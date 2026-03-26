MHMP: Pražský půlmaraton dočasně omezí dopravu v centru města

Závod v délce 21,0975 kilometru opět nabídne nezapomenutelnou atmosféru a velký běžecký zážitek, ale také dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.
„Pražský půlmaraton patří k tradičním sportovním událostem, které každoročně přivádějí do našeho města tisíce běžců i diváků z celého světa a vytvářejí jedinečnou atmosféru v kulisách historické Prahy. Zároveň si ale uvědomujeme, že s takto velkou akcí jsou spojena i dočasná dopravní omezení. Děkuji proto všem Pražanům za pochopení a ohleduplnost a také složkám integrovaného záchranného systému a organizátorům, kteří zajišťují bezpečný průběh závodu i plynulost dopravy v maximální možné míře,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Půlmaraton odstartuje v 10.00 hodin z Bubenského nábřeží v Holešovicích, kde bude také cíl závodu, konec je plánován kolem 13.00 hodin. Technické zázemí, které se oproti loňskému roku ještě rozšířilo, je umístěno v sousední Holešovické tržnici. Samotná trasa protne městské části Praha 1, 2, 5, 7 a 8, a to zejména v oblastech kolem Vltavy.
V dotčené oblasti bude už v předstihu platit zákaz parkování. Trasa závodu totiž musí být s ohledem na bezpečnost běžců zcela uvolněna, proto v případě, že vozidla na místě zůstanou, budou odtažena.
Komunikace, kudy závodníci poběží, budou v době závodu také uzavřeny pro veškerý provoz. Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 9.00 do 13.30 hodin budou postupně po trase závodu uzavírány ulice a křižovatky. Uvolněny budou v co nejkratším čase.
Výjimku tvoří pouze oblast startu a cíle, tedy Bubenské nábřeží (od ulice Komunardů k Argentinské), kde bude uzavírka platit už od pátku 27. března od 6.00 hodin do soboty 28. března do 20.00 hodin, dále ulice Jateční v úseku Argentinská – U Garáží, zde zákaz vjezdu bude v platnosti od pátku 27. března od 17.00 hodin do soboty 28. března do 15.30 hodin, a v neposlední řadě také ulice Komunardů (mezi Bubenským nábřežím a Jateční). V tomto případě nebude možný vjezd v sobotu 28. března mezi 6.00 a 13.30 hodin.
V Praze 1 se uzavírky týkají komunikací Čechův most, náměstí Curieových, ulice 17. listopadu, náměstí Jana Palacha, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, most Legií, Masarykovo nábřeží, Národní, 28. října, Na Příkopě, Celetná, Staroměstské náměstí, Pařížská, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody a Těšnovský tunel.
Uzavírky v lokalitě Prahy 2 zahrnují Jiráskův most a Rašínovo nábřeží, v Praze 5 se jedná o Janáčkovo nábřeží, Dienzenhoferovy sady a ulice Zborovská, Svornosti a Strakonická a na území Prahy 7 se závod uskuteční na komunikacích Jateční, Argentinská, Hlávkův most, Bubenská, Bubenské nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kapitána Jaroše, Jankovcova a Libeňský most. V Praze 8 budou uzavřeny ulice Štorchova, Voctářova a Rohanské nábřeží.
V souvislosti se závodem bude omezen také provoz některých linek tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Provoz v centru města zajistí především linky metra, které budou případně kapacitně posíleny. Informace o změnách jsou dostupné na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy (ZDE) a ve vyhledávačích spojení, případně na infolince dopravního podniku: 296 191 817.
Až do pátku 27. března vždy od 9.00 do 18.00 hodin je dále k dispozici bezplatná dopravně-informační linka: 800 165 102. V den závodu mezi 8.00 a 14.00 hodin pak bude možné navíc využít i linku 800 100 991.
Podrobnosti k závodu Generali 1/2Maraton Praha 2026, včetně dopravních informací, jsou k dispozici na webu pořadatele akce ZDE.
