , válka , výročí , ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Existuje nějaký dobrý důvod k vyhlášení války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Změna Evropy

Zajímalo by mě, jak přesně to myslíte, že se společná Evropa musí měnit? Tvrdíte, že je třeba posílit konkurenceschopnost, bezpečnost, energetickou odolnost. Nemyslíte ale, že právě v tom ale EU dost selhává a je čím dál slabší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministryně Schillerová: Válka zůstává nepochopitelná

16:09 Ministryně Schillerová: Válka zůstává nepochopitelná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí konce druhé světové války