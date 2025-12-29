Majerová (Trikolora): Měli bychom začít řešit válečné reparace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele slovenského trestního zákoníku

Majerová (Trikolora): Měli bychom začít řešit válečné reparace
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Slovenský prezident Peter Pellegrini podepsal novelu trestního zákoníku. Nově tak například lidem, kteří zpochybňují takzvané Benešovy dekrety, jež po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny, hrozí půlroční vězení.

S novelou trestního zákoníku přišla slovenská vládní koalice, která do jeho znění také prosadila ustanovení o trestání toho, kdo ve spolupráci s jiným státem nebo jeho představitelem poruší zákaz.

Naprosto souhlasím s prezidentem Slovenské republiky, TRIKOLORA je odjakživa zásadně PROTI jakémukoli zpochybňování Benešových dekretů. Ba naopak. My bychom měli začít řešit válečné reparace 2. světové války, které nám Německo dosud nezaplatilo!

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
