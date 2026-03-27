Ministerstvo dopravy: Doručování řidičských průkazů do boxů vyhrálo v soutěži projekt roku

Projekt vyhrál v soutěži CACIO IT projekt roku, kterou každoročně vyhlašuje Česká asociace manažerů informačních technologií. Do finále soutěže přitom postupuje nejvýše osm projektů.
„Jde o službu, která má reálný dopad na každodenní život lidí. Z ocenění máme radost, a především nás pak těší i pozitivní zpětná vazba od uživatelů. Děkuji týmu na Ministerstvu dopravy a ve státním podniku Cendis, kteří mají digitalizaci na starosti a odvedli na ní pořádný kus práce. A i letos se občané mohou těšit na další rozšiřování on-line služeb resortu dopravy. Přibydou například upozornění na blížící se konec platnosti řidičského průkazu nebo karty řidiče do digitálního tachografu, sekce vozidel projde proměnou a bude přehlednější. Chystáme i širší využití digitální plné moci i další online služby,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Získaná cena za elektronickou žádost o výměnu řidičského průkazu s doručením do boxu či na výdejní místa je tak další potvrzení, že digitalizace dopravních agend má konkrétní výsledky. Lidé přes něj dnes vyřizují řadu služeb pro řidiče, vozidla, plavbu i letectví na jednom místě. N
ejde přitom o první ocenění. Portál dopravy získal také cenu Český zavináč a už dříve se zařadil mezi finalisty soutěže IT projekt roku 2022. Což potvrzuje, že jde o projekt, který si drží pozornost odborné veřejnosti dlouhodobě.
Portál dopravy dnes umožňuje řešit online agendy řidičů, vozidel, plavby i letectví z jednoho místa. U vybraných zpoplatněných elektronických podání navíc šetří čas i peníze, protože správní poplatky jsou o 20 procent nižší. Významným krokem bylo například nasazení Registru zastupování, díky kterému lze jednoduše udělovat digitální plné moci třeba při správě firemních vozových parků.
V soutěži zabodoval i projekt IS NADR, což je systém hlášení nadrozměrné a nadrozměrné přepravy, když získal ocenění Finalista soutěže.
Jen v roce 2025 zaznamenal Portál dopravy přes 2 miliony návštěv, téměř 1,46 milionu přihlášení a využilo ho více než 53 tisíc právnických osob a podnikajících fyzických osob.
