Poslankyně SPD si chce posvítit na supermarkety. Jde o nemravnou praxi se slevami

Zatímco v prvních měsících roku 2023 – kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, stanovující jasná pravidla, jak mohou obchody v Česku nabízet zboží ve slevě – se objevovala vysvětlení obchodníků, že jde jen o chyby, nyní je již vysvětlení, že jde o neznalost zákona, těžko uvěřitelné. Za úplně totožné prohřešky, kdy obchody cílí na své zákazníky falešnými slevami, padají pokuty skoro tři roky. Namísto nápravy však mnozí jen zaplatí vyměřenou pokutu a pokračují v klamání zákazníků i nadále.
Poslankyně Marie Pošarová (SPD) podotýká, že slevy v supermarketech „mají s férovým zlevňováním pramálo společného“. Obchodní řetězce si z akčních cen „udělaly nástroj manipulace, kterým lákají zákazníky a zakrývají skutečně předražené potraviny,“ popisuje s tím, že „takzvané akční ceny jsou často jen promyšleným marketingovým trikem, jehož cílem není pomoci zákazníkovi, ale zmanipulovat ho“. Řetězce podle ní „zneužívají své dominantní postavení, ohýbají pravidla trhu a dlouhodobě vydělávají na cenové nepřehlednosti a důvěřivosti spotřebitelů“.
Poukazuje například na taktiku obchodů lidi nalákat na značně zlevněné výrobky, jako je například kuřecí maso, prodávané za podnákladové ceny, s cílem, že utratí peníze i za další zboží. A nalákat je na to mají i falešné slevy.
„Česká obchodní inspekce opakovaně odhalila případy, kdy zahraniční řetězce uměle navyšovaly tzv. původní cenu, aby sleva vypadala co nejvýrazněji. Typickým příkladem je kečup Heinz, který byl propagován a prodáván s údajnou slevou ze 74,90 Kč na 44,90 Kč. Kontrola však ukázala, že se výrobek krátce předtím prodával za 39,90 Kč,“ popisuje Pošarová „zdražení maskované reklamou“.
Opakování praxe klamavých slev ČOI skutečně zjišťuje v rostoucím množství případů. Letos ve třetím čtvrtletí kontroloři povedli celkem 181 kontrol a porušení právních předpisů zjistili až v 83 kontrolách, tedy v 45,86 % případů.
Kontroly, zaměřené na prodávající v rámci celé tržní sítě včetně internetových obchodů, přišly zejména na nesprávné vypočtení slevy z ceny výrobku, nebo neuvedení nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před jejím poskytnutí anebo úplné zatajení tohoto povinného údaje. Stalo se tak ve 45 případech. Ve 32 případech pak prodejci užili nekalých obchodních praktik, kdy se při slevách kupříkladu cíleně snažili spotřebitele uvést v omyl.
Uděleno bylo po zjištění České obchodní inspekce 87 pokut v celkové hodnotě 7 490 000 Kč. Podobné množství pochybení ČOI zjistil také ve druhém čtvrtletí letoška, kdy pochybení u slev nalezla při 44,80 % z celkového počtu provedených kontrol, a padaly pokuty ve výši 5 674 000 Kč.
Pošarová popisuje, že jde o opakované dění a jednou tak je v obchodech „původní“ cena před slevou 199 Kč, podruhé 299 Kč. „Skutečná běžná cena se přepisuje podle potřeby marketingového oddělení řetězce. Zákazník je uváděn v omyl a pojem sleva ztrácí jakýkoli význam,“ shrnuje.
Velké obchodní řetězce dle ní dnes „fakticky diktují pravidla celému potravinářskému trhu“. „Mají v rukou producenty, farmáře i menší dodavatele. Ti jsou nuceni přijímat nevýhodné smlouvy, nízké výkupní ceny a neustálý tlak na snižování nákladů – často na úkor kvality. Komunikace s vedením řetězců je jednostranná a arogantní. Kdo nepřistoupí na jejich podmínky, ten z trhu jednoduše zmizí,“ píše poslankyně.
Zdůrazňuje, že zatímco „zisky odcházejí do zahraničí k nadnárodním vlastníkům řetězců, následky a škody zůstávají doma“. „Spotřebitel platí vysoké ceny mimo akce, stát přichází o část daňových příjmů a domácí potravinářská výroba je systematicky oslabována. To vše ve jménu ‚levných potravin‘, které jsou ovšem ‚levné‘ jen na první pohled,“ dodává.
Kvůli opakující se praxi řetězců s klamáním spotřebitelů volá po vyšších pokutách. „Současná situace ukazuje, že zahraniční obchodní řetězce se u nás chovají jako neomezení vládci trhu. Pokud nedojde k důslednější kontrole, vyšším pokutám a skutečné ochraně spotřebitele i domácích výrobců, budou falešné slevy a podnákladové akce dál běžnou praxí,“ upozorňuje poslankyně.
Tiskový mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba pro ParlamentníListy.cz dříve uvedl, že spotřebitel musí v případě, že prodejce deklaruje „slevu“ či „akci“, „výprodej“ atp. získat jasnou informaci o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů od okamžiku poskytnutí slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo v době 30 dnů před poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně a podle výkladu ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele, který vychází z výkladu Evropské komise, obsaženého v pokynech ke směrnici, musí tato sleva přímo vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní. Pouhé uvedení nejnižší ceny na cenovce nestačí, pokud není sleva z této ceny odvozena.
Novela zákona o ochraně spotřebitele navíc prodejci ukládá, že poskytnutí slevy v různé výši musí dojít bezprostředně po sobě, tedy nepřerušeně, a výše slevy se musí zvyšovat. Snížit se nesmí.
Přesný opak oproti zákonu se však uskutečňoval například v supermarketu Albert. ParlamentníListy.cz vloni zjistily, že 6 plechovek coly si tam zákazníci před touto slevou mohli pořídit za 89,90 Kč, v nové „akci“ naopak zaplatili 94,90 Kč. A ještě se dočetli, že má jít o slevu 17 procent z 115,60 Kč. Skutečná zlevněná cena, vycházející z nejnižší ceny za posledních 30 dní, by při takovéto akci však měla činit 74,60 Kč a cola by tak měla stát o více než 20 korun méně.
