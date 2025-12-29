Majerová (Trikolora): Měli bychom začít řešit válečné reparace

Slovenský prezident Peter Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Nově tak například lidem, kteří zpochybňují takzvané Benešovy dekrety, jež po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny, hrozí půlroční vězení.
S novelou trestního zákoníku přišla slovenská vládní koalice, která do jeho znění také prosadila ustanovení o trestání toho, kdo ve spolupráci s jiným státem nebo jeho představitelem poruší zákaz.
Naprosto souhlasím s prezidentem Slovenské republiky, TRIKOLORA je odjakživa zásadně PROTI jakémukoli zpochybňování Benešových dekretů. Ba naopak. My bychom měli začít řešit válečné reparace 2. světové války, které nám Německo dosud nezaplatilo!
