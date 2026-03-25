MHMP: Kulturní centrum v části areálu Kasáren Karlín pokračuje

Kulturní a komunitní aktivity tak v prostoru zůstávají zachovány i pro nadcházející období. V nejbližší době se zároveň očekává kolaudace objektu, která umožní plné otevření areálu v jeho původním rozsahu. Do té doby bude areál přístupný v režimu obdobném roku 2025, tedy především v prostoru nádvoří a přilehlých částí.
Kulturní centrum dosud využívalo areál na základě bezplatné výpůjčky, která byla součástí převodu objektu ze státu na hlavní město. Tento model znamenal, že provozovatel nehradil nájemné, zároveň však vlastník systematicky neinvestoval do rozvoje a údržby areálu. Nově je vztah nastaven jako standardní nájemní smlouva, která přináší stabilnější a transparentnější rámec pro fungování i další rozvoj prostoru.
Nájemné je stanoveno na základě znaleckého posudku a následně upraveno s ohledem na rozsah povinností nájemce, zejména v oblasti péče o areál a aktivního omezování negativních externalit provozu, jako je například hluk.
„Provoz kulturního centra jsme chtěli zachovat už při přebírání Kasáren od státu. Uzavření smlouvy je dalším krokem ke standardizaci nájemních vztahů, která zvýší příjem města a umožní potřebný rozvoj areálu. Díky opatřením proti hluku by nic nemělo rušit ani sousedy Kasáren,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Po kolaudaci objektu bude nájemné hrazeno nájemcem v plné výši 135 tisíc Kč měsíčně. Tento krok zároveň vytváří předpoklady pro to, aby vlastník mohl do areálu systematicky investovat a zajistit jeho postupnou obnovu.
„Jsem rád, že se pro Kasárny Karlín podařilo najít řešení, které zachovává jejich kulturní a komunitní život a zároveň nastavuje transparentnější a dlouhodobě udržitelný rámec pro další fungování areálu. Nová smlouva vytváří podmínky pro to, aby město mohlo do tohoto významného prostoru systematicky investovat a postupně ho obnovovat. Kasárny Karlín mají potenciál být živým a kvalitně spravovaným městským místem, které bude přínosem jak pro místní obyvatele, tak pro celou Prahu,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Jsme rádi, že se v areálu bude potkávat široká veřejnost se studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která v hlavním objektu sídlí po dobu rekonstrukce jejího hlavního sídla. Celý blok tak ožije jako kulturně-vzdělávací kampus,“ upřesňuje místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.
Díky novému nastavení se očekává postupná proměna areálu, vedle pokračujícího kulturního a komunitního života také jeho technické zlepšování a dlouhodobá stabilizace. Cílem je, aby se Kasárny Karlín staly kvalitně spravovaným a udržitelným městským prostorem, který bude přínosem jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele.
Památkově chráněný areál by měl být v následujících letech postupně rekonstruován a v plánu je také celková revitalizace, jejímž cílem je citlivé oživení tohoto významného místa v širším centru Prahy. Budoucí podoba areálu vzejde zejména z technického stavu objektu a výsledků připravované transformace.
