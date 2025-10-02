MHMP: Pražský inovační management byl oceněn hlavní cenou na konferenci Smart Life Week 2025

„Praha uspěla v konkurenci více než 200 projektů z celého světa a potvrdilo se, že náš přístup k inovacím obstojí i na globální úrovni. V pilotním tříletém běhu tým OICT prověří 24 konceptů inovací ze všech oblastí. Průběžně ladíme postupy na straně města tak, aby slibné inovativní projekty skutečně dorazily k lidem a nezůstávaly v šuplících,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart Cities, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur, který cenu osobně převzal z rukou primátora Soulu.
Tým městské společnosti Operátor ICT (OICT) s městem už rok a půl spolupracuje na pilotním projektu inovačního managementu. Tato služba dostupná pro městské odbory a organizace vychází z praktických potřeb Prahy a pomáhá vyvíjet a testovat nové nápady rychle a efektivně. Díky tomu se město vyhýbá drahým chybám, šetří čas i peníze a zavádí jen řešení přinášející Pražanům konkrétní užitek. Projekty se zaměřují například na adaptaci na klimatickou změnu, podporu chytré a udržitelné dopravy nebo efektivní využívání energií.
„Součástí zavádění nových řešení je nevyhnutelně experimentování a učení se z případných neúspěchů. Díky zavedení inovačního managementu v rámci prověřování chytrých řešení pro město (Smart Prague) může Praha inovovat koncepčně a promyšleně. Tento proces se osvědčuje, a proto doufám, že se s koaličními partnery dohodneme i na rozšíření jeho financování do budoucna, po skončení pilotní fáze služby,“ doplňuje radní Daniel Mazur.
„Tento úspěch potvrzuje, že systematický přístup k inovacím, který v Praze uplatňujeme, má význam i v mezinárodním kontextu. Nejde jen o jednotlivé projekty, ale o způsob, jakým dokážeme propojit potřeby města, odborné kapacity a globální trendy do jednoho uceleného rámce. Díky tomu dokáže město lépe prioritizovat, do čeho má investovat, a zajistit, že prostředky směřují do řešení s dlouhodobou hodnotou. To je moment, kdy se z inovací stává skutečný nástroj rozvoje města,“ uvádí místopředseda představenstva OICT Petr Suška, který je odpovědný za oblast Smart City a inovací.
Konference Smart Life Week podporuje chytrá města, která nejsou zaměřena pouze na technologie, ale především na zlepšování kvality života. Ukazuje, že chytré město by nemělo být definováno jen množstvím senzorů a chytrých řešení, ale hlavně tím, jak dobře slouží lidem.
Za první rok existence tým inovačního managementu OICT připravil 8 inovačních konceptů nových služeb a produktů pro Prahu, z nichž byly 3 dopracovány do podoby projektových záměrů schválených Komisí pro Smart Cities. Patří k nim například projekt SPACE, prostor pro inovace, který přinese platformu pro rozvoj městských inovací a zapojení občanů, nebo koncept Mapa oáz chladu, jenž pomůže lidem chránit své zdraví v horkých letních dnech.
Aktuální fotografie ze slavnostního předání ocenění v korejském Soulu je k dispozici na: Smart Life Week 2025.
