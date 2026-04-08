Ministerstvo obrany: Vojenské zpravodajství provedlo aktivní zásah v kybernetickém prostoru

Vojenské zpravodajství se v rámci svých úkolů podílí na zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru. K naplnění tohoto poslání provádí řadu opatření, která jsou plně v souladu s platnou legislativou. Jednou z možností je i aktivní zásah v kyberprostoru.
V průběhu března 2026 se Vojenské zpravodajství zapojilo do mezinárodní operace Masquerade vedené americkým FBI. Operace spočívala v provedení opatření proti globální infrastruktuře kompromitovaných síťových zařízení zneužívaných aktérem APT28 (též známým jako Fancy Bear, Forest Blizzard či Sofacy Group) spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU.
VZ provedlo aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky. Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí včetně našich spojenců v NATO a EU.
Jak útočník pracuje
Nepřátelské zpravodajské služby a jim podřízené skupiny dnes ke svým operacím ve velké míře nevyužívají vlastní infrastrukturu. Místo toho v tichosti přebírají kontrolu nad tisíci zcela běžných zařízení po celém světě – domácími routery, chytrými kamerami nebo firemními počítači. Jejich vlastníci o tom nevědí nic. Pro útočníka však tato zařízení dohromady tvoří globální síť, skrze kterou skrývá svou totožnost, přeposílá provoz nebo odposlouchává komunikaci napadených institucí.
Základem efektivní obrany je koordinace
Právě proto nestačí blokovat jednotlivé útoky. Vysoce pokročilé skupiny, jako ruská APT28 nebo čínská APT31, jsou schopny se během hodin přizpůsobit – pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný. Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a stěžuje jeho odhalení.
Aktualizace, silná hesla a ověřování pravosti webu jako součást kolektivní obrany
Proto společně s partnery, národními i mezinárodními, bojujeme na dvou frontách. Aktivně mapujeme a neutralizujeme tyto sítě a zároveň vyzýváme veřejnost k základní kybernetické hygieně. Nezabezpečené domácí zařízení se totiž může stát článkem řetězce, skrze který je útočeno na kritickou infrastrukturu, energetiku nebo státní správu. Pravidelné aktualizace, silná hesla a ověřování pravosti navštívených webů nejsou jen osobní hygiena – jsou součástí kolektivní obrany. Bezpečnost státu začíná u každého připojeného zařízení do internetu.
