Zelenskyj? Katastrofa. Insider se rozmluvil o poměrech na Ukrajině

19.07.2026 10:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Zelenskyj může být skvělým válečným vůdcem ve styku se zahraničními partnery, … ale v domácí politice je minimálně zklamáním, pokud ne přímo katastrofou.“ Ukrajinský prezident dostává znovu a znovu vynadáno za vyhazov Mychajla Fedorova z postu ministra obrany. Do ulic ukrajinských měst třetí den po sobě vyrazily tisíce lidí. Zelenskyj dává najevo, že přání občanů slyší. Jenže prý možná jen zdržuje.

Zelenskyj? Katastrofa. Insider se rozmluvil o poměrech na Ukrajině
Foto: screen X
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V sobotu 18. července pokračovaly třetí den protesty Ukrajinců, které znechutil vyhazov mladého ministra obrany Mychajla Fedorova. Davy lidí v Kyjevě a dalších městech na Ukrajině dávají najevo, že Fedorov má dál ovlivňovat průběh války, protože právě za jeho působení se začalo ukrajinským vojákům v rámci možností dařit v obraně před ruskými agresory.

Server deníku The Kyiv Independent upozornil, že v Kyjevě třetí den po sobě protestovaly tisíce lidí. Demonstrace proběhly také ve Lvově, v Oděse, ve Dnipru, v Žytomyru a v dalších městech.

Fedorov na sociální síti X napsal, že protesty mají smysl.

„Změna je nevyhnutelná. … Nikdy jsem necítil větší odpovědnost než teď. Ani když jsem sloužil ve vládě. Děkuji našim veteránům a příslušníkům ozbrojených sil za to, že drží linii a chrání naši čest. Dialog probíhá. Věřím, že uspějeme,“ napsal Fedorov na sociální síti X.

 

 

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Zelenskyj ve svém večerním projevu 18. července ujistil ukrajinský lid, že věnuje pozornost jejich požadavkům. Prozradil, že v tentýž den hovořil s Fedorovem i Syrským.

„Naslouchám tomu, co lidé říkají. Hovořil jsem s Mychajlem Fedorovem i Oleksandrem Syrskym. Pro armádu připravíme potřebná řešení,“ slíbil.

„Řešení jsou samozřejmě potřeba – a budou nalezena, včetně toho, co musí regionální a místní orgány udělat pro podporu našich jednotek a zajištění potřebné komunikace. Aktivně také spolupracujeme s partnery, abychom zajistili realizaci dohod o dodávkách raket a dalších speciálních typů zbraní. … Děkuji všem, kterým záleží na Ukrajině. Děkujeme všem, kteří brání naše pozice na frontě, a těm, kteří dělají vše pro to, aby se válka vrátila domů – do Ruska, odkud přišla,“ řekl Zelenskyj.

Jenže v tuhle chvíli má mnoho Ukrajinců za to, že Zelenskyj se rozhodl podpořit Syrského namísto Fedorova, a to i přes velké úspěchy ministra obrany během jeho krátkého funkčního období – od ledna 2026 – mezi které patří přesvědčování Elona Muska, aby zablokoval ruským vojskům přístup ke Starlinku, a koordinace útoků na dlouhé vzdálenosti na ruskou logistiku na okupovaném Krymu.

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Poradce prezidentské kanceláře Serhij Leščenko v televizním vysílání 18. července uvedl, že Zelenskyj naslouchá veřejnosti, ale k rozhodnutí bude potřebovat čas. „Vzkaz protestujících byl vyslyšen, ale teď potřebujeme prostor, abychom mohli jednat,“ uvedl. „Připomeňme si, že před rokem došlo k podobné situaci – prezident neignoroval hlas ukrajinských občanů. A jsem přesvědčen, že totéž se stane i nyní. Samozřejmě, provedení všech věcí nějakou dobu trvá,“ pokračoval Leščenko a připomínal okamžik, kdy se vláda a prezident Zelenskyj pokusili zasáhnout do práce ukrajinských protikorupčních orgánů, ale po masivních protestech občanů od svých plánů raději ustoupili.

„Jednáme s vládou a bohužel ta nefunguje jako soukromý startup – věci se pohybují trochu pomaleji. Ale vzkaz veřejnosti jsme slyšeli a prezident na ni jasně zareagoval,“ řekl Leščenko.

„Není však jasné, zda prezidentská kancelář hodlá provést smysluplnou změnu, nebo zda Zelenskyj zvolil jen zdržovací taktiku,“ napsal k tomu server listu The Kyiv Independent.

Šéfredaktor serveru The Kyiv Post Bohdan Nahaylo v rozhovoru pro polský mezinárodní zpravodajský kanál TVP World prohlásil, že Mychajlo Fedorov nemusel z postu ministra obrany odcházet a to, že byl odejit, bylo chybou, která leží na bedrech prezidenta Zelenského. Nahaylo tady na adresu prezidenta nešetřil kritikou.

„Zelenskyj může být skvělým válečným vůdcem ve styku se zahraničními partnery, … ale v domácí politice je minimálně zklamáním, pokud ne přímo katastrofou,“ konstatoval Nahaylo. „Při řízení vnitřních záležitostí toleruje korupci, je velmi impulzivní a vyhazuje lidi. Není to první ministr obrany, kterého se zbavil, a není to ani první vysoký představitel, kterého se zbavil. Vzpomeňte na (Valerije) Zalužného (bývalého nejvyššího vojenského velitele ukrajinské armády), který byl vrchním velitelem a který byl odvolán bez jakéhokoliv vysvětlení. A i tady si Zelenskyj myslel, že mu to projde,“ pokračoval Nahaylo.

Prezident však podle jeho názoru narazil na to, že po protestech na Majdanu na počátku roku 2014 už lidé odmítají jen tiše snášet počínání svých politiků. Chtějí vidět, co dělají, a chtějí od nich slyšet, proč to dělají. Protestující Fedorova vnímají jako naději pro těžce zkoušenou Ukrajinu a Zelenskyj si to podle Nahayla měl uvědomit.

Protože Fedorov má podle šéfredaktora The Kyiv Post potenciál vytvořit mocenskou protiváhu starých sovětských struktur na Ukrajině. Fedorov má potenciál přitáhnout k sobě lidi, kteří smýšlejí podobně jako on, a vést Ukrajinu do budoucnosti s otevřeným hledím a bez zkostnatělých zastánců starých pořádků. Fedorov a jeho možný budoucí tým může uspět v příštích volbách, ať už proběhnou v dohledné době, nebo ve vzdálenější budoucnosti.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

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armáda , korupce , válka , volby , zahraničí , SSSR , x , vůáda , válka na Ukrajině , Zelenskyj , The Kyiv Independent , The Kyiv Post , Zalužnyj , Syrskyj , TVP World , Fedorov

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