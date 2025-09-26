MHMP: O víkendu skončí zabezpečování skalního masivu u Vyšehradského tunelu

Záměr si vyžádá dočasné dopravní opatření v oblasti kolem Vyšehradského tunelu, a to především v podobě zúžení komunikace a omezení rychlosti. Po bouřce v pátek 30. srpna 2025 se z Vyšehradské skály, skrze kterou vede tunel oddělující Rašínovo a Podolské nábřeží, uvolnilo několik kamenů pod stávající bezpečnostní sítí.
Pro zajištění bezpečnosti následně vybralo hlavní město odbornou firmu, která skálu v průběhu dvou zářijových víkendů postupně zabezpečuje. Už uplynulý víkend zde kvůli pracím platilo dočasné dopravní omezení. Výraznější komplikace v dopravě však nenastaly.
Dopravní režim bude upraven ještě tuto sobotu a neděli 27. a 28. září, kdy bude průjezd oblastí umožněn městské hromadné dopravě i automobilům pouze v koridoru po kolejích a bude zde platit snížená rychlost. Přes dílčí omezení se tudy dostanou i cyklisté a chodci. V případě nutnosti však může dojít i ke krátkodobému přidržení dopravy pro zajištění maximální bezpečnosti.
Podle harmonogramu prací má tento víkend odborná firma v plánu především ruční osazování bezpečnostní sítě. Tím by měly být zabezpečovací práce na skalním masivu nad Vltavou dokončeny. Hlavní město celý záměr koordinuje s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií Praha a dotčenými městskými částmi.
Vyšehradskou skálu, která je v majetku hlavního města, geologové průběžně kontrolují, zdejší masiv je však tvořen vrstevnatou břidlicí, eroze a občasné odpadávání menších bloků jsou bohužel přirozeným jevem. Skála byla kotvena už ve 30. letech 20. století a pak znovu v letech 1991 až 1992.
