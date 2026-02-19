Sedláček (Národní demokracie): Solární panel využije jen okolo 20-25 % slunečního záření

Důležitým krokem v ochraně přírody musí být odstranění velkých solárních elektráren z naší krajiny.
Málo se ví, že solární panel využije jen okolo 20-25 % slunečního záření na výrobu elektřiny (u starších panelů, které v krajině převažují, je to dokonce jen okolo 15 %).
Většina záření se bez užitku promění v teplo.
A toho tepla není málo. Hektar fotovoltaiky může vydávat teplo výkonem okolo 7 MW. To má pak zásadní vliv na mikroklima. Z vlastní zkušenosti vím, jak fotovoltaika dokáže "nakopnout" bouřku a že směrem po větru od fotovoltaiky se daleko častěji vyskytují např. kroupy.
Proto se těchto "ohřívačů krajiny" musíme zbavit. A je zajímavé a příznačné, že ideologický základ pro FV v krajině zde položili právě ti, kdo "bojují proti oteplování".
Jestli má FV někde význam, tak na střechách. Tam víceméně nevadí, protože střecha se rozehřeje tak jako tak.
